Roman Ramach: Jiří Drahoš bez hanby a studu

Je až ostudné a nemorální, že si tento prezidentský kandidát nechá platit kampaň od kohokoliv.

Tyto peníze, které přijal pochází z bídy mnoha lidí, kteří buď naletěli šmejdům, nebo se dostali do „pracující chudoby“ tj., že z výplaty nebyli schopni uhradit životní náklady na bydlení, stravu, poplatky státu a to i když poctivě pracují a ekonomický parazit exekutor na těchto lidech bohatne a sponzorsky podporuje politiky. To je nemorální a ostudné. Byť zákonné (DNES). Tady jde vidět, že se pan Drahoš neštítí ničeho. Jako volič mu vzkazuji - HANBA, vy nemáte právo mluvit o morálce.

Roman Ramach, Ostrava

Psali jsme: FOTO Paní Drahošová mezi dalšími adeptkami na první dámu: Jsem zděšena, kde se v tolika lidech bere nenávist. Jsme lidé, měli bychom pomáhat. A pak to rozjela Lucie Talmanová... Jiří Drahoš v rádiu: Vrátím Hradu důstojnost, žádné oslavy Martina Nejedlého už tam nebudou Drahoš není želé, má jasné názory. Za komunistů mi nosil Orwella a Kafku, zavzpomínal bývalý kolega Končí lhůta pro písemnou žádost o průkaz k volbám prezidenta

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV