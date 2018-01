Průzkum: Češi eRecept vítají hlavně kvůli pohodlí

Nejčastěji je to kvůli úspoře času, snížení rizika ztráty receptu i většímu přehledu o předepsaných lécích. Převzetí prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy by již nyní preferovala téměř polovina lidí.

To, že se lidé sžili s moderními technologiemi, dokazuje i vysoký zájem o eRecepty. Z průzkumu výrobce stomatologického softwaru XDENT totiž vyplynulo, že více než 75 % českých pacientů vítá možnost získat od svého lékaře recept elektronickou cestou. I přesto, že je tento trend patrný především u mladé generace a s přibývajícím věkem postupně klesá, ani dnešní šedesátníci se k němu nestaví úplně skepticky, a to především kvůli pohodlí. V případě opakovacích receptů totiž nově není nutné, aby se osobně dostavili do ordinace.

Úspora času a snížení rizika ztráty receptu

Ze stejného důvodu jako šedesátníci oceňuje možnost převzít si recept v elektronické podobě necelých 40 % dotázaných, a to napříč všemi generacemi. Kvůli receptu na antikoncepci či alergii totiž nemusí od ledna navštívit ordinaci pokaždé, když jim dojdou léky, ale pouze prostřednictvím telefonu nebo e-mailu požádají o jeho zaslání. Díky moderním technologiím mohou mít navíc recept prakticky stále u sebe, což minimalizuje riziko jeho ztráty a zároveň představuje druhý nejčastější důvod, proč Češi eRecept vítají.

Ekologie i přehled o lécích

Důvodů, proč pacienti k eReceptu zaujímají převážně kladný postoj, je ale mnohem víc. Necelých 13 % z nich oceňuje také ekologickou stránku, tedy nižší spotřebu papíru v souvislosti s eReceptem. Další motivací je pak lepší přehled o předepsaných lécích. V chytrých aplikacích si totiž z pohodlí domova budou moci dohledat, kdy a jaký lék jim byl vydán. „Díky chytrým mobilním aplikacím jako je iklient, budou mít pacienti lepší kontrolu nad svým zdravím i ochranou osobních údajů. Na jednom místě najdou informace o předepsaných lécích, termíny preventivních prohlídek, ale i samotné eRecepty,“ říká Jiří Dušek, spoluzakladatel stomatologického softwaru XDENT.

Elektronický recept neznamená konec toho papírového

Téměř 60 % dotázaných by preferovalo převzetí receptu elektronicky už dnes. Jako nejpohodlnější cestu uvádí necelá čtvrtina lidí e-mail, jen o procento nižší oblibě se těší SMS zpráva a třetí příčku zaujímají mobilní aplikace. Ty mají silnou pozici zejména mezi muži a mladou generací. Zbylí pacienti, převážně z řad starší generace, kteří jsou věrni papírové podobě receptu, se nicméně nemusí obávat. Stále totiž i to je způsob, jak si lze recept převzít - pouze pod novým názvem „průvodka“.

Psali jsme: Ministr Vojtěch: Lékařům garantuji, že za vystavení listinných receptů nebudou v roce 2018 sankcionováni FNUSA: eRecept za první dny funguje bez problémů eRecept ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně Senátorka Filipiová: S ministrem Ludvíkem se neshodneme, ale co tu řekl o eReceptu, podepisuji

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV