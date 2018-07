Radim Valenčík: Klaus for president? Proč ne? A kdo jiný?

Deník.cz: Přímá prezidentská volba v roce 2023 asi udělá tečku za velkými jmény prvních 30 let existence České republiky. Tedy pokud mi teď neřeknete, že se do ní přihlásíte...

Václav Klaus: Loni při volbách jsem dostal nový občanský průkaz, který má platnost do roku 2052. Prohlédl jsem si ho a poznamenal, že to je 35 let čili můžu ještě sedmkrát kandidovat na prezidenta, tak se všichni bojte. (ZDE)

Proč ne. Václav Klaus se narodil 19. června 1941. V roce 2023 mu bude teprve 82. Při jeho životosprávě a permanentním samostudiu, které vitalitu posiluje, bude s velkou pravděpodobností v kondici pro obě funkční období.

Za připomenutí stojí to, co prorocky řekl Václav Klaus téměř rok před minulými prezidentskými volbami: "Podle mého názoru prezident Zeman bude kandidovat ve druhém volebním období a zdůrazňuji, že to nemám z jeho osobního výroku, který by mi sdělil, aby nebyla mýlka. Ale z jeho chování tak dedukuji. A proto se mi zdá naprosto bezpředmětné, aby se někdo jiný pokoušel o prezidentskou volbu." (ZDE)

Dovolím si Václava Klause parafrázovat: Zdá se mi naprosto bezpředmětné, aby se v případě, že bude Václav Klaus kandidovat na prezidenta, pokoušel někdo jiný o prezidentskou volbu.

Rychlokvašky podle mého názoru většinová společnost nechce. A ví, proč je nechce. Veřejně profilující se politici na rozdíl od Václava Klause z politiky spíše zhloupli. Jedním z důvodů je i to, že na sobě nepracují, nestudují a nepromýšlejí podstatu současného dění. A bez toho nelze přijatelnou politiku dělat. Politické kšeftaření, které předvádějí, je cestou do intelektuálního marasmu. Možná, že to není tak vidět, ale Václav Klaus působení v politice vždy plně využíval k tomu, aby se s využitím pravidelného studia teoretické literatury po lepším pochopení toho, o co jde. To je vlastnost, kterou jiní bohužel nemají. Politika je kazí a deformuje místo toho, aby prostřednictvím ní nabývali rozhled.

A je ještě jedna věc, která z Václava Klause dělá favorita. Totiž formální i neformální tým, který kolem sebe dokázal vytvořit. Jiří Weigl, Ladislav Jakl, Petr Hájek a další a další.

