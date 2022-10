Přemysl Votava: Fialův Stalingrad

reklama

Nabízí se nechtěné srovnání, je to již 80 let, co se okupovaná Evropa, a tedy i Protektorát, připojila k Hitlerově výzvě zvané „Winterhilffe“ (Zimní pomoc) pro německou armádu u Stalingradu. Začal sběr teplého ošacení, snášely se hromady svetrů, podvlékaček, ponožek, vhod přišly i šály, čepice, ušanky… V tom roce 1942 zima přišla „zase nečekaně“, po jaru, létu, podzimu… Statisíce promrzlých vojáků u Stalingradu nezachránily ty naše svetry, ponožky, šály ani podvlékačky…

V televizi se dívám s tou babičkou na ty moudré ministry. Těch titulů, co mají před i za jménem, ale zima je zase zaskočila. Slyším, že není plyn, elektřina, není ani uhlí. Máme šetřit na teple, na žárovkách, místo vany sprcha, otužovat se a pokud energie jsou, tak se nedoplatíme. Naše moudrá Markéta volá do svetrů, nemáme se stydět si vzít rovnou dva. A na noc čepici a peřinu. V obchodech svetry i ty podvlékačky jdou na dračku. Ceny kamen na dřevo a uhlí letí vzhůru, je na ně pořadník. Vytahuji svetry i tu kdysi odloženou peřinu, však naši předkové před staletím na ni nenechali dopustit.

Vláda České republiky zase zaspala. Nezapomínáme, že již v září loňského roku začal kolaps s elektřinou a plynem. Miliony odběratelů se octli bez dodavatelů, viděli jsme fronty nešťastných lidí. Vláda rozdávala rady, média je papouškovala. Poučení přesto z toho nebylo, vláda se nesla na vlně volebního úspěchu, užívala si své dny slávy. Vláda nás zahlcovala svým velkolepými plány, brilantními řešeními, naivní jásali, stačilo však jen pár měsíců a všechno je jinak.

Poučení není žádné. Slyšíme opět jen slova, slova, sliby, sliby… Vláda dnes osekává miliardy u školství, zdravotnictví, kultury, armádní rozpočet naopak roste… Těch, co tančí na horní palubě se to příliš nedotýká, ale jak pokračuje inflace a s ní růst cen přibývá těch, co nemají na obědy, na nájem, na teplou vodu…. K obavám občanů nepřispívají urážlivé, ani komické výroky pravicových politiků, vhodné spíše do Haškových povídek, nebo do divadla Járy Cimrmana.

Máme pár dní po volbách. I té babičce v Podkrkonoší, stačí jen letmý pohled na jejich výsledky…. Fialova vláda dostala od občanů pořádné varování, ve fotbale je to žlutá karta a jak víme, po žluté přijde červená. Fialova vláda se stává trapnou a to je to nehorší, co politika může potkat.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

