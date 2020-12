Radek Sárközi: Turnusová výuka zbytečně zatěžuje učitele, ředitele, žáky i rodiče

reklama

Ing. Andrej Babiš

(předseda vlády ČR)

Úřad vlády České republiky

nábřeží Edvarda Beneše 4

Praha 1 - Malá Strana PSČ 118 01

Věc: Žádost o jednání k aktuální epidemické situaci ve školách a k pracovním podmínkám učitelů a dalších pedagogických pracovníků

Vážený pane premiére,

rád bych Vás požádal jakožto statutární zástupce Pedagogické komory, z. s., největšího školského spolku v ČR, o jednání k aktuální epidemické situaci ve školách a k pracovním podmínkám učitelů a dalších pedagogických pracovníků, a to buď přímo s Vámi, nebo s některým z pracovníků Úřadu vlády ČR, kterého jednáním se zástupci Pedagogické komory, z. s., pověříte. Pokud to aktuální opatření umožní, preferovali bychom osobní jednání, ale je možné jednání realizovat i na dálku (on-line videokonferencí).

Rádi bychom prodiskutovali následující témata:

1) Návrh Pedagogické komory, z. s., na úpravy tabulky protiepidemického systému pro školství:

Navrhujeme, aby byla zcela zrušena (nebo alespoň výrazně upravena) tzv. turnusová výuka (střídání žáků vždy po týdnu na distanční výuce a prezenční výuce) a aby byl návrat žáků do škol k prezenční výuce vždy postupný (po 14 dnech od zlepšení situace ve všech krajích), ovšem po celých stupních (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ) k prezenční výuce (kromě výjimek, které uvádíme pouze formou příkladů, protože je jich více a náš návrh tabulky PES by znepřehlednily). Turnusová výuka zbytečně zatěžuje učitele, ředitele škol, žáky i jejich rodiče, aniž by měla výrazný epidemický efekt, protože v běžné základní škole (s prvním až devátým ročníkem) je doma na distanční výuce vždy maximálně 17 % žáků (polovina 6. až 8. ročníku), kteří si navíc mohou přijít vyzvednout oběd. Učitelé musí být ve škole všichni, protože zároveň s distanční výukou učí většinu žáků prezenčně.

2) Zajištění dostatečného množství ochranných prostředků pro pracovníky škol (kvalitní české respirátory a roušky z nanomateriálů) centrálně vládou:

Považujeme za neefektivní, aby jednotliví zřizovatelé škol (kterých je v případě MŠ a ZŠ více než 2 500) paralelně prováděli nákupy stejného zboží, nebo zajištěním těchto prostředků pověřili ředitele jednotlivých škol (kterých je v případě MŠ a ZŠ ještě násobně více, což je ještě méně efektivní). Cenově by měl být centrální nákup výrazně levnější. Především se tím ale předejde případům, kdy zřizovatel školy ani její ředitel ochranné prostředky pro zaměstnance školy vůbec nezajistí, takže veškeré náklady na ně budou muset hradit přímo učitelé a další pedagogičtí pracovníci.

3) Sběr, analýza a zveřejňování statistik k počtu karantén ve školách:

Přestože krajské hygienické stanice shromažďují řadu statistik o vyhlášených karanténách ve školách a zasílají je každý týden na Ministerstvo zdravotnictví, nejsou tato data veřejně dostupná pro analýzy. KHS ani MZ je nezveřejňují. Navrhujeme, aby byly tyto statistiky průběžně zveřejňovány přímo na webu vlády a analyzovány.

4) Preventivní testování a očkování na koronavirus:

Dle šetření Pedagogické komory, z. s., mezi učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky je v současnosti velmi malý zájem o preventivní testování na koronavirus (méně než 30 % respondentů uvažuje o tom, že by se nechalo otestovat). Navrhujeme, aby vláda přehodnotila způsob testování, a to tak, že by probíhalo přímo ve školách a týkalo by se nejen zaměstnanců, ale i žáků. Aktuálně ovšem preferujeme, aby bylo nejprve zajištěno testování ve školách, kde se koronavirus vyskytl, což se bohužel často neděje. Rovněž není zajištěno testování žáků, kteří žijí ve společné domácnosti s osobou v karanténě. Respondenti naší ankety uvádějí, že by přivítali, aby učitelé a další pedagogičtí pracovníci mohli přednostně využít očkování na koronavirus (v další vlně po pracovnících IZS, seniorech a dalších klíčových profesí).

5) Změna v návrhu státního rozpočtu na rok 2021, kde se nyní navrhuje v kapitole MŠMT snížit výdaje na asistenty pedagoga o 1,2 miliardy korun:

To by znamenalo výrazné snížení počtu asistentů pedagoga ve školách (přibližně o 2 600 plných úvazků méně). V důsledku této změny by učitelé zůstali na inkludované žáky ve třídě sami. Přitom v zahraničí je zaměstnáno ve školách výrazně více asistentů pedagoga na počet učitelů, než je tomu nyní v České republice. Namísto toho, abychom se postupně přibližovali standardům, opět se jim v tomto začneme vzdalovat, pokud by byl tento škrt v rozpočtu schválen. Školství by mělo být v příštím roce (i letech následujících) hlavní prioritou vlády a jeho rozpočet by měl být mnohem výrazněji posílen, než jak předpokládá návrh státního rozpočtu na rok 2021. Například je třeba výrazně navýšit prostředky na ONIV, z nichž se mimo jiné hradí nákup pomůcek a techniky pro žáky, a to minimálně na trojnásobek roku 2020.

6) Stažení vládního návrhu změny zákona o pedagogických pracovnících, který aktuálně projednává Poslanecká sněmovna:

Tato novela obsahuje nepřijatelnou změnu, která způsobí výraznou degradaci učitelské profese, protože ředitel školy bude moci nově uznat nekvalifikovanému pracovníkovi bez pedagogického vzdělání kvalifikaci k výkonu práce učitele všeobecně vzdělávacích předmětů na SŠ i 2. stupni ZŠ (a v důsledku jiné výjimky v tomto zákoně potažmo i 1. stupni ZŠ). Proti této novelizaci se postavily kromě Pedagogické komory, z. s., například i školské odbory (ČMOS PŠ). Výsledky šetření České školní inspekce i mezinárodní studie ukazují, že výuka nekvalifikovaných pracovníků je výrazně méně kvalitní, než je výuka aprobovanými učiteli, kteří získali kvalifikaci studiem učitelství na VŠ.

Předem Vám děkuji za odpověď a nabídku konkrétního termínu k jednání.

S pozdravem

V Praze dne 1. prosince 2020

Mgr. Radek Sárközi

prezident spolku Pedagogická komora, z.s.

