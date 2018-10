Petr Sedláček: K volbám jako pimprlata

Zvláště povolební jednání nám hloupým voličům ukazují, jaké že jsou ty volby vlastně divadlo! Prý demokracie. Směšné! To hlásají jen ti, co chtějí urvat pár tučných let u politického koryta bez odpovědnosti za své činy.

Současný volební systém s opravdovou demokracií nemá co dělat. Vítěz je mnohdy a mnohde vyšachován a získaná většina hlasů mu je k ničemu. Aktéři slepené koalice nic se slibů následně nenaplní s odkazem, že jim to koaliční smlouvy nedovolí. Nikdo, s odvolávkou na demokratické volby, nenese žádnou odpovědnost. Tak kde je ta demokracie, kde je ona vůle lidu? Proč je volič za totálního hlupáka?

Volební systém, který platí v naší republice si už dlouho říká o změnu. Dnes je jen hrou, kde voliči mají roli směšných pimprlat. Hoďte hlasy komukoli, vládnou budou ti, co se mezi sebou domluví. Že je většina nechtěla? Už jste odvolili, zapomeňte, mlčte!

Politici se naoko trápí, že k volbám chodí stále méně lidí. Možná to bude tím, že stále více voličů ze sebe prostě nechce dělat voly. A ti, co přeci jen volí, nakonec vlastně umožní, aby vládli voli, protože zhusta ti, co jim sympatičtí byli, ač vítězí, míří do opozičních lavic.

Takto to prostě dál nejde. Buď si na tu demokracii budeme dál jen hrát, anebo ji nastolíme. A začít musíme u volebního systému. On už i takový rostoucí počet politických subjektů není žádným skvělým výsledkem demokracie. Jejich program je potom nevýrazný, jaksi rozplizlý, často se překrývá, mnozí si vystačí s názvem „nezávislí“, byť v minulosti byli závislí na té, či oné straně, další vůbec žádný program raději nemají nebo ho skrývají za všeobecné fráze a pak se vynoří ti, co tvrdí, že jsou noví, neotřelí, jiní, aby se jen co se uchytí a jsou konfrontování s dnešní politickou realitou, stali takovými, které kritizují. K čemu je takovéto zaplevelení politické scény tedy dobré?! Vždyť mnohý potenciální volič si v té záplavě stejně nedokáže vybrat! Anebo je mu to jedno, protože ví, že jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.

U těch malých měst a obcí to je snadné. Prostě lidé by si tam nejvážnějšího člověka , kterého dobře znají, zvolili za starostu a k němu radu moudrých, bez ohledu na partaje a hnutí. U velkých měst a při volbách poslanců to ale nejde. Tam by měl platit prostě systém, že vítěz bere vše, zbytek míří do opozice a aby v těch opozičních lavicích nebylo těsno, pak je nezbytné stanovit tak vysoké kvórum, aby se poslanecká křesla rozdělovala mezi dvě, maximálně tři politická seskupení! Že tím hlas těch malých propadá? Ale kdepak, copak dnes i tu většinu ti málo volitelní neodsunou mnohdy stranou? To je jako demokratické, spravedlivé? Ne! Vraťme důvěru k politice a politikům tím, že je necháme, aby to, co voličům naslibovali, také realizovali. A nesli za to při dalších volbách zodpovědnost. Jen tak a ne jinak postavíme politiku na místo, které ji patří. Jen tak dostaneme lidi zpátky k volbám a uděláme z „politiků“ skutečné politiky a z lidí voliče a ne pimprlata.

Petr Sedláček

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV