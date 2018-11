Roman Ramach: Zmírnění maturit z pera poslanců

Je mi 45 let a prošel jsem si maturitou, ale i dalšími zkouškami. Má generace věděla, kdo je to T. G. Masaryk, věděli jsme, co se událo 28. 10. 1918, a samozřejmostí byla i maturitní zkouška z matematiky.

Dnešní generace maturantů, ale bohužel i absolventů univerzit, neví, kdo byl náš první prezident, neví, kdy vznikla ČSR, a teď ještě zmírnění popřípadě zrušení maturitní zkoušky z matematiky. Kam až poslanci chtějí zajít?

Matematika samozřejmě není 'důležitá' v mnohých oborech, ale je důležitá v rozvíjení logického myšlení, a to je důležité i v jiných oborech. Poslanci by se spíše měli zamyslet, zda je nutná maturita u oborů, jako je zedník, kuchař číšník apod. Ne každý má na maturitu a ne každý má na vysokou školu.

Zaměřme se na kvalitu, momentálně produkujeme kvantitu. Prostě a jednoduše, ne každý z nás může být doktorem, inženýrem, magistrem nebo maturantem. Společnost potřebuje všechny. Jak kvalifikovanou pracovní sílu, tak nekvalifikovanou sílu.

Páni politici. Nevymýšlejte vymyšlené, matematika prostě k maturitě patří a tu dnešní by zvládl žák osmé třídy z devadesátého roku. Spíše se zamyslete nad rozevírajícími se nůžkami v platovém ohodnocení.

Každý, kdo poctivě pracuje, by měl být slušně ohodnocen. I ten, kdo má nižší kvalifikaci. Co by jedl právník, kdyby zemědělec nevypěstoval pšenici, pekař neupekl chleba, a jak by vypadaly naše vlaky, kdyby paní uklízečka neuklidila znečištěnou toaletu.

Vážení páni poslanci. Bez matematiky nemá maturitní vysvědčení žádnou hodnotu!

