Petr Němec: Jak dlouho ještě budeme poslouchat Šlechtovou?

Už je to několik měsíců od chvíle, kdy opustila ministerstvo obrany. Nejen armáda, ale i laická veřejnost to přijala s úlevou. Že odchod nebude jednoduchý, bylo jasné. Pompézní tiskovka, emotivní vyjádření, rozmáchlá gesta. Kdo by ale čekal, že po nějaké době konečně nastane klid, mýlil by se.

"Já mám takovou pověst, že zastavuju nekalé praktiky, zastavuju dotace, pokud jsou rozdávány účelově,"hřímala opět tento týden v rozhovoru pro DVTV. https://video.aktualne.cz/dvtv/slechtova-babis-me-zklamal-byla-jsem-loajalni-nabidku-byt-pr/r~e747c466c57311e8acf3ac1f6b220ee8/

Tím prý šlápla na kuří oko především zbrojařům.

"Budu upřímná, válka je nejdražší byznys v celém světě. Nic není dražšího než válka, protože výroba zbraní a výroba techniky je opravdu velmi drahá, takže těch zájmových skupin je u toho hodně," zaznělo z úst Šlechtové.

Je paradoxní, že právě tohle tvrdí exministryně, která těsně před svým odchodem přiklepla firmě SAAB zakázku za 350 milionů, navíc bez výběrového řízení. Věc je o to pikantnější, že stejný systém nabízel i český výrobce, státní podnik VR Group, spadající přímo pod ministerstvo obrany. https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=481419&sId=&mId=

Zakázky napřímo?

Ministryně nyní tvrdí, že vždy usilovala o to, aby resort dával zakázky všem zbrojařským uskupením. V případech, kdy armáda přesně ví, jaké vybavení potřebuje, prý není důvod nepřidělovat ji přímo "tomu, kdo jí chce".

To ovšem vzhledem k výše zmíněné zakázce pro SAAB zní spíše jako freudovské přeřeknutí.

Rambohafík

Šlechtová se vyjádřila i ke svým excesům, které se staly legendárními. Vše vyvrcholilo fotkou pudla ministryně na hrobu neznámého vojína. Zneuctění tak významného památného místa, navíc vysokým představitelem armády, to už svědčilo minimálně o naprosté ztrátě soudnosti. Jenže sebezpytu se od Šlechtové dočkat nelze: "Nějaký VIP salonky, to byly úplný kraviny. Ten věnec, to jsem udělala chybu, ale ten věnec tam byl týden starý, já tam byla sama a psa nosím, takže to bylo trapný, co z toho všichni udělali," rozčilovala se v DVTV Šlechtová.

Zlý Babiš

Jak v mafii, tak v politice se loajalita cení nade vše. Ta u Šlechtové nikdy nebyla na vysoké úrovni. Teď ale přitvrdila a některá její vyjádření směrem k premiérovi vypadají skoro jako donucovací prostředek: "Domnívala jsem se, že jsme se s Babišem dohodli na postu velvyslankyně v NATO, odmítám trafiky, ale pro NATO mám kvalifikaci. Překvapilo mě, když jsem zjistila, že byl prodloužen mandát současnému velvyslanci," přiznala Šlechtová. https://eurozpravy.cz/domaci/politika/236138-slechtova-odhalila-pikantni-detaily-ze-zakulisi-ano-mela-byt-premierkou-misto-babise/

Co tím vším Šlechtová sleduje, není jasné. V tuto chvíli to spíš vypadá jako nátlaková akce na Babiše, který by se měl o svoji "ovečku" postarat, aby více nemluvila.

Už teď je ale jisté, že jsme o Karle Šlechtové neslyšeli naposled.

