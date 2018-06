Rudolf Mládek: Dobrá zpráva, nová cla na automobily asi budou

Na americké televizi CNN obratem začali tuto hrozbu rozebírat jako hotovou věc. Americká média už přišla na to, že co Trump oznámí, že udělá, tak také udělá. EU to asi ještě nezjistila…inu s Junckerem, Merkelovou a Macronem na čele…. Jak příznačné.

Samozřejmě, že pokud Čech napíše, že cla na evropské automobily, která plánuje americký prezident Trump, jsou výborným tahem, vypadá to, že se střelil do nohy. Protože nepochybně část českého průmysl bude takovým opatřením negativně postižena a stejně tak nepochybně to povede k nějakým ekonomickým ztrátám. Proč tedy názor, že Trump činí dobře?

Nejde o jen cla

Připomeneme věcně, že ačkoliv cla se mohou jevit jako zásadní v oblasti cenotvorby, je to jenom jedna část nákladů a mnohdy nikoliv nejdůležitější. Jde o celý soubor forem státních zásahů jako dovozní kvóty, protekcionisticky koncipované „standardy“ hygienické, zdravotní, bezpečnostní, environmentální, pracovní, atd., které, jak uvádí Václav Klaus, jsou svými dopady neskonale významnější než cla samotná. Leč jsou to cla, která především německé automobilky děsí a doufejme, že je hodně moc vyděsí.

Ve skutečnosti návrh nových cel na dovoz automobilů do USA je zástupným problémem pro problém podstatnější a tím je politika Merkelové. Její politika, která ohrožuje mír a svobodu v Evropě je zcela nepřijatelná. Je nepřijatelná nejen pro Spojené státy, ale pro miliony lidí v mnoha státech Evropské unie. Poslední její výrok o tom, že nebylo žádné morální právo vítězů trestat odsunuté Němce za spolurozpoutání té nejstrašlivější a nejkrutější války v dějinách svědčí o tom, že Merkelová není schopna jakékoliv rozumné debaty. Ostatně odmítnutí návrhu Trumpa na schůzce G7 na vytvoření bezcelního uspořádání svědčí o to, že nemá zájem o jakoukoliv dohodu s USA. Už jen trapně intrikuje pro udržení se v úřadu.

Němečtí výrobci mají strach

Výrobci vozidel v Německu mají strach, kam až je šílená Merkelová zavleče, obdobně jako je do maléru v minulosti zavedl Hitler. A jako vždy, místo toho, aby Němci odmítli politiku Merkelové, jaksi se potajmu snaží udržet své kšeftíky v domnění, že Američanům jde jenom o peníze. Omyl. Dávno jen o ně nejde.

List The Wall Street Journal uvádí, že představitelé všech předních německých automobilových společností, včetně generálních ředitelů automobilek Daimler, BMW a Volkswagen na jednání s americkým emisarem Grenellem podpořili úplné zrušení cel na automobilové produkty mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Proč tentokráte na to Trump neslyší? Protože si Němci chybně myslí, že mohou mluvit za EU, a že si přinejhorším něco vyčachrují za zády ostatních členských zemí EU. A na tuhle politiku jim Trump pravděpodobně neskočí.

Nezbývá než připomenout, že když Trump navrhoval, aby se otázky cel projednávaly s každým státem individuálně, neboť dopady mohou být různé, byla to Merkelová, která to důrazně odmítla s tím, že jediným s kým může Trump jednat je EU. Tím samozřejmě ale myslela sebe. Umíněně dětinské , ale až tak nejtrapnější není Merkelová, ale poskoci z vlád států EU kolem ní. Stále věří v nějaký utkvělý sen německého „dobra“. A při tom se jim zoufale rozplývá dnešní realita.

