Petr Hampl: Pravda není pro lenochy

“Jaderné elektrárny nejčistším ze všech energetických zdrojů. Nejenže za sebou zanechávají výrazně menší uhlíkovou stopu než elektrárny uhelné nebo paroplynové, ale jejich emise CO2 jsou nižší než u solárních nebo větrných parků.” K tomu dospěla studie Ricardo Energy & Environment.

Je to důvěryhodné nebo ne? A jak to posoudit? Většina lidí postupuje tak, že článek posoudí podle toho, jestli s ním souhlasí. Já jsem odpůrcem Zeleného údělu, mám tedy tendenci těm výsledkům okamžitě věřit. Někdo z opačného tábora bude mít zase tendenci je označit za zmanipulované. Z pohledu racionálního myšlení je oboje stejně nesprávné.

Někdo zase může vycházet z toho, kdo je sponsorem studie. To působí na první pohled lépe, ale ani to nedává jistotu. Že studii někdo financoval, to ještě není důkazem o tom, že jsou čísla pravdivá nebo nepravdivá. O něco větší míru jistoty by dal pohled na předchozí práce stejného týmu. Dopouštěli se opakovaně podvodů nebo vše, co zatím vydali, bylo bezchybné? Ale ani to není úplně uspokojivé. Nakonec zbývá jediné – studii pečlivě přečíst, zkontrolovat úvahy jejich autorů, případně přepočítat tabulky a ověřit, z jakých zdrojů čerpali. Ano, dá to hodně práce. Ale pravda není pro lenochy.

Docela dobré řešení je také prostě konstatovat: “Jsou na to různé názory, ale já se o to nemůžu hádat, protože jsem neměl čas to podrobně zkoumat.”

