Richard Seemann: Lockdown a povinné očkování se plíživě šíří Spolkovou republikou

Opustit vlastní čtyři stěny podle šéfa ministerstva sociálních věcí Uwe Lahla této desetimilionové spolkové země povoleno pouze mezi 21:00 a 5:00 z lékařských pohotovostí a z pracovních důvodů. Ten instruuje úřady, aby to provedly v dopise zdravotnickým úřadům, které má k dispozici. Úkolem je nyní prolomit co nejrychleji čtvrtou vlnu, kterou zavinili ti, kteří nebyli očkováni, pokračoval Lahl. Proto musíme přijmout opatření, která zabrání těmto lidem přispívat k procesu infekce. Proto je od pondělí přístup do restaurací, hotelů a maloobchodu povolen pouze očkovaným a uzdraveným návštěvníkům. Z tohoto omezení přístupu jsou vyňaty pouze obchody a trhy, které poskytují základní služby, jako jsou obchody s potravinami, lékárny, benzínové a poštovní úřady, balíkové služby a banky, jakož i společnosti poskytující služby šetrné k tělu.

Tento krok znovu rozproudil otázku, jak efektivní jsou zejména noční zákazy vycházení. Doufáme, že toto opatření bude mít efekt, protože sníží počet nočních setkání, jako jsou večírky nebo návštěvy přátel, uvedl ministr. "Pokud toto opatření nestačí, musíme ho prodloužit do denních hodin." Obecné uzamčení pro očkované lidi není žádoucí, protože tito lidé nemají s infekcí nic společného - „a ani si to nezaslouží," řekl Lahl. Zemský zdravotní úřad oznámil mimořádně silný nárůst počtu nakažených v okrese Schwarzwald-Baar za posledních sedm dní na 659,6 a je tak vysoko nad celorepublikovým průměrem," uvedlo. V sobotu byla sedmidenní incidence na 100 000 obyvatel v okrese Ostalb 702,2 a v okrese Biberach 631,9. Dalších jedenáct městských a venkovských okresů mělo hodnotu nad 500.

Rovněž tak kabinet třímilionová spolková země Šlesvicko-Holštýnsko zpřísňuje dosavadní pravidla. Nařízení o koroně přijatá kabinetem od pondělí vylučuje lidi bez očkování proti Covid-19 z velké části z veřejného života. Základní princip zní 2G (očkovaní, uzdravení) platí pro volnočasové akce, 3G (očkovaní, uzdravení nebo testovaní) pro profesionální akce a pro mládež. Neočkovaní lidé proto již nesmějí navštěvovat interiéry volnočasových zařízení a restaurací. Děti do sedmi let a nezletilý studenti, kteří jsou pravidelně zkoušeni ve škole, jsou vyloučeni.

Svobodný stát Bavorsko s deseti miliony obyvatel posílil leteckou záchrannou službu pro pacienty na jednotce intenzivní péče. DRF Luftrettung oznámila, že na norimberském letišti je nyní na omezenou dobu umístěn druhý transportní vrtulník intenzivní péče, který by mohl být použit i celostátně. Od osmi hodin do západu slunce by tak měl být stroj k dispozici především pacientům na jednotce intenzivní péče, aby se ulevilo veřejnoprávnímu systému péče. Druhý transportní vrtulník intenzivní péče v Norimberku je k dispozici nepřetržitě. Automobilový klub ADAC také udržuje vrtulníky na několika místech.

Durynská strana Levice je pro povinné očkování proti koronaviru. Na stranické konferenci v Bad Blankenburgu byla přijata odpovídající naléhavá žádost. V žádosti, která byla krátkodobě ještě mírně pozměněna, stálo: Pokud si zhoršující se proces koronavirové infekce vyžádal další omezení pro očkované osoby, „obecný tento požadavek se jeví jako vhodný a nezbytný, aby se zabránilo vážnému přetížení zdravotní systém“. V první verzi aplikace se hovořilo o povinném očkování pouze pro určité profesní skupiny.

