Přemysl Votava: Americký zločin v My Lai

Stalo se to v době americké vojenské přítomnosti ve Vietnamu ( 1964 – 1973). V roce 1968 zde bylo nasazeno přes 550 tisíc vojáků. Tehdy také došlo k tomuto největšímu známému zločinu americké armády ve Vietnamu. 16. března 1968 americký výsadek z vrtulníků měl zlikvidovat „vše živé“. Po dvou hodinách řádění roty „Charlie“, z 23. pěší divize U.S. Army, bylo zavražděno na 500 vesničanů, převážně žen a dětí. Některé oběti byly před smrtí mučeny, znásilněny, zohaveny. Zavražděno bylo 170 dětí! Nejmladší oběti byl rok, nejstarší oběti 82 let. 300 domů bylo vypáleno. Oběti umíraly ve vesnici i uprostřed rýžových polí. Teprve po roce zveřejněné fotografie zavražděných civilistů z My Lai probudily svět.

Je přitom zcela zřejmé, že tento zločin americké armády ve Vietnamu nebyl ojedinělým. Jako jediný viník tohoto zločinu byl označen a odsouzen poručík William Calley. Původní rozsudek zněl doživotí. Ve vězení poručík Calley byl jen několik měsíců, prezidentem USA Nixonem byl omilostněn. Americká spravedlnost byla slepá, mezinárodní soud se nekonal… Poručík Calley se omluvil obětem tohoto zločinu, až po 40 letech! Světová veřejnost, včetně té americké, byla šokována tímto zvěrstvem americké armády. My Lai se stala vietnamskými Lidicemi či francouzským Oradourem.

Stovky fotografií z této války burcovaly svět. Tou nejznámější z nich je snímek prchající a plačící vietnamské holčičky, zasažené americkým napalmem. My Lai se stala symbolem obětí tohoto konfliktu. Tato válka výrazně ovlivnila další politiku USA, patří k ní i několik varovných čísel.