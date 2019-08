Petr Němec: Utrácením proti krizi. Česko připravuje po úspěšném irském vzoru investiční fond

Irský strategický investiční fond (ISIF), který je obdobou vznikajícího Národního rozvojového fondu v Česku, plánuje své zájmy výrazně rozšířit. Jeho budoucí masivní investice budou směřovat do regionálního rozvoje, bydlení, změny klimatu a na zmírnění dopadů říjnového Brexitu. Irsko tak podpoří klíčové oblasti, které zaměstnávají tisíce lidí, a přitom nijak nezatíží státní rozpočet. Finanční prostředky, které plánuje proinvestovat, plynou hlavně ze zdrojů irských bank a korporací, jež peníze do fondu dlouhodobě posílají.

Když se v roce 2015 prudce zpomalila bytová výstavba v Irsku, řada renomovaných agentur předpovídala krizi celému tamnímu stavebnictví. Citelný pokles v tomto sektoru skutečně přišel, přesto irské firmy dokončily ke konci roku 2018 přes 2 tisíce nových bytů a další stovky bytových jednotek mají financování zajištěné. Většinu zdrojů zajišťuje Irský strategický investiční fond, který jen za loňský rok investoval do irských podniků a projektů zhruba 4 miliardy eur. Více než 30 tisíc lidí pracuje ve firmách podporovaných právě tímto fondem.

„Naše strategie se mění. Předně zohledňuje to, co se stalo v irském hospodářství a investičním prostředí od doby, kdy se fond otevřel. Příležitosti a výzvy, kterým irská ekonomika čelí v roce 2019, se velmi liší od možností v roce 2014, a na to je třeba pružně reagovat,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel ISIF Eugene O'Callaghan.

Irská cesta

ISIF má od svého vzniku jasný úkol a cíl – investovat do veřejných oblastí co nejvíce peněz, aby se podpořila ekonomika a zaměstnanost. Podstatou jsou dlouhodobé investice, které jsou v souladu s vládními investičními strategiemi. Opírají se zejména o komerční zdroje poskytnuté bankami a korporacemi v kombinaci se státními příspěvky. Další položku v rozpočtu tvoří peníze od (převážně zahraničních) investorů. V případě, že se fond rozhodne v daný moment prostředky neinvestovat, svoje aktiva si ponechá a může je obchodovat čistě na komerční bázi. Celkový roční investiční zisk ISIF dosáhl za posledních 5 let 1,8 %, a to i za situace, kdy byly v Irsku dlouhodobě záporné úrokové sazby.

Irský strategický investiční fond má být také první pojistkou proti nenadálé hospodářské krizi. Irský ministr financí Paschal Donoghue se proto rozhodl, že fond použije i jako stavební kámen pro rozvoj dalších fondů. Zejména v souvislosti s Brexitem Irsku hrozí, že bude muset řešit nepředvídatelné hrozby.

„Za tímto účelem vezmeme 1,5 miliardy eur (zhruba 38 miliard korun) z ISIF a vytvoříme fond zcela nový. Ten bude sloužit pro pružné vykrytí případných ztrát. Cílem je, aby se dál neprohluboval státní dluh a mohlo pokračovat zdravé nastavení státního rozpočtu,“ řekl dříve pro BCC Paschal Donoghue.

Inspirace pro Česko

Irský strategický investiční fond stejně jako srovnatelné typy fondů v Německu či ve Francii mohou být příkladem jiným zemím, které o zavedení podobné instituce uvažují. Česko chce spustit Národní rozvojový fond, a to již v příštím roce. Začít by měl investicemi do infrastruktury, škol nebo nemocnic. O výši jeho aktiv, způsobu fungování a podporovaných oblastech v současnosti jedná vláda s největšími tuzemskými bankami. Podle posledních informací by měl fond spadat pod státní Českomoravskou záruční a rozvojovou banku a rozvíjet tak oblasti veřejného zájmu, do kterých aktuálně neplyne dostatek investičních prostředků.

Petr Němec

autor: PV