Všechna tato sílící protiepidemická opatření vznikají na pozadí sedmidenní incidence v Německu, která nezadržitelně stoupá a opět dosáhla maxima 386,5. Institut Roberta Kocha zaznamenal 42 727 nových infekcí – zhruba o 9 200 více než před týdnem. Celostátní sedmidenní incidence opět vzrostla na tak vysokou úroveň. Pro srovnání: předchozí den byla hodnota 362,2, před týdnem 289 a před měsícem byla incidence jen 85,6.

FRANKFURTER ALLGEMEINEN SONNTAGSZEITUNG k této situaci píše: „Ve skutečnosti nebyla koronavirová situace v Německu nikdy tak dramatická jako v této druhé pandemické zimě – ale bohužel stále ještě nemáme dojem, že němečtí politici jsou rozhodně proti tomuto dramatu. „Semaforovci“, kteří se chtěli postavit za nový odchod, se na týdny při svých koaličních rozhovorech zazdili, zatímco země propadá hlouběji a hlouběji do katastrofy. Skutečnost, že jejich zákon na ochranu před infekcí neumožňuje všeobecné uzamčení nebo uzavření škol v nejhorší fázi pandemie, především ukazuje krátkozrakost Příklad Rakouska, které se nejprve pokusilo o uzamčení pro neočkované lidi, ale nyní znovu zavedlo plošné omezení a povinné očkování, vyvolává obavy, že Německo brzy nezbude mít jinou možnost, komentuje F.A.S.

Situace je vážná, zdůrazňuje BERLINER MORGENPOST.“ Jednotky intenzivní péče v mnoha nemocnicích jsou na hranici svých možností – také v Berlíně. Diskuse o plošném povinném očkování v této situaci proto budou přibývat. Protože je jasné, že koronavirovou pandemii lze porazit pouze vyšší proočkovaností musí se tak stále zvyšovat tlak na neočkované. Nejlepší pravidla jsou však k ničemu, pokud neexistuje alespoň riziko potrestání za jejich nedodržení. Strážci zákona však jen stěží budou moci jednat plošně. Od všech – provozovatelů i hostů – je proto vyžadována vysoká míra osobní odpovědnosti. Týká se to nejen lidí, kteří dosud nestihli očkování, ale také Berlíňanů, kteří by měli trvat na řádné kontrole covidových dokladů,“ vysvětluje berlínský list.

RHEINPFALZ AM SONNTAG volá po lepších ochranných opatřeních a častějších testech. Rychlé testy občas nepomohou, ale studie ukazují, že téměř spolehlivě odfiltrují super přenašeče. Děti a mladiství s nižší virovou náloží jsou na druhé straně tak dobří, jako by nebyli rozpoznáni a jsou tedy zcela nevhodné pro rychlé odhalení a potlačení ohniska pokud netestujete denně, ale pouze každé dva až tři dny. Pokud chcete, aby byl virus od začátku malý, musíte si pouze objednat důslednou povinnost krytí - všude, včetně tříd. A ne s chirurgickými maskami, ale s respirátory FFP2. Ochranný účinek je vynikající, jak ukázaly četné studie,"zdůrazňuje list z Ludwigshafenu.

V TAGESSPIEGEL AM SONNTAG se komentátor zamýšlí nad situací rodin v pandemii:" V současné době se hodně diskutuje o tom, proč už rodiče neprotestují, že protipandemická politika je nepřátelská dětem a rodinám. Neexistuje žádná Greta Thunberg, která by každý den vysedávala před kancléřstvím a protestovala, protože jsme všichni příliš zaneprázdněni. Jakkoli může být těžké podívat se za hranice současného vzrušení a strachu, zažíváme zvláštní okamžik v historii. Poprvé po dlouhé době si mnoho rodičů klade stejné otázky: Co tady vůbec děláme? Chceme se nadále smířit s tím, že děti a rodiny jsou sotva vidět? Toto kolektivní vědomí je důležitým procesem, který by také mohl nasměrovat hněv do produktivních kanálů. Když o tom začnete přemýšlet, nevyhnutelně se dostanete k velkým otázkám: Jak dosáhneme mezigenerační spravedlnosti v rychle stárnoucí společnosti? Co to znamená pro náš pracovní život, důchod, boj proti klimatickým změnám? Krize jsou příležitostí položit si tyto velké otázky,“ říká TAGESSPIEGEL.

