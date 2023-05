Jak se Česká televize střelila do vlastní nohy. Opakovaně

reklama

V minulém článku, zde na Parlamentní listech jsem, s jistým druhem absurdního nadhledu, popisoval běžné víkendové vysílání sportu na ČT fiktivním popisem vysílání na ČT1.

Jde o to, že Česká televize, redakce sportu, opakovaně porušuje Zákon a diváky odkazuje na platformy, které divák, platící televizní poplatky, nemusí a v některých regionech (i sociálních skupinách) ani nemá možnost „vlastnit“. A tak, ani při nejlepší vůli, nemůže mít přístup k pokračováním jejich mrvení vysílání sportu jako jsou chybějící začátky, často prostředky a v poslední době zejména konce sportovních utkání. A následně ani nemůže zpětně sledovat, resp. dosledovat či dohledat, protože prostě po skončení „přenosu“ na internetu či HbbTV tyto navždy zmizí (porušení snad všech vnitřních předpisů ČT o vysílání pořadů). Všechny vymoženosti třetího tisíciletí jako jsou IPTV, streamovací aplikace, ale i zařízení jako routery, smartphony, Smart TV apod., ani ze Zákona nemusí běžný plátce poplatku vlastnit, aby mohl veřejnoprávní službu konzumovat. Navíc – pokud chcete podobné nástroje moderní „televizní techniky“ sledovat, je dobré mít také přístup k vysokorychlostnímu internetu. To, bohužel není, ani v této době, pro řadu běžných občanů realizovatelné, ať už z jakýchkoliv důvodů. Nebudu se o tom rozepisovat, ale na internetu existují i konkrétní mapy a rychlosti připojení, které jsou minimálním standardem pro bezproblémový chod např. IPTV. Procenta jsou tristní.

Anketa Jste spokojeni se způsobem, jakým Petr Pavel vykonává úřad prezidenta? (Ptáme se od 23.5.2023) Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22351 lidí Na vysílání sportu na Československé a později i České televizi nikdy nebylo není a nikdy nebude nic veřejnoprávního. Klientelismus tito veřejnoprávní „sporťáci“ měli v malíku už za bolševika. V devadesátkách rozjeli takové klientelistické peklo, že i legislativa za nimi jen těžce funěla. Příkladů i zveřejněných skandálů je tolik, že by to vydalo na knihu. Důležitá informace je ovšem tato: NIKDY TO NIKOHO Z NADŘÍZENÝCH VE VEDENÍ ČT NEZAJÍMALO! Čest výjimkám. A tato situace je v České televizi dodnes. Ředitel zpravodajství Šámal o tento druh vysílání nejevil nikdy nejmenší zájem. Můj nástupce možná ani neví, že má sport také v gesci. A generální ředitel Dvořák, který tomu všemu „velí“ (tedy alespoň by měl) a za konkrétní pochybení nese neoddiskutovatelnou odpovědnost, je v současné době horkým kandidátem na znovuzvolení do veřejnoprávní funkce. I proto jsem svou stížnost na bezprecedentní pochybení GŘ ČT – tedy minimálně porušení péče řádného hospodáře – podal začátkem května 2023 znovu. Odezva do teď veškerá žádná. I o potvrzení přijetí jsem si musel napsat. Já vím, mají na to 60 dní – proboha proč? Nabídl jsem i součinnost, vysvětlení, důkazy. No zatím ani po necelém měsíci nic. Až… Až do teď!

Pomoc přišla z naprosto neočekávaného zdroje. Zřejmě mám dodnes v redakci sportu nějaké kámoše (díky kucí). Protože jak si jinak vysvětlit to, že případy „ku..ení“ sportovních přenosů, na které tak dlouho a bezúspěšně poukazuji na všech frontách, mi sami dokázali svým aktuálním průšvihem s utnutím zápasu NBL (více na konci článku v emailu Radě ČT)! Tedy naprosto kolosálního a nepochopitelného selhání dramaturgie i vedení všech zainteresovaných manažerů ČT. Na basket nekoukám (jelo se Giro), ale před třemi týdny něco podobného udělali i českému volejbalu (informace od profesionální hráčky). Svým přístupem k neopodstatněnému nákupu televizních práv, která nemohou nikde, podle Zákona, odvysílat, naštvali tedy kde koho. I své blízké bratry ve sportu. Hledáte možný důvod? Najdete ho možná na stránkách NBL, kde se píše: „Liga se nyní nachází před podpisem nové smlouvy se svým generálním partnerem a včerejší incident její pozici oslabil.“ Jasně, takže opět může jít o velké peníze, jako ostatně všude ve světě sportu. Současné vedení s tím deset roků nic nedělalo. Tak těžko můžeme předpokládat, že se nyní bude dít něco jiného. Ani moje stížnost na generálního ředitele ČT nic nevyřeší. Chce to systémový řez. Hloubkovou kontrolu nezaujatých odborníků z NKÚ, plné nasazení „daňové Kobry“ atd. Jasně, přestanu fantazírovat. Nic takového se nestane, ne u nás s tím politickým klientelistickým ansámblem. Nota bene, NKÚ ani nemůže veřejnoprávní televizi kontrolovat. Proč asi? Ale to je na jiný článek, někoho jiného. Na to já nemám nervy.

Nicméně - toto jsem dnes poslal na Radu ČT:

Komu: RadaCT@ceskatelevize.cz

Datum: 30.05.2023 09:24

Předmět: RE: Stížnost na GŘ ČT



Dobrý den.

Až budete posuzovat moji stížnost, tak tohle https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-basketbal/432238/ct-sport-vypnula-obri-drama-zkazili-jsme-to-rika-sef-ne-poprve-zni-reakce.html by Vám mohlo pomoct. Je to chyba systému, nekompetentního vedení (Ponikelský, Šámal, Dvořák) a děje se to pořád. Není to žádné ojedinělé pochybení! Tři týdny nazpět úplně to samé při českém volejbalu.

Myslete na to při volbě GŘ! ČT Sport nikdy nebyl, není a nebude veřejnoprávní! Opakovaně na to roky upozorňuji i ve Sněmovně.

Hezký den

Petr Jahn

Komentář sepsal bývalý šéfproducent zpráv ČT Petr Jahn.

