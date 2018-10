Platforma pro sociální bydlení: Kandidáti na pražského primátora chtějí ukončit bezdomovectví rodin do roku 2020

„Bezdomovectví rodin s dětmi je řešitelný problém. O osudu 140 dětí na ubytovnách v Praze mohou rozhodnout politici. A ti nám v reakci na výzvu #ubytovnybezdeti slíbili změnu. My slibujeme, že příštímu vedení Prahy pomůžeme dotáhnout realistický plán, který zajistí nastěhování 70 rodin z ubytoven do městských bytů s náležitou podporou," komentuje závazek lídrů ředitel Platformy Vít Lesák.

K výzvě se přidal Jan Čižinský (PRAHA SOBĚ), Zdeněk Hřib (Česká pirátská strana), Jakub Landovský (ČSSD), Ondřej Mirovský (Strana zelených), Jiří Pospíšil (TOP 09 a Starostové - Spojené síly pro Prahu), Marta Semelová (KSČM) a Petr Stuchlík (ANO). Naši výzvu nepřijal Bohuslav Svoboda (ODS) a zatím nechal bez reakce Karel Fischer (Starostové pro Prahu).

Praha dle dat Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy disponuje 1 800 prázdnými byty. Oprava 70 z nich pro potřeby sociálního bydlení tak v Praze fakticky ukončí bezdomovectví rodin. „Praha má šanci dostat se na funkční nulu v bezdomovectví rodin. Aby si město funkční nulu bezdomovectví rodin udrželo, bude třeba nastavit procesy, aby město co nejlépe vědělo, kolik rodin se do bytové nouze dostává každý rok, a jak jim co nejúčinněji pomoci,” doplňuje předseda Platformy pro sociální bydlení Štěpán Ripka.

Platforma pro sociální bydlení se zavázala, že do 60 dní od voleb uspořádá setkání s lídry, kteří výzvu přijali, kde nabídne své odborné know-how, aby se sliby také podařilo realizovat.

autor: PV