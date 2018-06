Rudolf Mládek: Zápach zloby zavanul z Berlína

Německo se mění v nepřítele

Už dnem, kdy končila bonnská spolková vláda bylo mnohým jasné, že demokracie v Německu bude v ohrožení. Nástup berlínské politiky na čele s Merkelovou to potvrdil. Když kancléř Helmut Kohl, jako poslední představitel bonnské vlády konstatoval, že Merkelová rozbila vše, co budoval, nijak nepřeháněl. Jenomže Merkelová jde mnohem dál. Pod maskou moralizování lže i ve věcech, které jsou historicky uzavřené a jejich otevírání rozhodně žádnému míru v Evropě nepřispěje.

Merkelová vyslovila něco, co je nejen nesmyslné věcně a právně, ale co je především urážkou všech obětí války. A že jich bylo v součtu šedesát miliónů. Nejenže existovalo morální ospravedlnění odsunout nenávistnou pátou kolonu většinově německy mluvících Němců a nacistů, ale existovalo proto i politické ospravedlnění, neboť žádný národ a žádný režim v minulosti tak nevyvražďoval civilní obyvatelstvo, jako to činili Němci. Navíc se podíleli na vraždění vlastních spoluobčanů ať už přímo, nebo podporou takového konání. Dodejme, že Němci, kteří vraždili bezbranné skončili před soudy jako váleční zločinci a Adolf Eichmann za plány na vyvražďování Židů byl popraven. Merkelová si může moralizovat o čem chce, ale pokud své názory přednáší veřejně v úřadu německé kancléřky jsou její slova brána jako oficiální. A ta poslední jsou zjevně nepřátelská mnoha zemím v Evropě.

Spojovala je nenávist

Odsunuté Němce spojovala většinově společná nenávist ke všem národům Evropy. Bylo velký rizikem ji nechat po válce znovu propuknout. K tomu měl sloužit jak odsun Němců, tak vybudování spojené Evropy, jako hráze míru. Opět se ukazuje, že to nestačí a stačit nebude. Po Hitlerovi přišla Merkelová a jsme znovu na prahu válečných konfliktů. Místo smíru slyšíme štvavé moralizování, místo Hitlerem provedeného totálního nasazení se v Berlíně plánuje totální obsazení evropských států migranty, místo rovnoprávného přístupu k národům Evropy tu máme opět arogantní naduté povyšování, stejné, jako Němci předváděli ve válečných časech.

„Já jsem EU“

Tak se bez jakéhokoliv mandátu chová Merkelová, a proto není pro zasvěcené zarážející, jak si rozuměla Merkelová se stejně sebestředným Obamou. Oba přivedli svět na kraj velké krize a je otázkou, zda bude tato krize v Evropě vůbec zvládnutelná. Nenávist, jakou si pěstovali Hitlerovi Němci k jiným národům vylézá i z Merkelové. Už se nedivíme její politice vůči Američanům i vůči Rusům. Nyní alespoň už víme, že hádání o jejích skutečných záměrech můžeme ukončit. Všichni, kdo ji tiše podezřívali, že není demokratkou, mohou dnes veřejně po jejím prohlášení říci: Merkelová je morální a politický odpad.

Pryč od Berlína

Debaty o tom, zda zůstat v EU či nikoliv při tomto poznání charakteru berlínské vlády ztrácejí smysl. S Merkelovou a s jejími pokusy o anulování zločinů Němců a nacismu nemůžeme být nikde. A je jedno, jak se ten politický útvar bude nazývat. Už se vyjasňuje, proč Polsko nabízí USA zřízení vojenské základny na svém území, dokonce s tím, že ji bude platit. Obrana proti Berlínu je nutná.

Kdo to vše pochopit nechce, nikdy nepodpoří základní myšlenku, že musíme znovu získat zpět svobodu. Příznivci této EU budou mít tisíce důvodů, proč tak nečinit. Obvykle přijdou s hrozbou krachů, ztrát dotací, někteří dokonce budou mávat pozicí České republiky v komických orgánech EU.

Ale až příliš to začíná připomínat háchovské podepsání „Protokolu“, v němž československý prezident a vrchní velitel armády potvrdil, že "klade osud českého národa a země do rukou vůdce německé Říše". Kapitulantství není na pořadu dne. Obránci a zastánci EU by po výrocích Merkelové proto měli zpozornět. Dávno nejde o žádnou legraci. Když někdo kritizuje Miloše Zemana, že nás táhne na Východ, pak se musíme ohradit s tím, že kdokoliv by nás chtěl táhnout do tohoto Berlína, činí nám zle, neboť nepochybně nikdo rozumný o to dnes nemůže mít zájem.

Náhody v politice nejsou

Merkelová nic náhodou neplácla. Jde o cílený zamýšlený krok, který ji má podpořit především na domácí scéně. Vybičováním nacionálních nálad o údajných křivdách na Němcích se snaží udržet si pozici, která se povážlivě kývá. Může se jí to podařit. Ale to, co politicky rozlévá po Evropě je naprosto nepřijatelné.

Dělat z Němců rukojmí své šílené politiky se pokusil už Hitler. Merkelová se po něm jenom opičí. Ostatně to je jediné, na co se zmohla. Její EU nestojí ani za zlámanou grešli. Tento zmerkelovaný Západ není nic, o co bychom měli stát. Toto hodnocení ovšem není žádnou pozvánkou pro vpád Rusů. Americká základna by se proto i nám velmi vyplatila. Představuje šanci, že nás nespolkne rudá obluda a nezničí berlínský mor. Ano, jenom šanci. Ale nyní nemáme skoro nic.

