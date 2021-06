Radomil Bábek: Supermarkety a hromadná doprava jsou bezpečné prostředí? A zahrádky restaurací ne?

reklama

Když se vláda se nechala slyšet, že „otevírá“ restaurační zahrádky, a pár týdnů předtím vláda otevírala kadeřnictví, kosmetiky, krámky s obuví a já nevím co ještě. Normálně uvažující lidé kroutili nevěřícně hlavou. Ona má vláda nějaké restaurace? A kolik provozuje vláda kadeřnictví či obuví?



Samozřejmě, vláda neprovozuje nic, co by mohlo vydělávat; musela by dobře hospodařit, a to neumí. Vláda tím „otevíráním“ chce nějak pozitivně veřejnosti sdělovat, že odvolává svoje nesmyslné a pro ochranu zdraví občanů neúčinné zákazy. Že konečně odvolává zákazy, kterými znemožnila statisícům českých podnikatelů a živnostníků pracovat, aniž by tím byť jen trochu ochránila veřejné zdraví, za které se schovává.



Občané, kteří nepodnikají, si těžko představí, co ty podmínky pro drobné české podnikatele znamenají. Pojďme se tedy přenést do prostředí, které každý důvěrně zná. Představme si, že by stejné podmínky, jako zahrádky či kadeřnice, museli plnit v supermarketech nebo v hromadné dopravě. Pak by vyhlášená opatření vlády zněla asi tak, jak popisujeme v následujících řádcích (a vězte, že jsme nic nezměnili, takhle to opravdu vláda vymyslela pro restaurační zahrádky; jen jsme místo personál restaurace napsali řidič, místo dezinfekce stolů jsme napsali košíků apod.).



Pravidla pro zákazníky a cestující:

V supermarketech a v hromadné dopravě se musí všichni zákazníci prokazovat PCR testem, který není starší 7 dní, a test samozřejmě musí být negativní. U antigenních testů platí, že musí být starý maximálně 72 hodin.

Další způsobem, jak se lidé mohou prokázat, je potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19 (uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní) či potvrzení o očkování.

Kontroly:

Kontrolovat zákazníky či cestující budou zaměstnanci supermarketu, v prostředcích hromadné dopravy pak řidiči.

Pozn.: Tuto podmínku po několika dnech vláda změkčila a přenesla kontrolní povinnost na Českou obchodní inspekci, resp. na revizory dopravních podniků. Zdravotní stav zákazníků či cestujících bude samozřejmě kontrolovat i hygiena a policie; jejich hlídky budou obcházet supermarkety a vozy městské dopravy společně.



Pokud se zákazník nebo cestující neprokáže testy, hrozí mu pokuta.



Povinnosti provozovatelů:

Provozovatelé musí zajistit dezinfekci povrchů košíků, pultů, zboží a ve vozech MHD madel a sedadel po každém zákazníkovi.

Provozovatelé nemusí podle ministerstva zdravotnictví vést evidenci zákazníků. Tuto povinnost mají (bůhví proč!) jen kadeřnice a kosmetičky.



Jistě, je rozumné, že nás vláda neobtěžuje svými nesmysly v dopravě či při nákupech. Pak jsou ale namístě otázky: Proč vybraní občané musí plnit nějaké podmínky navíc? Jak to, že všechny provozy či obory podnikání nemají stejné podmínky? Jak vláda zdůvodní, že v nacpané tramvaji se nemusíme prokazovat testy a nikdo nás nekontroluje, ale venku na zahrádce nás budou lustrovat a šikanovat? A kdo proboha vymyslel tu stupidní povinnost, že kadeřnice budou odevzdávat úředníkům evidenci svých zákazníků?!



Možná vláda spoléhá na to, že když na nás bude valit příkazy a zákazy, že si zvykneme. Možná vláda spoléhá na to, že si zvykneme tak dalece, že nám už sebeabsurdnější podmínky a diskriminace nebudou vadit. Možná vláda spoléhá na to, že si ani nevšimneme toho, že už žijeme v autoritářském režimu.



Čeští podnikatelé a živnostníci, a věřím, že obecně čeští lidé, si ale na tohle nezvyknou. Říkáme jasně, nahlas a nekompromisně: Vládo, nebudeme si zvykat na tvoje autoritářské manýry, vládo, nenecháme si nasadit chomout nesvobody!



Radomil Bábek

předseda výboru Podnikatelských odborů

