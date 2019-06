Rudolf Mládek: Kremlík hezky, ale…

Také jeho snaha ukončit trápení řidičů na dálnici D1 do roku 2021 s přímou odpovědností jednotlivých osob vyznívá dobře. Ale nic se tak snadno neprodává voličům, jako sliby. Podíváme-li na zúžené úseky dálnice D1, tak konečně se na prvním objevuje měřící kamera. Ale dálniční policii nikde nezahlédnete. Když někdo v zúženém úseku s rychlostí 80 km/h jede devadesátkou, tak to ještě jde, ale pokud tam řidiči jezdí sto i více, pak je vidět, že ministr Hamáček neví, co se na dálnici D1 děje.

Kremlíkův plán rozvozu vody řidičům v kolonách nějakými motorkáři moc reálně nevypadá a pokud kolona aut má délku sedm až deset kilometrů, tak kolik by těch motorkářů muselo být a těch nápojů k tomu?

Více informací o stavu dopravy přes soukromá rádia i přes Radiožurnál je jistě chvályhodný záměr, neměl by ale pan ministr zapomínat na mobilní on line aplikace, které nemalá část řidičů využívá. Je rok 2019 nikoliv 1964...

„Stále nám bohužel chybí zákon o liniových stavbách,“ říká ministr Kremlík a jako právník ví, o čem hovoří. Také my občané se ptáme, proč na tento zákon čekáme třicet let? Jestliže ale ministr pokládá za důležité jednání s neziskovými organizacemi, aby se zrychlila výstavba dálnic, pak mu popřejme hodně štěstí, protože brzy zjistí, že o rozumné domluvě to je jen zřídka.

Je moc hezké, že se konečně od roku 1993 hovoří vážně o dálnici D3 a možná, že za pár desítek let se něco i postaví. Budiž ministru přičteno k dobru, že počítá i s využitím PPP projektů, protože zpoždění na D3 pochopitelně není chybou současného ministra, ale mnoha vlád předchozích. O některých doslova otřesných ministrech dopravy ani nemluvě.

Ministr Kremlík se u PPP projektů poněkud vyhnul otázce jejich využití u výstavby vysokorychlostních železničních tratí (VRT). Nebo je snad spokojen, že se první VRT začnou stavět za státní peníze (dotace mají 2024 skončit) za šest let na Ostravsku, či že VRT z Prahy do Drážďan se má stavět podle plánu SŽDC 31 let? A co to „skvělé“ rozestavěné spojení s pražským letištěm pro cca 15 miliónu cizinců za 40 miliard korun super-tunelem pod Prahou? Je to snad účelnější, než postavit polovinu chybějícího okruhu kolem Prahy a umožnit kamiónům i mimopražským, aby měli naději na to, že nebudou v Praze stát další roky doslova hodiny v kolonách? Je snad mimo plán zlepšit Pražanům jejich životní prostředí, které je jedno z nejhorších v České republice?

Kremlík mlčí. Je to sice lepší než trapné mlžení, ale mnozí začínáme být znepokojeni nejen mlčením politiků, ale především miliardovými plány, které vzbuzují bez bližšího vysvětlení pochybnosti o účelně vynaložených nákladech a o přínosech především pro občany České republiky. Ministr Kremlík zatím tyto pochybnosti svým posledním rozhovorem pro Lidové noviny nerozptýlil.

Rudolf Mládek

(Autor je předseda Asociace pro veřejnou dopravu)

