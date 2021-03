Podnikatelské odbory: Společně to zvládneme! aneb Jste také s Babišem na jedné lodi?

reklama

Život živnostníků a drobných podnikatelů je podle vlády zalitý sluncem. Že jim vláda už rok zakazuje pracovat? Že je nechává zkrachovat, ale před veřejností dělá, jako by živnostníci a podnikatelé dostávali majlant? Koho to zajímá, snad těch pár set tisíc podnikatelů a živnostníků? Ti přece Andreje Babiše stejně volit nebudou, tak co.

Přes „dobrou vůli vlády“ vzniká řada zmatků, ale není v tom „žáden“ chaos. Jedná se totiž jen o pár nejasnosti a drobná nedorozumění. Pokusme se na některé tyto „nejasnosti“, o kterých podnikatelé dnes a denně píší, odpovědět a použijme při tom vládní argumentaci.

Dotaz 1. Kompenzace v době kovidové

Mám malý kosmeticky salon, kde platím nájemné 14 000 korun. Doteď jsem vše platila z úspor, ale už pomalu není z čeho. Žádala jsem o Covid nájemné, ale bylo zamítnuto. Přemýšlím, co budu dál dělat. Nikoho nezajímáme, je to smutný.

Odpověď – zkuste podnikat podobně jako premiér Babiš.

Vysvětlení. Ministerstvo zemědělství vyplatilo potravinářům kompenzace za Covid-19. Vláda na to uvolnila několik miliard korun, přestože prodejny potravin mají otevřeno a výrobny jedou bez přerušení. (Největším potravinářem v ČR je holding, který premiér Babiš zaparkoval ve svěřenském fondu.)

Dotaz 2. Méně peněz v době karantény

Jsem OSVČ, teď po karanténě 14 dní. Nové formuláře na kompenzace mají kolonku-karanténa. To znamená, že dostanu jen 500 Kč. Přijdu tak o 7tis za měsíc. Ale sociální a zdravotní musím platit dál...Já už fakt nevím.... Jak můžou tohle dělat? Zlo musí pryč!

Odpověď – zkuste se vyhnout karanténě jako premiér Babiš.

Vysvětlení. Do karantény musí podle metodického pokynu podepsaného hlavní hygieničkou i lidé, kteří byli očkováni proti covidu-19. Dokument zveřejněný na webu ministerstva platí od 1. února. Premiér Andrej Babiš po nákaze vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha do karantény nenastoupil.

Dotaz 3. Kompenzační bonus

Dostal jsem za loňský rok jako OSVČ kompenzační bonus 25.000,-. Jinak jedinou podporu jsem dostal Covid nájemné. Ze zaplacených 120.000 za 3 měsíce celkem 35.430,-. Na nic jiného nárok prý nemám. To, že mám náklady, je prý nezajímá, protože jsem OSVČ.

Odpověď – zkuste na to jít stejně jako premiér Babiš.

Vysvětlení. Vláda Andreje Babiše na sklonku roku v tichosti rozhodla, že z veřejných peněz štědře obdaruje stovku vybraných firem, mezi nimiž je i premiérův holding Agrofert. Jde o takzvané kompenzační bonusy, které mají velkým fabrikám-znečišťovatelům dorovnat ztráty za rostoucí ceny emisních povolenek. Maximální výše kompenzací, které budou propláceny za rok 2020, je odhadována na 3 až 3,7 miliardy korun.

Anketa Uškodí ODS odchod Pavla Novotného? Ano 4% Ne 17% Je to jedno 79% hlasovalo: 3966 lidí

Dotaz 4. Nespravedlnost

Jsem OSVČ v oblasti sportu a má finanční ztráta je kolem 150 000. Něco jsme stihli vydělat, než tato šílenost začala, ale výdaje pořád stejný a mnohdy větší. To, co se tu děje, je opravdu už nesnesitelné. Odpověď a vysvětlení dodává přímo ministryně financí Alena Schillerová.

„Byla to nespravedlnost, která se tu vyvinula. Vláda ale dobře ví, co dělá a její kroky jsou promyšlené.“

Dotaz 5. Nový univerzální program

Vláda vymyslela další PASKVIL a my se dál blížíme ke dnu a nyní ještě rychleji. Prodej zboží nás už teď nezachrání, protože už nemáme peníze, abychom nějaké pořídili! Všechny úspory jsou pryč, ale máme přece od vlády další "pomoc" v podobě garance na půjčku. Kdo si proboha dnes půjčí, když ví, že to nemá z čeho splácet!! A která banka bude natolik hloupá, že dá například hospodskému půjčku, když nás neustále zavírají?

Jasnou a srozumitelnou odpověď poskytuje premiér Babiš a vicepremiér Havlíček

Babiš: „Všechny provozy dostanou 100% kompenzaci nákladů.“

Havlíček: „Program je velkorysý, podniky mohou žádat o proplacení max 50% nákladů.“

Tyto výroky musíme přeložit, protože ve skutečnosti oba pánové říkají asi toto: „Podnikateli, živnostníku, teď tě uchlácholíme slibem, veřejnosti ukážeme, jak dobře se máš, abychom ti nakonec nedali nic. Máme sami málo pro svoje firmy a pro úředníky, tak nebuď podnikateli naivní a nic nečekej.“

Milí živnostníci a drobní podnikatelé, vy sami nejlépe vidíte, jestli vám vláda pomáhá či nikoli. Navíc si jste jistě vědomi toho, že ty peníze, které by nám vláda měla dát na záchranu našich živností a firem, jsou naše peníze, které jsme odevzdávali do státního rozpočtu. A záchrana našeho podnikání je povinností této vlády, protože to ona nás přivedla do existenčních potíží či až ke krachu.

Andrej Babiš a jeho lidé se už drze ani neskrývají s tím, že státní peníze mají jen pro pár vyvolených. Zvláštní výjimku má zejména sám Andrej Babiš, a pak několik dalších miliardářů, kteří jsou s ním na jedné lodi. To chceme? Necháme to tak?

Vaše Podnikatelské odbory

(napsáno pro Forum24)

Psali jsme: Radomil Bábek: Pane premiére, vyzýváme Vás, abyste odstoupil Podnikatelské odbory: Statisícové odměny úředníkům MF vypadají spíš jako odměna za loajalitu Podnikatelské odbory: Výzva Vládě ČR Radomil Bábek: Máme to černé na bílém. Vláda likviduje živnostníky a drobné podnikatele

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.