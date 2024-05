Petr Hampl: Vraždit politické odpůrce je tak snadné!

reklama

Robert Fico je dosud naživo, nicméně nemá vyhráno. Není jisté, jestli vražednou střelbu přežije a už vůbec není jisté, zda bude schopen vrátit se do aktivní politiky.

Nicméně hodiny od útoku přinesly posun v myšlení liberálních demokratů. Zcela jistě liberálních demokratů českých. Na sociálních sítích je to jasně zřetelné, u profesionálních intelektuálů a politiků rozmazanější a překryté frázemi, nicméně trend je zřejmý. Zjistili, že je možné odstranit politického oponenta tím, že na něj poštvete vraha. Zjistili, že za to nemohou být voláni k odpovědnosti. Zjistili, že případné výčitky svědomí lze velmi snadno přehlušit tím, že rozpoutáte vlnu propagandy o tom, že si to oběť zasloužila. V této chvíli už se sami cítí oběťmi a jediný problém by snad mohl spočívat v tom, že by jim někdo chtěl bránit štvát další vrahy na další lidi. Ostatně, když někdo dokáže poslat skoro milion lidí na jistou a zbytečnou smrt a ještě se cítit jako morální maják, proč by mu měla vadit vražda jednoho politického odpůrce?

Nicméně i mezi nimi jsou výjimky. Hradní Petr Kolář napsal toto: “Všem, kteří v souvislosti s atentátem na slovenského premiéra teď budou kázat, že kdo seje vítr sklízí bouři: VZPAMATUJTE SE!!! Fico je demokraticky zvolený premiér. Ať je jaký chce, není to diktátor ani tyran. Atentáty na politické oponenty do demokratické společnosti nepatří.” Zatím je to ale hlas osamělý. Dav se raduje z krve a chce další krev.

Obávám se, že se tak naplňuje scénář Ivo Budila, který varuje před pádem do modelu Latinské Ameriky 70. let. Ovšem bez samby, bez tanečnic a za to s islamizací.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Balda. Ten, co kácel stromy. Atentát na Fica a to, co „lepší lidé“ nechtějí slyšet Petr Hampl: O protificovské nenávisti Petr Hampl: O bezpečnostních aktivech Chudí, staří, nevzdělaní? Útok na odpůrce EU zničen pár větami

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE