Rudolf Mládek: Macronova lepra

Začíná jmény Juncker, Merkelová, a pokračuje seznamy sorosových organizací a islamisty, kteří jsou v tisících dováženi neziskovými organizacemi s podporou EU a tolerovaných pašeráků. Zdá se, Macron není schopen správně definovat nepřítele, stejně tak Merkelová má mylné představy o morálce.

U výroků hlavních politiků osy Brusel-Paříž-Berlín vidíme trvale nulové výsledky. Když už ti tři Juncker, Merkelová a Macron snad (!) pochopili, že nevnutí jiným zemím své plánované okupanty, které většinově nestoudně nazývají uprchlíky a obětmi, tak vymysleli, že kdo je odmítne, bude finančně potrestán. Státy V4 (Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika) se tomu ale vysmály. Zdálo se, že stupidní plán z let minulých byl zapomenut. Nikoliv.

Přirozený egoismus vs. pokrytecký altruismus

Macron znovu před nedělním mini-summitem států EU opakoval, že je pro sankce vůči zemím, které odmítají migranty s nárokem na azyl. Prý mohutně čerpají ze solidarity EU a prý jim jde jenom o národní egoismus. Bezpečnostní obavy z migrantů a odmítat se podílet se na jejich doživotním zdarma vyživování pokládá Macron za egoismus. No páni…snad se to dá léčit. Někdo by měl Macronovi vysvětlit jaký je rozdíl mezi přirozeným egoismem národů a jeho pokryteckým altruismem.

Pokud někdy Britové vteřinku zapochybovali, že se rozhodli správně opustit konglomerát zvůle, tady EU, pak dnes se musejí jenom smát. „Mohutná solidarita“ Macrona je asi tak stejná jako pomoc Sovětského svazu na věčné časy. Ať si to Macron klidně schová pro jiné.

Lepra naprostého ignoranství je to, co tato EU direktivně nařizuje a i málo znalému je jasné, že pokračování merkelovské politiky z roku 2015 je dále vyloučené. Ostatně proto o tom i prezident Spojených států, Donald Trump, tak často hovoří. O nejhorší politické a nenapravované chybě Merkelové, o změně evropské kultury na kulturu nenávistnou, o okupaci Evropy etniky, pro něž není práce, a kteří se s původními obyvateli Evropy odmítají sžít. (Ale živit se klidně nechají, že? A ještě vykřikují, že jde o jejich právo..)

Čekání na další osvobození

Evropa po osvobození v roce 1945 bude asi potřebovat osvobodit znovu. A opět to zavinili Němci resp. Merkelová. Ukazuje se, že Evropská unie nezabránila tomu, aby se do moderních dějin nevrátilo nepřátelské, bezohledné, „moralizující“ a s pomocí migrantů okupace chtivé Německo. Taková unie proto nemá pro další vývoj Evropy smysl. Její hlavní poslání, tedy slučovat národy Evropy a udržet mír bylo Německem opět rozmetáno. Pokud se státy EU nedohodnou na základní podstatné změně v EU, především na demokratickém uspořádání, je tato unie opravdu jen jakýmsi novodobým Sovětským svazem se stejně nereformovatelnou strukturou. A je rozhodně národům Evropy nebezpečnější než Putinem řízená Ruská federace. EU se v této podobě změnila na doslova zkázonosný projekt.

EU nemá demokracii

Kdyby EU měla demokratické instituce, žádná celní válka s USA by nikdy nevznikla. A to je ten základ (!), proč je obchodní válka s USA na obzoru se všemi negativy i pro Českou republiku. A je snad každému jasné, že na Trumpa se nulová demokracie v EU svést nedá.

Nulové demokracie v EU je také základem zvůle, kterou předvedla Frau Merkelová v roce 2015, když se nikoho neptala a pozvala milióny vychytralých příživníků do EU. Viníkem je především osa Brusel-Paříž-Berlín a dokud se vlády v EU radikálně nevzbouří, nic se nezmění a jenom se vše bude zhoršovat do bodu, který se stane kritický. A kdo má dalším negativním vývoji zájem?

Nedělní summit

Psát korektně o nedělním (24.6.) jednání špiček EU už opravdu nelze. Výsledky nedělního summitu byly ze zkušenosti v očekávání v duchu filmového hesla: „Blbé a ještě blbější.“ Návrh, ať si každá země sama určí kvóty pro migranty, kteří nemají (!) nárok na azyl, jinak bude finančně postižena, je návrhem, který překonal všechna očekávání. Jde totiž o ten skoro nejblbější.

Proč by si jakákoliv země přebírala ekonomické migranty, pokud je nepotřebuje? A proč by ji měl za tuto nepotřebu kdokoliv trestat? Proč by si země střední Evropy měli do svého života implantovat náboženskou nesnášenlivost, dvojí neslučitelné právo a další mazané skupiny lidí přisátých bez práce na státní rozpočet? Co by na takovém kroku bylo racionální a odpovědné vůči vlastním občanům? Opravdu se někdo v EU domnívá, že tohle je správné řešení Frau Merkel vyvolané migrační krize?

Korunu tomu nasadila právě Merkelová, která prohlásila, že :"Migranti si však také nesmějí vybírat, v jaké evropské zemi chtějí o azyl žádat,." A jak jim v tomto výběru hodlá Merkelová zabránit? To už samozřejmě neříká… protože to jako obvykle vůbec neví. Nikdo migrantům přijatých na území EU už nezabrání vybrat si zemi, kde si požádají azyl. Byť nárok na něj většinově mají nulový.

Dokud EU bude pokračovat s politikou zajištění „létání pečených holubů do úst“ migrantům za peníze daňových poplatníků, do té doby budou tito za každou cenu přicházet a ti, co už přišli, nikdy nebudou dobrovolně neodcházet. Pro ně je takový bezpracný svět v EU rájem. Pro nás je tomu ale zcela opačně. A žádná pokrytecká slova z kdejakých summitů tuto skutečnost nepřekryjí.

Tato EU je nám velmi, ale už velmi nepřátelská.

Psali jsme: Rudolf Mládek: Dobrá zpráva, nová cla na automobily asi budou Rudolf Mládek: Evropské pahodnoty aneb Hlava XXII Rudolf Mládek: Zápach zloby zavanul z Berlína Rudolf Mládek: Macronovi a Merkelové strach kape z úsměvů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV