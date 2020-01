Radim Valenčík: Skutečná příčina úpadku (nejen) Boeingu

Poměrně seriozní rozbor příčin problémů firmy Boeing popsal Jan Macháček v Lidovkách. Považuji jej za jednoho z nejserioznějších a nejpracovitějších novinářů současného mediálního mainstreamu, ale i on se toho hlavního jen lehce dotknul a to nejpodstatnější mu zčásti proklouzlo mezi prsty.

Především doporučuji přečíst celý jeho článek (ZDE). V něm standardně považuje za hlavního viníka konkurenci, která nutí vedení firmy Boeing šetřit peníze a čas, a to téměř za každou cenu.

K odhalení skutečné příčiny se přitom dostal velmi blízko, budu citovat dvě pasáže z jeho článku:

"Rok 2001 sse tal počátkem úpadku firemní kultury. Třicet tisíc strojařů zůstalo v Seattlu, ale 500 korporátních úředníků se přesunulo do Chicaga, které je přes 3000 kilometrů daleko.

Pokud je sídlo firmy blízko výrobě a konstrukci – jako to bylo v Seattlu –, je korporátní centrum vtaženo do každodenního provozu a problémů. Pokud je firemní vedení jinde, rozejde se s firemní kulturou."

"Z mailové komunikace konstruktérů, kterou mají k dispozici Kongres a média, vyplývá, že své obavy z nedostatků 737 MAX si říkali konstruktéři mezi sebou, navzájem si sdělovali frustraci z toho, že vývoj je zbrklý a neopatrný, místo aby ji komunikovali směrem nahoru. Z mailů vyplývá, jak vedení firmy tlačilo na dodržení termínů na úkor bezpečnosti a kvality."

Co z toho vyplývá? – To, že nejde především o úspory, ale o likvidaci tvůrčích mezigeneračních týmů a obsazení firmy pozičními manažerskými strukturami napojenými na součanou globální moc. A to se bude odstraňovat hodně těžko.

V normální firmé a v normální době jsou hlavníkonkurenční oporou tvůrčí mezigenerační týmy:

Tvůrčí , protože jsou schopny generovat inovace, tedy to, co umožňuje firmě mít dočasný "schumpeterovský" monopol a získat tak prostředky pro další konkurenční boj.

, protože jsou schopny generovat inovace, tedy to, co umožňuje firmě mít dočasný "schumpeterovský" monopol a získat tak prostředky pro další konkurenční boj. Mezigenerační proto, že čím složitější technika, tím více je třeba znát všechny kontexty fungování technologií, které se vyjevují postupně; realita je vždy mnohem složitější, než naše představa o ní a to, jak ji známe.

proto, že čím složitější technika, tím více je třeba znát všechny kontexty fungování technologií, které se vyjevují postupně; realita je vždy mnohem složitější, než naše představa o ní a to, jak ji známe. Týmy proto, že složité technologie přesahují možnosti jedince obsáhnout vše podstatné pro jejich úspěšné zdokonalování a zavedení do výroby.

V normální firmě je také prvotním a hlavním úkolem managementu firmy (který by měl obsahovat i osoby vzešlé z tvůrčích mezigenračních týmů) tvůrčí mezigenerační týmy budovat. Teprve potom následuje starost o získání financí, marketing a prodej.

V dnešním světě bohužel převládla role pozičního investování, které se projevuje v tom, že:

Managementy velkých firem jsou dosazovány podle afinity k jádru globální moci (aby byly poslušné při rozhodování o tom, s kým obchodovat a s kým ne, a aby přes ně protékaly prostředky do rukou vyvolených).

Financování velký firem je méně závislé na vlastních inovačních výkonech, ale na tom, jak se staly prodlouženou rukou těch, co si vyrábějí dolary z ničeho.

Tvůrčí mezigenerační týmy ve velkých firmách začaly být považovány za "přežitek minulosti", který není dostatečně loajální a který lze nahradit outsourcingem.

Výsledek? Zbastlené produkty, což se zřetelně projeví tam, kde se to nedá jen tak zamést pod koberec. Churavý je celý systém.

Zdůrazňuji, že všechny tři body jsou důsledkem pozičního investování a jeho rolí při potlačování toho, co vzniklo investováním do rozvoje lidských schopností. Jsme v TĚKAVÉ FÁZI DĚJIN, která je mimořádně rizikovou etapou vývoje civilizace a kterou bude možné překonat jen na základě široce rozšířeného povědomé a vědomí toho, o co jde.

Mimo jiné, problémy Boeingu zdaleka nekončí, spíše začínají:

"Americká strojírenská společnost Boeing v pátek stejně jako ve čtvrtek odložila zkušební let svého širokotrupého letounu 777X kvůli špatnému počasí. Oznámila to firma. Dodala, že se o let znovu pokusí v sobotu v 19:00 SEČ. - Zkušební let stroje 777X se měl původně uskutečnit již loni v létě, Boeing ho ale odložil a zdůvodnil to problémy s křídly, softwarem a dodávkami motorů firmy General Electric." (zdroj - ČTK ZDE)

Podrobněji s připomenutním dosavadního vývoje ZDE.

V naší zemi naštěstí proces degenerace nepokročil až do stádia, které můžeme sledovat v US. Problém je, že v důsledku odříznutí podstatné části našich firem od možnosti přímých exportů si obtížně vytváříme zdroje, z nichž lze rozvoj tvůrčích mezigeneračních týmů financovat.

V souvislosti s výše uvedenou problematikou si zaslouží pozornost film natočený více než před čtvrt stoletím, který viděl hodně dopředu – "Skandální odhalení" (ZDE).

Film má několik rovin a v dobových poměrech v něm diváky zaujala především sexuální zápletka. I v té byl film originální – ženský harassment. Ve skutečnosti již tehdy šlo o popis velmi ostrého středu mezi těmi členy managementu, kteří vzešli z konstrukčních tvůrčích týmů (jejich reprezentantem je Michael Douglas, který by se ale bez dalších souvěrců z řad svého tvůrčího týmu neobešel), a těmi členy, kteří jsou do managemantu dosazeni, aby hráli "vyšší roli" (ty reprezentuje Demi Mooreová). Úplně na konci filmu, kdy je negativní hrdina odhalen a usvědčen, Demi Mooreová s úsměškem "nevadí, už mě potřebuji zase jinde" odchází, aby vyznění filmu dodala pikantní příchuť. – Podívejte se na film, je hodně dobrý, a lépe pochopíte, o co dnes jde.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

