Rudolf Mládek: Nové spojenectví bude Washington-Londýn-Řím?

Možné spojenectví Washington-Londýn-Řím není vůbec vyloučené a je nutné dát komentátorům ze serveru Eurointelligence.com za pravdu, že je to stejně tak reálné, jako to, že se k této skupině přidá i Polsko. Komentátor Lidových novin Macháček k tomu vtipně dodává, že to „vysvětluje české rčení, že tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Nebo to, že když se říká, že je něco neudržitelné – jako nerovnováhy v eurozóně –, tak se říká, že je to neudržitelné proto, že to jednou praskne.“ (lidovky.cz 12.8.)

A nejde jen o tu ekonomickou a směšným eurem futrovanou nerovnováhu. Politika osy Brusel- Paříž- Berlín čím dál více připomíná politiku kolonizátorů minulých století. Nikoliv, žel, mnohými i námi naivně očekávanou politiku členských zemích z Evropské unie. To, že rozhodují Brusel- Paříž- Berlín jen za sebe a pro sebe by se asi ještě dalo pochopit, ale to, že rozhodují proti národům ostatních členských států využívajíce k tomu své ekonomické převahy je trestuhodné. Ani blížící se Brexit tuto špinavou politiku nezastavil. O to hůře.

To je vše je doplněno šílenstvím ekohlupců a téměř chorobnou nenávistí vůči každému s jiným názorem. To je kombinace, která nemůže dlouho vydržet. Když k tomu doplníme osou Brusel- Paříž-Berlín podporovanou nepřátelskou invazi údajných uprchlíků do Evropy, pak je otázkou jenom času, kdy dojde k zásadnímu odporu. Zatím kolaborace proti Evropě podporovaná špinavými penězi, politiky z EU a některými miliardáři vede jen ke zničení evropské integrace.

Vláda Spojených států zjevně dává najevo, že vývoj v EU sleduje se znepokojením. Američané už veřejně uvažují o přesunu svých vojsk z Německa do Polska. Většina Britů podporuje plán premiéra Borise Johnsona, který chce na konci října vyvést zemi z Evropské unie za jakoukoli cenu, jak to vyplývá z aktuálního průzkumu zveřejněného v pondělí webem deníku The Telegraph (ZDE).

Šéf italské Ligy, Matteo Salvini, usiluje o předčasné volby, protože jeho politika vůči migrantům a vedení EU se líbí takovému množství Italů, že je pravděpodobné, že by tyto volby mohl výrazně vyhrát. Že Salvini razantně omezil příliv migrantů, a že Bruselu vzkázal, že Itálie není kolonií EU je veřejně známé.

Politika Polska, poznamenaná zkušeností z hrůz nacismu a stalinismu se logicky orientuje na americké spojenectví, které by mohlo znamenat alespoň budoucí naději pro Poláky, pokud by došlo v Evropě k dalšímu vojenskému konfliktu.

Tvrzení, že takový stav nastat nemůže je liché. Může. A pravděpodobně k němu v horizontu deseti let dojde. Otázkou tedy není zda bude, či ne, ale jak tento konflikt bude velký a kdo s kým bude ve spojení. To je ten rozhodující moment i pro Českou republiku. Vybrat si budoucího spojence. Ale už dnes víme, že osa Brusel- Paříž- Berlín je mimořádně proradná.

autor: PV