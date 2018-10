Roman Žižlavský: Zajímavé a důležité

Dozvěděl jsem se jednu pro mě osobně zajímavou a druhou docela závažnou informaci. Vezmeme to popořadě. Babiše znáte. Je to ředitel firmy, která vyhrála v demokratických volbách, a on se díky tomu stal šéfem vlády. Také většina z vás ví, že jeho původní firma Agrofert vlastní spoustu podniků i známá média. Mezi nimi Lidovky, Mladou frontu a jejich internetové verze. A teď koupili ještě nějaké kratochvilné záležitosti, kterým se říká bulvární. Tohle ale není to, o čem chci mluvit, i když by si tento fakt pozornost zasloužil. Tedy pokračujme.

Vlastnit tak ohromný majetek, do nějž patří nejedny z nejčtenějších novin, je v jasném střetu zájmů s výkonem práce předsedy. Nikoli JZD, tedy Agrofertu, to by nevadilo, ale předsedy vlády České Republiky. Ale bohužel, žijeme v době tzv. postfaktické, kdy se skutečnost mění a utváří tím, že se jedna a ta samá věc různě pojmenuje. Jedním z oborů, které toto žonglování s realitou hojně využívají, je oblast práva. Tedy spíše podobor právní kličky. Díky jedné z nich Andrej Babiš všechen svůj obří majetek převedl na cosi, čemu se říká holding. A prý už na něj nemá žádný vliv a vůbec.

Selský rozum ale říká, že je nesmysl, aby se skutečně svého majetku vzdal. Selský rozum podporují i různé indicie, jako např. že do té doby relativně nezávislé noviny jsou jaksi už o dost méně nezávislé. A na tento v podstatě zjevný fakt poukazuje už nějakou dobu organizace Transparency International (TI). Ale ono poukazovat nestačí, je třeba to v rámci práva dokázat.

Takovouhle důležitou záležitost by sice mohl a měl projednat mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny, ale taky je možné, že to mohou řešit úředníci obyčejného městského úřadu v premiérově místě bydliště. Proč, to netuším. Prostě zákony. A teď tedy ta osobně zajímavá věc – mají to rozlousknout úředníci v Černošicích. A já tam zrovna už necelé dva roky žiju! Najednou jakoby celé městečko, rozprostírající se v krásném údolí a na kopcích u Berounky, získalo celostátní význam. I já, náplava, se na chvíli pocítil důležitě a s uspokojením četl slova starosty Kořínka uvedené na webu Echo24: „Očekáváme, že naše rozhodnutí vyjasní některé známé rozpory v pohledu na ovládání předmětných médií, které chápe jinak TI a jinak Andrej Babiš." Ovšem zjištění, že Babiš je v Černošicích oficiálně trvalým bydlištěm, nikoli na Čapím hnízdě, mi, kupodivu, pocit hrdosti nijak nedodalo. Ono ale i Krejčíř zde měl kdesi v kopci vilu. Dokud ho nezabásli. Je to prostě žádaná lokalita.

Nicméně, nyní přicházíme k faktu, z něhož, jak se říká, nemůžu. Alespoň o něm můžu napsat. Dlouhou větu. Nadechněte se, ať vám to pak nevyrazí dech. Tedy, když by i úředníci černošičtí, po pečlivém přezkoumání potřebných materiálů, potvrdili vcelku zjevný fakt, tedy že Babiš stále ovládá a ovlivňuje dění v Agrofertu, co se stane? Já bych si třeba myslel, že povinnost okamžitě složit funkci předsedy vlády, třeba i trestní stíhání. Protože prostě to je přece průser, že se to děje, no ne? Ale pozor. Pokud by se to potvrdilo, hrozí panu předsedovi pokuta v maximální výši čtvrt milionu. To je celé. Pro něj něco jako měsíční výplata. Ani to ne. Spropitné. Jedná se totiž pouze o přestupek. Ne, mně to hlava nebere.

Transparency International podali oznámení i k Evropské komisi. Kvůli dotacím, co Agrofert čerpá a možnému střetu zájmů. Ale co s tím euáci zmůžou. Maximálně mu dotace stopnou či nějaké bude muset vrátit. Z čehož se nějak šikovně vykroutí. Právní kličky, víme. Takže asi zbývá jediné. Nenechat si tím pokazit náladu. A doufat, že se aspoň definitivně zruší ta změna času.

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Roman Žižlavský: Dál a nic Roman Žižlavský: Trocha přírodního nářku Roman Žižlavský: Postfaktika Roman Žižlavský: Proč Zeman vyhrál a možná znovu vyhraje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV