Petr Štěpánek: Zjevení jménem Majerová

Některé ženy to tak dnes dělají, vdají se a ke svému rodnému příjmení si ještě přilepí to manželovo. To ale není případ Majerové. Narodila se jako Dvořáková. Pak se vdala a už jako Zahradníková šest let žila se svým manželem v Kanadě. Mimochodem, odtud má původ její skvělá angličtina. To manželství se ale nevyvedlo, takže se za ne zcela jednoduchých okolností vrátila zpátky do České republiky. Už se synem, který se narodil v Kanadě. Pak se znovu vdala, narodil se jí druhý syn a už jako Majerová si ponechala i to druhé příjmení. Kvůli prvnímu synovi. Aby jako jediný neměl v nové rodině úplně jiné jméno.

Když v roce 2017 kandidovala do sněmovny, dala výpověď na základce, kde na druhém stupni učila angličtinu, zrušila rovněž svoji soukromou jazykovou školu, vybrala všechny úspory a všechny svoje síly, energii, peníze i čas vrhla do kampaně. Riskovala, ale vyplatilo se jí to. Z nevolitelného místa na olomoucké kandidátce ODS přeskákala díky preferenčním hlasům na místo první, respektive až do poslanecké lavice. Jako jediná z kandidátky. Někteří jí tu opovážlivost dodnes neodpustili.

Říká o sobě, že ji definují dvě vlastnosti. Paličatost a hypertrofovaný smysl pro spravedlnost. Když z ODS vyloučili Klause juniora, nesouhlasilo s tím v poslaneckém klubu ODS více lidí, jen Majerová ale nemlčela. Nakonec odešla i ona a spolu s Václavem Klausem mladším založila Trikoloru. Opustila jistotu zavedené strany i výhody členky zahraničního výboru. ODS ji pak odstranila i ze školského výboru. Co tam taky s učitelkou, že?

Když se Klaus junior teď na jaře odporoučel, měla nabídku, aby vedla jednu z krajských kandidátek jiného zavedeného politického subjektu. Pro ni osobně by to znamenalo jistotu dalšího poslaneckého mandátu. Ani na okamžik ji ale nenapadlo Trikoloru opustit, přestože tahle cesta je mnohem trnitější a složitější. Říká, že za to, čemu věří, se vždycky bude prát až do posledního dechu.

Předsednictví Trikolory na ni jako na první místopředsedkyni spadlo doslova ze dne na den. Že to nebude mít jednoduché, s tím samozřejmě počítala. S čím mohla počítat jen těžko, že ty nejzavilejší a nejpodpásovější útoky přijdou z vlastních řad. Fantazie, s jakou jí někteří neukojení duševní mrzáci házeli klacky pod nohy, byla bezměrná. I tohle ustála.

Pak se odehrála zajímavá věc. Majerová původně vůbec neměla ambici být v rámci formace Trikolora Svobodní Soukromníci (TSS) jakýmsi společným superlídrem, respektive kandidátkou TSS na premiérku. Říkala, že má své školství, jež jí jako bývalou učitelku zajímá nejvíc. Trikolora dokonce oslovila několik osobností, aby se této role zhostily. Jenže než se rozhoupaly, začala Majerová chodit do televizních debat a její výkony rostly týden od týdne. Vyhrála diváckou anketu na TV Seznam, bodovala v TV Barrandov i na Primě.

Ještě jedna věc Majerovou definuje. Nezměrná pracovitost. Vím, o čem mluvím. Takové pracovní nasazení jsem naposledy zažil, když ODS vedl ještě Václav Klaus. Bylo pak už v logice věcí, že přímo zevnitř členské základny vzešla iniciativa, aby se ze své milované Olomouce přesunula do čela kandidátky v Praze. Už jako respektovaný celorepublikový superlídr.

Říká se, že lídr se nevolí. Buď je, anebo není. Zrod jednoho takového můžeme pozorovat doslova v přímém přenosu. Nevěříte? Tak se podívejte na tohle video. Zdaleka nebudete první, ba ani poslední, komu při sledování poběží mráz po zádech či vám zvlhnou oči. Taková dokáže být síla osobnosti.

Proslov Zuzany Majerové Zahradníková o omezování svobody dětí a nás všech! - YouTube ZDE.

