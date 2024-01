Petr Jahn: ČT Sport Plus - Co jste si zaplatili a nejspíš nikdy neuvidíte

reklama

Velice stručně zopakuji, o co jde. Redakce sportu České televize nakoupí práva na vysílání sportovních pořadů. Ročně je to, plus mínus stejně. Více jak deset let, přes půl miliardy korun českých. Tento obsah by se měl dostat k divákům platícím televizní poplatek jedinou správnou, tedy zákonnou cestou. A tou je vysílání na některém z programů České televize vysílaném primárně přes DVB-T2, satelit či sekundárně přes služby IPTV a kabelové televize. V základu by Vám měl tedy pro příjem stačit televizní přístroj (monitor) a tuner pro příjem signálu (tzv. set top box). Vysílací komplet si samozřejmě zaplatíte ze svého, bez ohledu na to, jak často zákonodárci změní parametry, dnes už veskrze, digitálního vysílání. Plus televizní poplatky veřejnoprávní televizi. Placení „ze svého“ zmiňuji samozřejmě proto, protože nikde není psáno, že si musíte též pořizovat HW a SW pro toto zákonem dané sledování pořadů České televize. Zde jmenovitě sportovních pořadů „vysílaných“ na platformě ČT sport Plus.

Barometrem pro řádně odvysílaný pořad je aplikace ČT iVysílání. A to bez debat. Tam najdete vše, co a kdy na svých několika programech ČT řádně odvysílala. Pokud to televizní práva umožňují, můžete se na pořad podívat i zpětně. Nikoliv však u pořadů na ČT sport Plus.

Vše v kostce vysvětluje moje, přiznávám, trochu expresivní, reakce na LinkedIn na článek na Borovan.cz o ČT a shánění peněz na nové investice:

Nový generální ředitel by měl především ucpat černou díru na peníze jménem ČT Sport. Zejména v nákupu práv si vedení Sportu počíná jak smyslů zbavené. Proč asi? Zkuste si někdy pustit v IPTV ČT Sport posunem vpřed. Tolik zprasených víkendových sportovních přenosů, aby člověk pohledal. A pokud odkazuje vedení na internetový kanál ČT Sport Plus, tak to nikoho nezajímá, protože ČT má zákonnou povinnost vše nakoupené odvysílat on line v DVB-T2. A poté to má být dohledatelné v odvysílané produkci na iVysílání. To se neděje. Vše co se na "plusku" odvysílá jde cca hodinu po konci přenosu do stoupy a už to, co jste si jako plátci poplatku zaplatili, nikdy neuvidíte!!!

A pro doplnění uvádím: Například během dvou předvánočních víkendů, plných především zimních sportovních událostí, streamovala ČT na ČT sport Plus každý víkend kolem 50-ti pořadů!!! Z nichž jen zlomek reprízovala v dalších dnech i v řádném vysílání na programu ČT sport. K tomu řadu paskvilů bez řádného označení v EPG. Navíc, jak jsem výše uvedl, na streamu pořady „zmizí“ pár desítek minut po skončení pořadu a především - nejsou nikde archivovány pro sledování ze záznamu na vyžádání (iVysílání či IPTV).

Nejen veřejnoprávní divák přeci ve třetím tisíciletí nemá být omezován „nějakou televizí“ a má se věnovat, zejména o víkendu, svým zálibám a rodině a na své oblíbené pořady se podívat „kdy chce“ (např. na IPTV). Ne tak v režii veřejnoprávních sportovních dramaturgů šéfredaktora a ředitele na ČT sport Plus! Tam, pokud si v danou chvíli nevyhledáte do cca hodiny od začátku svůj pořad, tak máte smůlu a nejspíš už ho nikdy neuvidíte se začátkem i koncem. Pokud si tedy jako já nezaplatíte další služby komerčních subjektů (např. playery Ski Classics či Eurosportu). A jsme u toho! Proč si má platící divák, u všech rohatých, platit další služby na pořady, ke kterým koupila za naše peníze práva Česká televize?! A další souvislost. Kdyby ta práva na sportovní pořad (např. na sérii Ski Classics) nekoupila ČT, a tedy je nezablokovala pro vysílání v ČR jiným subjektem, mohl bych se bez nervů (i když bohužel opět za své peníze) na běžecké laufy koukat na jiném kanále. Místo toho Vám veřejnoprávní sportovní kanál nabídne fragmenty ze startu, průběhu a možná cíle (někdy ani to ne), které musíte pracně zpětně „lovit“ na IPTV. Místo toho, aby pořad, když už ho není schopna sportovní redakce odvysílat v celé jeho délce, zařadila například v repríze v noci. Aha. Pozor, tam se už reprízuje řádně odvysílané hokejové utkání horní z dolní. To prostě není normální! A děje se tak několik let! O tom byla i má stížnost na předchozího generálního ředitele na jejíž vyřízení čekám už neuvěřitelných osm měsíců!

O tom všem jsem mluvil koncem minulého roku s novým generálním ředitelem Janem Součkem. Poslouchal pozorně. A myslím si, že i jeho následné kroky svědčí o tom, že pochopil nebezpečí neřízených střel z redakce Sportu nejen pro veřejnoprávní televizi a její pověst. Nicméně trestní oznámení v té či oné podobě je stále na stole. Škoda na veřejnoprávním majetku byla již napáchána a to sebelepší reforma nenapraví. Kdysi, za Janečka, zavedl ředitel Lambert termín „vyskladnění“ pořadu. Sice jsme se tomu posmívali, pořad přeci není traktor, ale logiku to má. Pokud nakoupíte materiál, vyrobíte výrobek, zaplatíte provozní náklady a mzdy (a daně) a pak výrobek neprodáte, ale zničíte, vznikne logicky škoda. Finanční škoda. A ta je vyčíslitelná a je za ní bezesporu někdo odpovědný.

Nikdo netvrdí, že by veřejnoprávní televize neměla „jít s dobou“ a ve třetím tisíciletí nevyužívat všech možností, jak dostat její pořady k platícímu (bohužel i neplatícímu) divákovi. ALE - nelze tak činit nezákonným způsobem, navíc poškozujícím práva televizních plátců poplatku.

Poraženým je jednoznačně poslušně platící „koncesionář“, který, co si i za sport zaplatí, nikdy řádně odvysílané neuvidí. Pokud máte, idealisticky oprávněný pocit, že by se za Vaše práva „koncesionářů“ měl postavit kontrolní orgán, tedy Rada České televize, tak Vám doporučuji záznam z jejího prosincového zasedání. Probíral se tam i program ČT Sport (zpravodaj radní Šlégr, odpovídající ředitel Sportu Ponikelský). V podstatě vše zalité sluncem, nikdo jakoby mou stížnost ani neviděl a nejzávažnější poznámky byly k výběru a vyjadřování expertů ve studiu! Kocourkov byla smysl dávající a prosperující ves!!!

A kdo je vítězem v této ostudné cause veřejnoprávní televize? To asi neuhodnete. Je to OSA. Tedy organizace na ochranu autorů hudby, správce autorských práv a kontrolor jejího užívání v ČR. Též výběrčí pokut za neoprávněné užití hudebních děl. A především velmi výdělečná soukromá firma vydělávající s posvěcením státu, samozřejmě. Tento bohulibý spolek totiž inkasuje poplatky nejen od České televize (paušálem na základě pravidelných hlášení), ale i od všech dalších provozovatelů platforem šířících vysílání České televize. To je naprosto geniální. Za jedno odvysílání, byť několika různými provozovateli a způsoby, několikanásobná odměna. Ano i toto je v České republice možné! V této souvislosti vypadá redakce sportu ČT jako soubor Mirků Dušínů… No, to jsem tedy trochu přehnal. OSA se na rozdíl od klientelismem postižených sporťáků alespoň s autory o své zisky spravedlivě dělí. Tedy snad…

