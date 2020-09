Rudolf Mládek: Co dokázala Merkelová za pět let od pozvání migrantů

reklama

Merkelová rozbila Evropskou unii a nastolila svou německou nadvládu. Touto politikou ale vrátila do Evropy to nejhorší: Nenávist.

Setkáváme se s ní denně na každém kroku. Na sociálních sítích, v médiích, na veřejných prostranstvích, lidé si o ní vyprávějí v soukromí, někdo ji ventiluje za volantem. A nic tomu nepomáhá (a nepomůže) zběsilá cenzura a podlé udávání. Dokonce tu máme stíhání u soudů, kde se řeší názory lidí a politiků. A každý, komu se nelíbí tento současný vývoj v EU je nálepkován těmi nejhoršími odsudky. Ale všichni rozumní víme, že tohle vůbec nepomůže. To nenávist nejenže neoslabí, ale naopak posílí.

Česká republika si za posledních třicet let zvykla na určitou úroveň svobody slova a poučeni socialismem o ni dost bojujeme To v Německu je jinak, ve Francii je to tragické, a psát o politice ve Švédsku snad už ani nemá cenu. Podstatou věci je to, že se mnozí lidé začali mít neradi navzájem. Dílem se na tom podílí Merkelová, dílem ekonomická krize vyvolaná pandemií, dílem přehnaně aktivistické skupiny až absurdně podporované hlavním mediálním proudem. Evropané ale i Američané se začali jeden druhého bát, protože udavačů za názory přibývá a přibývá. Někteří se svou spornou činností dokonce ještě veřejně chlubí, popová zpěvačka Madona by nejraději zapálila Bílý dům.

Mezi národy v Evropské unii už dávno není evropský nadhled, naopak každý si jede na svém. V době covidové hysterie to bylo přímo ukázkové. Pokud Evropské hospodářské společenství bylo spolu se Spojenými státy kdysi vzorem světu, dnes to neplatí. A to, co se děje v Americe, to už hraničí se šílenstvím. Ostatně podobné společenské onemocnění, tentokráte zelené, vidíme i v Německu a tak není divu, že mnoho lidí začíná vyjadřovat obavy, jak tohle může dopadnout. Jeví se, že špatně. Nikde totiž žádné světélko naděje moc nesvítí.

Konstatujeme, že kancléřka Merkelová napáchala v Evropě tolik škod, že je otázkou, zda a kdy vůbec se z toho Evropská unie vypotácí. Ukrajinský EU-experiment dopadl katastrofálně, východní země EU jsou trvale pod palbou směšné kritiky s vnucování jakýchsi pahodnot, vztahy s Ruskem jsou na bodě mrazu, Britové prchli a americký spojenec, kterému Merkelová spílá při každé příležitosti (ostatně je to oboustranné), by dnes na obranu NATO nevyslal ani vojáka. Do toho Merkelová tleská veškerému konání turecké vlády, která chřestí zbraněmi v celém středomoří.

Světu vždy dlouho trvá, než se vzchopí a odsoudí tyrana či špatného člověka s jeho mrzkou politikou. Merkelová jednou bude na pranýři hanby, protože její politika byla vším, jenom ne dobrem. Zůstává po ní zlo, hlavně zlo a to na všech stranách. A ještě mu zdaleka není konec…

