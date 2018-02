Petr Hampl: Příkopy

Obávám se, že někteří mají pocit, že prezidentská volba je něco jako derby mezi Spartou a Slávií. Emoce bouří, fanoušci si vynadají, padne třeba i pár facek, a za pár dnů je to zase dobré. Protože šlo jen o ty emoce a nebyl v tom žádný zásadní spor. Zaznívají tudíž hlasy, podle nichž stačí „zklidnit vášně“ a bude to dobré. Jeden dobrý muž dokonce napsal, že přímá prezidentská volba vůbec neměla být, protože údajně způsobila, že se lidé hádají.

Jenže ono to dobré nebude. Emoce se trochu zklidní, ale při nejbližší příležitosti propuknou s ještě větší intenzitou. Protože nejde jen o emoce.

„Kavárna“ neumí přežít jinak než tím, že neustále odhaluje nové „problémy a nespravedlnosti,“ které vyžadují ještě víc peněz, zakládání ještě dalších neziskovek a především zavádění dalších buzerací a další ztrpčování života obyčejných lidí. Není to otázka zlé vůle, oni se prostě neumí uživit jinak. I ty migranty chtějí jen proto, že bez peněz na jejich integraci by se muselo v neziskovkách propouštět.

„Hospoda“ je proti tomu v situaci, kdy už nemá kam ustoupit. Tolik už jim toho vzali. Každé další opatření zasahuje podstatu životního stylu. O svobodě a nových příležitostech se už přestalo mluvit, teď by lidem stačilo být ponecháni na pokoji a mít jistotu, že když budou poctivě pracovat, nebude se jim dařit hůř. Ale ani to nedostanou.

Pokud by chtěl někdo zasypávat příkopy, měl by se především ptát, jaké mechanismy vytváří tuto situaci, kdy jedni dokážou přežít jenom za cenu zničení druhých. Měl by se také ptát, jak ty mechanismy vypnout.

Jenže taková otázka položena není, bylo by to příliš nekorektní. Místo toho se objevují dvě zakrývací vyprávěnky.

Hospoda prý nechápe, o co jde. Takže mladí svazáci jim to zajedou na vesnici vysvětlit. Hospoda to pochopí a ukázněně se nechá zničit, ještě z toho bude mít radost. Můj odhad je, že to nebude fungovat. Lidé v hospodě jsou prý frustrovaní z toho, že jsou ubozí, chudí a nevzdělaní. V podstatě si to zavinili sami. Jejich vina spočívá v tom, že nečerpají dotace a nesedí na ministerstvech ani v korporátních managementech, ale lopotí se ve fabrikách dílnách, provozovnách a na statcích. Vzadu za tím schovává představa, že kdyby se všichni dobře učili, mohla celá republika jenom přidělovat dotace a nikdo nemusel pracovat.

Ve skutečnosti nemá situace snadné řešení. Ať to dopadne jakkoliv, bude to jednu ze stran hodně bolet.

To vše je ještě komplikováno tím, že konflikt se teprve formuje. Spousta menších sociálních skupin nepatří k jedné ani druhé straně a manévruje. V „hospodě“ občas najdete pražského sociologa, který by tam vlastně neměl být, a v „kavárně“ zase drobného zemědělce. Není málo rodin, kde rodiče sedí v hospodě a jejich děti se snaží dostat do kavárny. Bitevní linie třídního konfliktu probíhá v bezprostřední blízkosti mnoha z nás. A čím intenzivnější kontakty mezi lidmi, čím větší citová angažovanost, tím více emocí.

Moje prognóza je, že s tím, jak se bude vyjasňovat, bude ubývat konfliktů mezi blízkými. Ale bude přibývat bezohlednosti. Prezidentská volba to nezpůsobila, jenom odkryla.

zdroj: petrhampl.com

autor: PV