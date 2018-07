Rudolf Mládek: Conte i Babiš k jednomu

Italský premiér žádá vlády v EU, aby se postaraly o další 450 propašovaných migrantů. „Přeci je nenecháme utopit!“ je nejčastější důvod, který odeznívá v médiích, když jsou tito lidé dovezeni do evropských přístavů. Správně by ale mělo znít: „Přece zase na nich musíme vydělat!“

To je totiž hlavní důvod tzv. Neziskovek a pašeráků lidí. Obchod s lidským masem od roku 2015 díky zešílené Merkelové jenom kvete. V miliardách eur. A jak správně bylo již řečeno: Tito přicházející žádnou svobodou a žádnou demokracii v EU nehledají, ale žádají pouze dosažený komfort a sociální zabezpečení. Obvykle bez práce a s mimořádnou agresivitou vůči domácím obyvatelům.

Conte má pravdu

Conte má pravdu, když říká, že nelze ty lidi topit jako koťata a státy v EU se dohodly na dobrovolné pomoci. Tak je dobrovolně žádá. Zřejmě už tuší, že nikdo, opět dobrovolně, nevyhoví. Ostatně i původně plánované kvóty nejenže neplnily státy východní části EU, on je neplnil kde kdo. Byly totiž nesmyslem od prvopočátku. A stejným nesmyslem je dohoda o dobrovolném přijímání. To nikdo dělat nebude. Loď měly být vrácena směrem k Africe. I vojenskou silou. A dokud to Itálie a další dělat nebudou, do té doby budou pašeráci vydělávat.

Babiš má pravdu

Ten k návrhu Conteho říká: „Musíme pomoci migrantům v zemích, odkud přicházejí, mimo hranice Evropy, aby se na cestu vůbec nevydávali. Přijímat lidi není žádné řešení, naopak to ještě zvětšuje problém, který v Evropě máme. Jediným řešením migrační krize je australský model, tedy nedopustit vylodění migrantů v Evropě a vracet lodě, odkud vypluly. Musíme vyslat jasný signál, že nelegální migrace skončila a že Evropská unie je připravena nelegální migranty okamžitě vracet.“

Takže

Čí pravda bude nakonec tou realizační? Od kterého dne si vlády západní části EU přestanou hrát na dobromily a začnou plnit vůči svým občanům, ale těm ostatním v EU svou povinnost a začnou bránit své hranice a trestat nelegální migraci? Po podpisu jakéhosi dokumentu OSN, kde se stanovuje, že migrace je právo? Právo na co? Usadit se, kde si kdo vzpomene? Pohádky o nezávaznosti takových pamfletů jsou hezké, ale místo zklidnění to přinese jen další pašerácké zisky ještě s vyhrožováním sankcemi vůči nepřijímajícím států, za to že porušují lidská práva. A o takový svět stojíme?

Neslyšíme

Stále jsme nezaslechli, že stejně jako USA od posledního dokumentu z dílny OSN Česká republika spolu s již rozhodnutým Maďarskem ustoupí. OSN se dnes chová spíše jako zájmová organizace namířená proti Evropě a Americe. Kdo to ještě nepochopil, tak ať se konečně probudí. Stejně tak si přiznejme, že přicházející migranti nejsou žádní přátelé Evropanů a s vysokou pravděpodobností nikdy nebudou. I ten už v Německu narozený fotbalista se nakonec šel servilně poklonkovat tureckému prezidentu. A toto vidění světa v těch migrantech zůstane.

Je na čase, abychom si konečně přiznali, že mnozí přicházejí s podivnou představou aplikace své víry, kterou pak ale nelze klasifikovat jako náboženství. Je omyl, ve kterém vlády západní části EU stále setrvávají. Je nesporné, že se jim to až surově vymstí. A i proto Conte posílá své dopisy naprosto zbytečně. Itálie opět selhala, tak ať si ten problém sama vyřeší.

autor: PV