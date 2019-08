Rudolf Mládek: Johnson se svou cestou po EU prý ostrouhal

Ani se nechce věřit, že jsme se vrátili do doby, kdy reportéři TV hlásili věty: „A co si tam myslí ti pánové ve Vašínktónu…..“

Končící předseda Evropské rady Donald Tusk se žádosti britského premiéra Borise Johnsona o zrušení tzv., irské pojistky v navržené rozvodové dohodě s Evropskou unií de facto vysmál, když uvedl, že „EU má životní zájem na míru, prosperitě a bezpečnosti Severního Irska“, jak uvedly lidovky.cz. Proč EU nemá stejný životní zájem o Wales či Skotsko nemá smysl se ptát. Stejně tak Johnson jaksi nepochodil u německé kancléřky Merkelové. „Johnson ostrouhal, ani Merkelová není ochotna zrušit irskou pojistku,“ píší novinky.cz a už se mnozí eu-žurnalisté těší, jak francouzský prezident Macron po neúspěšném jednání vyprovodí premiéra Johnsona s povýšeným šklebem na tváři. A naše některá poněkud duševně zoufalá média budou jásat, jak to ta EU tomu anglánovi nandala. Neuvěřitelné.

Borise Johnson je možná vším, tedy bouřlivákem, divokým rétorem, přestylizovaným politikem, ale co všichni vědí je to, že ani vteřinu není hloupý. Stupidní a záměrně implantovaná „irská pojistka“ je důvodem, proč britský parlament na třikrát dohodu s EU odmítl, a učiní to klidně po čtvrté, po páté...po desáté. Ví to i Johnson. Bylo tedy nutné, aby Johnson ukázal svou snahu tuto věc změnit a navštívil ty, o nichž je přesvědčen, že jednají (sice bez mandátu, ale fakticky) za Evropskou unii. A věděl předem, že nepochodí. Zázraky se nedějí a současná EU je ve svých „neměnných postojích“ stejně hloupá jako byly státy s totalitní socialistickou vládou.

To by bylo jasné i malému školákovi, jen některým škodolibým českým novinářům tato fakta unikají. Bez této „poraženecké cesty“ by nemohl Johnson vstoupit v Dolní komoře britského parlamentu s tím, že zájem o dohodu není, že stále od EU platí již třikrát odmítnutý návrh připomínající spíše potupné ultimátum, než dohodu a jiné řešení není. Zlé síly v EU navíc počítají s rozdmýcháním vášní v Severním Irsku a Skotsku, pokud by se přiblížil den odchodu Velké Británie z EU bez dohody. Msta až za hrob, nenávist na věčné časy…. Co to jenom připomíná? Demokracii a svobodu rozhodně nikoliv. Ostatně obé má v západní části EU už značný až hrůzný deficit...

Se vším musí dnešní vláda Johnsona kalkulovat a i „náhodný a nečekaný“ a eu-novináři obratem roztroubený únik o tom, že v případě odchodu Británie z EU bez dohody hrozí zemi nedostatek jídla, léků či paliv není hloupostí Johnsona, ale předem deklarovaný důvod k mimořádným vládním opatřením. A že ta přijdou si můžeme vsadit. Žádná dohoda s EU se totiž neuzavře. Nikdo na ní dnes vlastně už nemá zájem. Jen se o ni mluví, aby se všichni mohli tvářit, že udělali vše, co se dalo. Také o tom je Johnsonova cesta po EU, neboť předem věděl, jak dopadne.

Co je podstatné není čas „před-dohodový“, který obnažil EU v barvách skutečně záporných. Důležitější bude ten „po-dohodový.“ Dějiny už ukázaly potupný čas mnichovský a pak následný. To, že si Francie a Německo mnou ruce, jak se Britů v EU zbavili je Pyrrhovo vítězství. Ekonomická situace v EU se zhoršuje, Německo se už chystá na recesi, migrační politika má nulové až záporné výsledky, ekonomika Číny začala kulhat a zavedené sankce proti Rusku se ukázaly účinkem jako zbytečné. A to si někdo myslí, že tohle všechno Johnson neví?

Česká republika se k návrhu dohody rozchodu s Británii neměla připojit. Ale pokud se tak stalo a pokud byl třikrát odmítnut, měli politici za Českou republiku usilovat v EU o obnovení jednání. Tohle z EU nenávistné hrocení věci nikomu, a nám už vůbec ne, nemůže pomoci. Zdá se, že mnozí čeští novináři utopeni ve vidině tučných žoldů to vůbec nechápou. Co asi tak budou psát, až se Johnson po odchodu z EU domluví s těmi pány ve Vašínktónu….a možná i v Moskvě?

autor: PV