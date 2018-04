Robert Troška: Halíkovo „pokojné“ poselství - osobní útoky, nálepkování do neonacistů

Již první dvě věty nenechaly nikoho na pochybách, kterým směrem se bude rozhovor ubírat: „... v církvi jsou nepřeklenutelné rozdíly. Cílené útoky na elity a vzdělané lidi umožňují nástup populistů a umlčují hlas těch, kterým je třeba naslouchat.“

Povšimněme si, že již ve druhé větě slyšíme termín je třeba naslouchat, pan profesor sděluje, že je tu od toho, aby určoval KDO bude mluvit a KOHO máme poslouchat, ostatní mající odlišný názor jsou opovrženíhodní populisté. Inu demokracie v praxi.

Zarážející je i první věta, kde slyšíme o nepřeklenutelných rozdílech, má tato věta znamenat, že se pan Halík připravuje (určitě se o rozporech nezmiňuje jen tak) na odtržení od katolické církve a vytvoření své vlastní „autentické“ církve? To bychom určitě všichni obrečeli s mokrými kapesníčky a museli je pořádně vyždímat.

Osobní útoky

Ve druhé polovině již začíná rozhovor s „intelektuálním guru“ opravdu „gradovat“ osočováním a výpady jednou směrem ke kardinálu Dukovi, podruhé k populistům a dalším, kteří nesdílejí Halíkovu vizi „vyspělé a otevřené“ společnosti.

Halíkovo vyjádření „Doufám, že jeho nástupce bude větší pozornost věnovat církvi a teologii než politikům a politikaření“ je ukázkou sebestředné Halíkovy arogance a jen trapným útokem na osobnost kardinála Duky a hodnoty, které ztělesňuje. Ty se samozřejmě Halíkům nelíbí, poněvadž kardinál Duka vadí a proto každý útok proti jeho osobě je dobrý.

Mluví-li Halík o pokusech ovládnout veřejný prostor a vysoké školy spolu s Ústavním soudem, pak jsou to právě některé vysoké školy humanitního zaměření spolu s veřejnoprávními médii, které lidé jako je Halík ovládají.

Další Halíkův výrok, tentokráte o neonacistické AfD přesně koresponduje se stylem uvažování a konfrontačním způsobu myšlení dnešních levicových intelektuálů.

AfD v Německu je protiimigrační, vlastenecká strana, která odmítá nelegální migraci. Na rozdíl od jiných uskupení je ještě velice umírněným uskupením, je naprosto legitimní stranou obhajující kulturní identitu. V minulosti i přítomnosti je vystavena nenávistné kampani ze strany levicových médií a násilným akcím fanatických levičáků z Antify a jiných extrémně levicových uskupení. Obvinění AfD z neonacismu je určitě za hranou a v tomto případě je možné ze strany právníků AfD uvažovat o žalobě.

Polsko, Maďarsko, migrační krize - hodnocení naruby

V rozhovoru najdeme ale i další perly, třeba o Rusku snažícím se svými dezinformacemi rozeštvávat a vyvolávat umělý strach z migrantů a ten prý měl především odvrátit pozornost od tohoto skutečného nebezpečí z Východu. Což o to, určitě se Rusko snaží, můžeme jen souhlasit, že má dezinformační agendu dokonce v budově se specializovanými zaměstnanci, ale v případě migrační krize stačilo Rusku jen pozorovat, jak se Evropa ničí sama bez toho, aniž by Rusko muselo vydat jediný rubl na dezinformační kampaň!

Celou migrační krizi způsobili lidé Halíkova ražení sedící v Bruselu, Berlíně nebo Stockholmu uskutečňující své nebezpečné vize zvráceného humanismu a sociálního inženýrství! Nutnost přijímat kohokoliv bez ohledu na kulturu, ze které dotyčný přichází.

I když možná má pan Halík o ruských pařátech v migrační krizi pravdu, pokud si totiž Putin nebo některý z jeho agentů dokázal navléci podprsenku, dostat se do Bundestagu a vypadat jak Angela Merkelová a volat německy „Wir schaffen das“, pak ano. Škoda, že tato varianta v rozhovoru nezazněla, možná by odbor dezinformací měl alespoň co dělat.

Zajímavým paradoxem Halíkovy logiky je jeho odsuzování Polska nebo Maďarska, jejichž vývoj přirovnává k vývoji totalitních režimů v minulosti. Polsko a Maďarsko se hlásí ke křesťanské kultuře a hlavně Polsko je pevnou hrází vůči ruské rozpínavosti, přesněji možným pokusům, Poláci si od Rusů užili své, investují do obrany a Rusko vidí jako potenciálního agresora. Ale tím, že odmítají probruselskou multikulturalistickou agendu, jsou ihned v očích pana Halíka na cestě k totalitě!

Je až neuvěřitelné s jakou zvrácenou logikou Halík hodnotí společnost a vedení jednotlivých zemí. Vedení těch zemí, kde se postavili na odpor afromuslimské invazi, jsou v Halíkových očích populisté směřující k totalitě, kdežto multikulturní šílenci v Bruselu a na čele některých západoevropských zemí jsou ti praví ochránci té pravé liberální demokracie. Ve skutečnosti jde o novou totalitu, která vychází právě z bruselských komnat, z Elysejského paláce popř. německého kancléřství, rozhodně ne od dotyčných států V4.

Pan Halík tak silně připomíná české levicové intelektuály ve 30.letech před 2.světovou válkou vzhlížející láskyplně k Moskvě a Stalinovi, k tomu Sovětskému svazu, kde se konaly procesy a lidé po statisících mizeli v koncentrácích (gulazích) nebo byli rovnou zastřeleni. Neschopnost rozpoznat realitu od idealistických bublin je jen potvrzením existence virtuálního světa, ve kterém profesor Halík žije.

Nenechme si od Halíků a jemu podobných nasadit multikulturalistickou obruč, pokud nám ji jednou nasadí, nesmírně těžce se ji budeme zbavovat.

Buďme pro demokracii, ale ne tu od lidí Halíkova ražení, demokracie v jejich pojetí není nic jiného než totalitou zvrácené lidskoprávní agendy zapříčiňující rozklad celé společnosti.

