Rudolf Mládek: Kamuflované příspěvky Pocheho

Už sama skutečnost, že Poche v médiích oznamuje, že svou nominaci nestáhne, cosi o stavu v ČSSD napovídá. Asi má vymyšlenou novou fintu, jak kouzlit s jinými penězi, tentokráte asi s ministerskými. ČSSD je extrémně zadlužená a v podstatě před bankrotem. Jiné vysvětlení se nalézt nedá. Jenomže vedle bankrotu finančního jí zjevně hrozí i ten politický. Protože navrhovat do funkce ministra usvědčeného podvodníka to je nestoudnost srovnatelná jen s politikou ODS. Ta také navrhují soudem odsouzeného kandidáta na pražského primátora. Zdá se, že obě strany, resp. jejich vedení se pomátlo na rozumu.

Palbu do KSČM pustila média poté, co se vedení této strany vyhranilo vůči Pochemu a oznámilo, že takovou vládu nepodpoří. Poprvé to vedení KSČM říkalo mnoho měsíců předem a pro ČSSD to není nová informace. Podruhé KSČM se nechce podílet na podpoře vlády, ve které je odhalený podvodník. Proč se tomu tedy některá média tak diví?

Lze predikovat, že Ústavní soud by v kompetenčním sporu nepochybně stál na straně prezidenta Zemana, protože Pocheho nominace je neobhajitelná. Nelze se tedy divit, že Zeman veřejně Pocheho vyzývá, aby sám svou kandidaturu odmítl. I když se tak stane a vláda nakonec vznikne, musíme si položit otázku jak si to vedení ČSSD s Hamáčkem na čele vlastně představuje. Ještě ta vláda ani není a už je jasné, že bude mizerná. Po jednom Pochem se objeví další a další podobné typy. Starého psa prostě novým kouskům nenaučíš….Volit ČSSD nebo ODS je dnes sázka s vysokým rizikem špatné volby.

