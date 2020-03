Rudolf Mládek: Pozdní neexistující zprávy - Kde je Jourová? Nechápeme

reklama

Jenomže nyní je Jourové vedoucí úloha obzvláště nutná a Jourová chybí. Poprvé šéfkomisařka Leyenová jasně řekla, že Německo prohlásilo, že bude dál brát migranty, takže kdo jim brání v hladkém vstupu na území EU, je obzvláště zavrženíhodný zločinec. Navíc už je připraveno jejich spravedlivé rozdělení, naplánované Německem podle principu povinné solidarity, jak už osvětlila další komisařka Ylva Johansonová. A ejhle! Drzí Řekové, navíc podporovaní Rakouskem, Maďarskem, Polskem, Slovenskem, Českem a dalšími, ODMÍTAJÍ splnit německé nařízení, vyhlášené Leyenovou! Migranty zcela protiprávně zadržují na hranicích. I ten Šafr ví, že chodit si kam chci je lidské právo! Naprostá nehoráznost a zjevné porušení evropských hodnot. Jourová by proto okamžitě měla začít jednat a všem státům nadělit sankce a poslat důrazná upozornění.

Ale to není vše a Jourové nepřítomnost by mohla způsobit až světový kolaps, protože mezi členskými státy se nalézají recidivisté, kteří opakovaně nehodlají dodržovat stanovené evropské hodnoty. Leyenová jasně vzkázala všem, že Německo kvůli koronaviru hranice neuzavírá, a kdo tak činí, porušuje toho tolik, že další sankce jej neminou. Zde vedle všech hříšníků již uvedených sem spadly i Itálie a Španělsko, kopírující zrádnou politiku imperialistů USA. Jourová, která by měla okamžitě zahájit pomocí benátské komice, výmarské rady, dublinského kolokvia, osvíceneckého traktátu a dalších významných institucí, jež jsou utajenou součástí nařízených a stanovených evropských hodnot, okamžitá řízení s provinilými státy.

Z utajených příprav kovaných dokumentů jsme zaznamenali, že ministr vnitra Horst Seehofer již v roce 2018 správně a veřejně upozornil, že Benešovy dekrety nejsou v souladu s evropskými hodnotami a Jourová by se tím měla dále řídit. Protesty k tomuto výroku, které zaslaly premiéru Babišovi některé české politické strany, se samozřejmě Jourová nesmí řídit, protože zastupuje Brusel, nikoliv své občany, a Seehoferovi, jak doufáme, navrhne velkomedaili cti.

Proto budou státy, které se zjevně provinily proti nařízení Leyenové a evropským hodnotám, potrestány co nejpřísněji. Pro neposlušné politiky z jednotlivých zemí budou zřízeny nápravné tábory, do kterých Brusel bude jmenovat jako správce oddané členy EU. Také bude proveden okamžitý zákaz jakýmkoliv způsobem zpochybňovat vedoucí úlohu evropských hodnot a média, která to dosud porušovala, budou zakázána. Jejich pracovníci budou rovněž převezeni do nápravných táborů. Tam jim bude zajištěno bydlení, jídlo a práce pro společnost, jak to na nedávném svém sjezdu deklarovala díky kancléřce Merkelové v Durynsku vládnoucí postkomunistická Die Linke.

Je tedy zřejmé, že Jourová je v těchto dnes naprosto nepostradatelná, a její absence je vážným nedostatkem na skvěle fungující EU. Navíc turecký prezident slibuje Německu tři až patnáct milionů uprchlíků ročně, kterým mutti Merkel, jak bylo možné vidět ve veřejnoprávní německé televizi, zajistí bezplatně dům, čtyři manželky pro dvacet dětí a doživotní zaopatření. Aby nebyly o těchto plánech pochybnosti, německá policie důslednou spolupráci s mírovým hnutím ANTIFA dobře izoluje nepřátele této humanitární politiky, některým za pobuřování proti evropským hodnotám uděluje i laskavé políčky a některým i dovolí, aby se dívali na své hořící auto, u kterého se samozřejmě mohou i ohřát. Je to humanismus podle evropských hodnot, jehož jsme v posledním desetiletí svědky a který je příkladem všem neudržitelným režimům.

Bez Leydenové, Johansonové a Jourové a kancléřky Merkelové světlé zítřky v EU nebudou. Proto žáci, kteří dnes drží domácí karanténu, to budou muset desettisíckrát napsat do svých sešitů a po návratu do škol bude tento úkol kontrolován. Ti rodiče, kteří na to nedohlédnou, budou muset nově pracovat v převýchovných táborech pro blaho veškerého lidstva. EU si rozvracet nenecháme. S EU na věčné časy a nikdy jinak. S EU kupředu, ni krok zpět. V EU ani zrno ani virus nepřijde nazmar.

Zpráva převzata z Rádia Jerevan.

