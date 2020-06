Rudolf Mládek: Trump sází na útok

Není a nemůže být pro mnohé překvapením, že po násilných protestech (rabování, pálení a střílení do lidí), americký prezident Trump slíbil, že zastaví „levicový dav“. Zatímco Evropská unie každého svého kritika nazývá pravicovým extremistou, americký prezident má opačné označení. Je ale nepodstatné, jaká nálepka se přilepí, podstatné bude, jak to vnímají občané, tedy voliči.

Americký prezident Donald Trump vidí v celonárodních násilných protestech šanci, a proto slibuje, že zabrání „levicovému davu“, aby tlačil Spojené státy do chaosu. Zbytečně devastující protestující mu samozřejmě nahrávají, protože kácení soch a sekáním jejich hlav včetně „otrokáře“ Kryštofa Kolumba ukazuje na poněkud zkratované myšlení útočících a Trump k tomu dodává:

„Není to chování mírového politického hnutí. Je to chování totalitaristů a diktátorů a lidí, kteří nemilují naši zemi." (1) Záměr zjednat pořádek neoslovuje jen Trumpovy tradiční voliče, ale samozřejmě dnes už i Afroameričany střední třídy, protože tzv. protesty se obrátily i proti nim. A ty jen tak neutichnou, protože globalistické firmy, usilující o pád Trumpa, posílají stamilióny dolarů hnutí Black lives matter (BLM), aby mělo další čas i peníze na tzv. protesty a Amerika se proti Trumpovi radikalizovala. Není to pro její autory miliardáře strategie špatná, protože se zdá, že protestujícím a spojeným aktivistům nedochází, že dělají globalistům jen užitečného idiota. Rozhodně se s nimi globální miliardáři o žádné své bohatství dobrovolně nepodělí. Ani dnes, ani zítra.

Miliardoví podporovatelé hnutí Black lives matter si ve své strategii ovšemže uvědomují, že pád Trumpa vyžaduje poslušnou náhradu. Slabinou jejich plánu je proto prezidentský protikandidát Joe Biden, který je tápající řečník. Je ve věku, kdy Ronald Reagan ve funkci amerického prezidenta končil, nikoliv začínal, a jeho ostrovtip je mdlý. Proto je prakticky už tři měsíce ukrytý ve svém podzemí a jenom posílá zdravice hnutí BLM. Reportér Joe Concha uvedl, že údajně mnoho demokratů soukromě potvrdí, že Joe Biden nebude schopen obstát na tiskových konferencích, které jej v televizních debatách s Trumpem čekají. (2) I jinak suverénní právnička Hillary Clintonová v nich měla namále a nakonec volby s Trumpem prohrála.

Zdá se, že sám Biden si neuvědomuje, že jeho taktická podpora glorifikaci (byť nespravedlivě zabitých) kriminálníků je kontraproduktivní, protože zabiti být samozřejmě neměli, ale jejich činy si žádnou poctu a zbožňování nezaslouží. Bidenova okázalá veřejná podpora BLM za údajné zlepšení života Afroameričanů by mohla být správná, kdyby jí neprovázely nejen devastující demonstrace, ale doslova směšná neomarxistická propaganda. Stačí se podívat na deset veřejných požadavků aktivistů z BLM, které v souhrnu obsahují požadavek, aby bílí občané odevzdali svůj majetek a to citujme: „černým a hnědým“. (3) Hnědým? Nechť si čtenář dosadí sám, co tím lidé z BLM vlastně míní.

Pro ty z nás, co žili v „marxistickém socialismu“ nejvíce pobaví to, že vyjma předání veškerého majetku od bílých občanů komusi, autorka textu, Afroameričanka Charlotte Helm, (jinak spoluzakladatelka hnutí BLM), vůbec nežádá dostupné vzdělání a nežádá žádnou práci (sic!). Pokud se Biden k tomuto projektu hlásí, tak to úřadující prezident Donald Trump ještě zdaleka nemá prohrané.

Stačí, aby se Trump začal Američanů ptát, zda v souladu s požadavky BLM chtějí americkou podobu Sovětského svazu. A bylo by dobré, aby neomarxistům z BLM připomněl, že nejenže se v socialismu muselo pracovat, ale dokonce, kdo nepracoval byl stíhán za příživnictví.

To rozpoutané násilí a protestování v USA i v Evropské unii ale spíše než neormaxismus evokuje u některých snahy o obrácení otroctví. Pokud to Američanům včas dojde, mohou s tím ještě něco udělat. V Evropské unii se zdá, že zde se rozum už zatemnil, protože přívaly migrantů pokračují a jejich podivná podpora také. A přitom u některých se jejich program od chytráků v BLM v zásadě neliší. (4). A vrcholní představitelé EU místo návrhu rozumných řešení nabízejí stanoviska něco na způsob, že Země je placatá a slunce se točí kolem ní a kdo říká opak, šíří fake news. Už chybí jen to upalování...

