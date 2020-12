Radomil Bábek: Vláda lže, a rodiče nás učili, že kdo lže, ten i krade

reklama

Vláda v koronakrizi jedná chaoticky, neefektivně a vůči občanům ČR bezohledně. Svou neschopnost maskuje náhlými rozhodnutími, mění pravidla ze dne na den, umí jen přikazovat a zakazovat a neobejde se bez nouzového stavu. Všechny neúspěchy skrývají premiér a ministři za domnělou nekázeň nás, občanů. My prý můžeme za to, že stoupá počet pozitivně testovaných, my jsme podle vlády vinni nárůstem počtu umírajících, my občané kazíme vládě její dobré úmysly a my podle vlády sabotujeme její precizně připravená opatření. Nadávají nám, vyhrožují, peskují nás jako malé děti.

Jsme opravdu my Češi tak neukáznění? Jsme tak nerozumní a nesoudní, že šmahem porušujeme pravidla, že nedodržujeme nařízení? Jsme bezohlední a jsou nám lhostejné osudy, zdraví či dokonce životy jiných lidí? Premiér a ministři zdůvodňují naší domnělou neukázněností a nezodpovědností nepředvídatelnost svého chování. Na nás svádějí svůj zmatek, chaos a neschopnost.

Je třeba říct jasně, nahlas a zřetelně: Premiér a ministři manipulují národem a lžou nám! Ze lži je usvědčují jejich vlastní statistiky. Ty potvrzují, že Češi jsou národ až železné kázně.

Příklad první: Od pátku 4. 12. do neděle 6. 12. Policie ČR provedla 30 000 kontrol, které se zaměřily na dodržování krizových opatření. Odhaleno bylo pouhých 96 přestupků. Devadesát šest přestupků za tři dny! To je asi 30 denně, a to prosím otevřelo nejméně 35 000 restaurací a dalších nejméně 150 000 obchodů a provozoven služeb. (ZDE)

Příklad druhý: Předchozí čísla nijak nevybočují z dlouhodobých statistik. Od března letošního roku, za 9 měsíců, zahájily krajské hygienické stanice přes 8000 řízení o přestupku. Šlo hlavně o nenošení roušek a jiná drobná pochybení. A světe div se, zase to vychází přibližně na 30 přestupků za den v celé České republice! Tak nízký počet porušení nařízení znamená, že se tak děje zcela výjimečně a spíše nahodile, protože roušku musí nosit každý den přibližně 8 000 000 lidí. Těch 30 lidí denně, kteří něco poruší, je zcela bezvýznamný počet. (ZDE)

Příklad třetí: Ve středu 9. 12. vstoupilo v platnost opakované zkrácení otevírací doby hospod. Nesmyslně a zbytečně opět vláda omezila jejich podnikání, a to jen po šesti dnech od otevření hospod! Policie ČR provedla v ten večer 4189 kontrol a zjistila jen 16 přestupků! Opravdu, v celé zemi jen 16 hospod nedodrželo tu stupidní zavíračku a byli v nich hosté ještě po osmé večer. Takže důkazem nekázně a nezodpovědného chování hospodských má být fakt, že z celkem více než 35 000 restaurací zákaz vlády porušily jen čtyři otevřené podniky v Jihomoravském kraji, po třech otevřených restauracích ve Zlínském kraji a Praze, a jeden podnik, který porušoval vládní nařízení, zaznamenali policisté v dalších šesti krajích. (ZDE)

Když vše shrneme, vyjde nám, že počty přestupků a nedodržení vládních nařízení jsou zcela marginální a nemají žádný vliv na zdravotní situaci v ČR. Tak nízký počet přestupků znamená, že se tak děje zcela výjimečně a spíše nahodile. Roušku musí nosit každý den přibližně 8 000 000 lidí a porušuje to asi 33 lidí denně – v celé zemi! Hospod bylo o víkendu 4. – 6. 12. otevřeno více než 35 000 a třeba v Brně nebo v Praze nezaznamenala policie žádné přestupky, a teprve, když vláda hospodské a jejich štamgasty opravdu naštvala, tak ve středu došlo k výbuchu nespokojenosti a „nekázně“ – z 35 000 hospod nedodrželo zavíračku 16! Tak tohle chce Vláda ČR vydávat za nekázeň a nezodpovědnost?!

Čísla mluví jasně – Češi jsou ukáznění a zodpovědní. Dokonce dodržujeme pravidla, i když se nám nelíbí a odmítáme je. Premiér Babiš a ministři Blatný, Havlíček a Hamáček jsou ovšem jiného názoru. Jim se nehodí, že jsme ukáznění, jim se nehodí, že jsou občané zodpovědní. Vláda pak totiž nemá na koho svádět svoji neschopnost a bezradnost. Proto ministři v médiích zobecňují, proto dělají z jednotlivých případů rozšířený jev, proto Havlíček a Blatný ukazují prstem na hospodské a štvou proti nim veřejnost. To už není jen hanba, to už není jen nemorální, to je trestuhodné.

Podnikatelské odbory poslaly 1. 12. 2020 Vládě ČR Výzvu k nápravě stavu společnosti a záchraně ekonomiky. Požadujeme rovný přístup; nezakazovanou ekonomiku; kompenzaci ztrát; nastartování ekonomiky; snížení výdajů státu na státní správu; pravidelná jednání vlády se zástupci českých podnikatelů a živnostníků; po splnění předchozích požadavků, nebo i v průběhu toho, žádáme odstoupení vlády z důvodu prokázané neschopnosti a nerovného přístupu k občanům ČR. (celý text výzvy zde)

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. - mají více než 13 300 členů a po Hospodářské komoře jsou největším zástupcem podnikatelů v ČR. Vznikly v únoru 2017 a jejich hlavním cílem je obrana živnostníků a drobných podnikatelů před nežádoucími a neoprávněným zásahy státu do podnikání.

Radomil Bábek

předseda výboru Podnikatelských odborů

Psali jsme: Radomil Bábek: Vzkaz Podnikatelských odborů rudému odboráři Bohumíru Dufkovi Radomil Bábek: Nouzový stav? Berlička neschopné vlády! Bábek: Tak pitomý nápad jsem už dlouho neslyšel, je to výplod levicového myšlení. Stát je nenažraný otesánek Radomil Bábek: Řekneme premiérovi a ministrům, co si o nich myslíme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.