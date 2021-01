Rudolf Mládek: Je čas na pochválení železničního úředníka?

reklama

A jak se k tomu staví český železniční úředník? V jistém slova smyslu už začal konat. Čeští železniční pseudopodnikatelé ve státním hábitu konečně pochopili, že nepostaví skoro nikdy nic a tak se rozhodli v případě rychlodráhy do Drážďan ke změně. Ostatně za ohlášený termín 31 let výstavby této tratě se jim odborná veřejnost smála z plných plic.

Německý správce železniční infrastruktury DB Netz se chopil práce a úvodní zakázku získalo sdružení firem BIEGE „Projektsteuerung NBS Dresden-Prag“ vedené projekční společností Vössing Ingenieurgesellschaft. Vzhledem k tomu, že v Německu se vysokorychlostní tratě opravdu staví, svitla tak i českým zemím naděje, že se něco konečně pohne kupředu. Zakázka se týká společného tunelu pod Krušnými horami včetně zapojení tratě do železničního uzlu v Ústí nad Labem a celá stavba až do Prahy má zkrácený termín o cca 50%, tedy na 14 let. (1) Pozoruhodný časový skok, ale nepřekvapivý s ohledem na to, jak se v Německu staví.

Úředníci (možná i úřednice) na Správě železnic se pochlapili i při výběru návrhu na nový železniční terminál Praha východ. Ten by měl sloužit rychlodráze a přiznejme si, že na vítězný architektonický návrh dua Jiří Opočenský a Štěpán Valouch je hezký pohled. (2)

Opačně však musíme konstatovat, že když se Správa železnic chlubí tím, že na posledním úseku trati od Ejpovic do Plzně vlak prosviští dvoustovkou, tak je to spíše smutné přiznání třicetiletého selhání celého státu. (3) O rychlostech 200 km/h se už nikde extra nepíše, protože tato provozní rychlost na železnic není ničím zajímavým. Vyjma České republiky, která je nazývána skanzenem v tom slušném slova smyslu a naleznete na internetu i vyjádření, že cit.: „Česko je dopravní díra“. Samozřejmě, železniční rychlost 200 km za hodinu bude česká událost, ale je to asi jako když v pralesích Amazonie ukážete domorodcům barevnou televizi.

Českého železničního úředníka musíme pochválit i za to, že si všiml pandemie Covid a nadále neuplatňuje sankci za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu. Jak Správa železnic oznámila již na jaře loňského roku 2020, nebude tuto sankci uplatňovat až do odvolání a nákladním dopravcům na železnici se pokuty zatím odpouštějí. Aspoň něco, ale hodně málo na to, co schválili ve Francii nebo sousedním Německu a Rakousku.

Ale tady už to není český železniční úředník, tady je to vláda, která si železnice v podstatě nevšímá. A to dlouhodobě. A velmi chybně. Ostatně i ministra dopravy pokládá tato vláda asi za zbytečnou figurku, a tak jej nevyjmenovala, jenom přihodila tuto práci jinému dost vytíženému ministrovi. Co už pro tento rezort dopravy může být potupnější. Navíc je to strategicky chybné, jak ostatně doložila i reportáž České televize v konci roku (Události ČT dne 23. 12. 2020).

Odvysílaná reportáž mj. i o nákladní železniční dopravě byla jako vždy slabá a nic neříkající se směsí pseudoúvah. Jedno alespoň ozřejmila a to výkony nákladní dopravy v České republice od roku 2015, tedy od let, kdy rezort trvale ovládá zástupce hnutí ANO. Zatímco silniční nákladní doprava vystoupala za pět let o 25 %, železniční nákladní doprava celé ty roky stagnuje. Z takového faktu motoristé asi nadšeni nejsou, o Evropské komisi ani nemluvě.

Sluší se přiznat, že situace nebyla o moc příznivější ani v západní části Evropské unie (EU), a proto již v posledním čtvrtletí roku 2020 Francie a Německo zrušily nákladním dopravcům na železnici předepsané poplatky. Také Rakousku schválila Evropská komise žádost na osvobození od placení za železniční dopravní cestu a to od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 zpětně(!). EU se evidentně napadení z retroaktivity nebojí, ale čeho se musí bát čeští dopravci je to, že česká vláda bude opět u nákladní železniční dopravy slovy klasika: Spící, vypuštěná a rozpuštěná. A přitom tu není nic, co by jí v obdobném postupu, který zvolily jiné státy EU, bránilo.

Možná ale česká vláda nic neví. To by sice nebylo v oblasti dopravy poprvé, ale přece jenom je to zarážející. Na vině může (ale nemusí) být samotná Správa železnic. Ta totiž tají vše, co jenom může. Podle Správy železnic (SŽ) veřejnost (a možná ani vláda) nemá právo na přístup k informacím o tom, o čem jedná její správní rada. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) už třikrát vyzval Správu železnic k nápravě a projednal žádosti na poskytnutí veřejné informace, ale zdá se, že z ÚOOÚ si šéfové Správy železnic hlavu nelámou.

S negativním postupem svého právního oddělení souhlasí, podle svého vyjádření, i generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a předseda správní rady Správy železnic Pavel Hrubeš. Jako argument používají obchodní tajemství a rozsudek, kterým soud zamítl žádost Českého rozhlasu o informace od Českých drah ( ČD). Jenomže České dráhy jsou akciovou společností na volném trhu, zatímco Správa železnic je státní monopol a to je zcela jiná pozice. (4) Její správní rada složená především z akademiků a politiků se zjevně moc neosvědčuje.

Pokud ale tato vláda bude projevovat o dopravu, a o železnici zvláště, zájem, který už mnoho let předvádí, výrazného zlepšení se nedočkáme. Budeme mít jen stovky nákladných studií a vizualizací, ale tím to skončí. A SŽ a ČD se budou handrkovat, kdo že to opraví nádraží ve Veselé nad Lužnicí.(5). Asi budeme mít nakonec krásná nádraží, ale jezdíme většinově stejně jako za normalizace, jen to Pendolino s průměrnou rychlostí 116 km/h občas odskočí.

A poznámka na závěr mladým novinářům v ČTK, kteří v médiích píší: „Výstavba vysokorychlostních tratí by měla výrazně navýšit kapacity (Pozn. Propustnou výkonnost) současné železniční sítě a také zrychlit spojení na vytížených tratích. O výstavbě se v Česku hovoří už od devadesátých let, přípravy však začaly až v posledních letech.“ Je zde vhodné připomenout, že 18. listopadu 2004 jednotka Pendolino (680.001) provozovatele Českých drah dosáhla nový rychlostní rekord tuzemské železnice 237 km za hodinu, a to na Českými drahami postaveném koridoru u Břeclavi mezi Vranovicemi a Podivínem.

