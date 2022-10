Petr Hampl: Věk falšování

reklama

Odjakživa se občas stávalo, že někdo vzal hanbatý obrázek a k tomu přimaloval či přilepil hlavu neoblíbeného politika, popové hvězdy apod. Když přišly pokročilejší grafické programy, někdy to působilo docela hodnověrně. A teď přišlo to, co jednou přijít muselo. Video. Technologie „deepfake“ umožňuje vytvářet falešná videa, ve kterých vystupuje skutečná osoba a u kterých běžný divák nerozpozná, že jde o podvrh, ani když se dívá hodně pozorně. Ta technologie existuje již nějakou dobu, ale byla hodně drahá a byla využívána téměř výhradně v pornografii. Jenže čas postupuje a hodnověrně působící falšování videí je stále dostupnější. Teď se mluví o projektu Mr. Deepfake, kde se můžete podívat na nejrůznější pornoscény s téměř jakoukoliv herečkou, moderátorkou, političkou, novinářkou atd. Zobrazené dámy se cítí ponížené a dotčené a možná dosáhnou zrušení té webové stránky. Jenže když to je technologicky možné, budou se objevovat další a další projekty.

To opravdu zajímavé ale přijde až tehdy, až schopnost vytvářet videa získá běžný uživatel. Do deseti let? Chcete vidět sousedku s šesti černochy? Nebo lesbickou scény dvou kolegyní? Žádný problém. Nebo co třeba video, kde se slon vykálí na hlavu neoblíbenému šéfovi. Nebo ho necháte rovnou rozdupat nebo sežrat? Bude zajímavé sledovat, jak to ovlivní chování. Někdo nejspíš začne být paranoidní a bude pečlivě skrývat všechny civilní fotografie, aby snad neposloužily jako základ takových deepfaků. Někdo nad tím mávne rukou. A někdo se klidně opije a proběhne nahatý po náměstí, protože v době falešných videí může případnou dokumentaci označit za podvrh. Jenže nejde jen o pikantní videa. Co záběry, kde někdo vykrádá automobil? Nebo projev politika, který ve skutečnosti nepronesl. Nebo záznam nehody z kamery automobilu. A spousta dalšího.

Soudy a další úřady se nejspíš naučí vyžadovat ověření původu každého videa, ale pro většinu veřejnosti to bude znamenat zmatek. Zvýší se příkop mezi konspiratiky a většinovou veřejností, protože internet bude plný autenticky působících přiznání, v nichž Bill Gates vypráví o svých záměrech vyvraždit lidstvo smrtícími vakcínami. A nakonec se s tím naučíme žít, stejně jako jsme se naučili žít s možností fotomontáží.

(zdroj: petrhampl.com)

