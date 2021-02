Rudolf Mládek: Ulajkovaná společnost přihrbených

reklama

Příspěvky sice smazala, ale to nepomohlo. Rozzuření příznivci demokratů zasypali studio požadavkem, aby Carano byla vyhozena a tak se také stalo. Dnes jsou novodobí kádrováci připraveni zničit každého, kdo má jiné nebo dokonce kritické názory. Sluší se ale přiznat, že vyjádření herečky Carano příliš vkusné nebylo.

Přestože je to nevkusný názor, jisté je, že za názory se lidé z práce v demokratické společnosti nevyhazují. Už vůbec ne, když jako zde, je kolektivní dílo Mandalorian podstatně více úspěšné, než poslední díly ságy Star Wars, kterou natočili (asi) politicko-korektní herci, s politicko-korektním odrazem a politicko-korektním výsledkem. Proto také ta série velkofilmů dopadla, jak dopadla. Téměř bídně. A v Číně muselo politicko – korektní vyhazovací studio Disney, na přání čínských cenzorů, vymazat z plakátu Star Wars černošského herce Johna Boyegu, aby si mohlo plnit plány na očekávané zisky.

V souvislosti s kauzou Carano si připomeňme, že Jane Fondová má na blížících se Zlatých glóbech převzít cenu za celoživotní dílo. Nic proti této, ve své době, úspěšné herečce. Ale porovnejme, co vykřikovala aktivistka Fondová v roce 1970 na University of Michigan: „Kdyby jste rozuměli tomu, co je komunismus, doufali byste, prosili byste na kolenou, že jednoho dne budete žít v komunismu.“ Na Duke University v Severní Karolíně pak dodávala: „Jako socialistka si myslím, že bychom měli směřovat k socialistické společnosti a ke komunismu.“ To vše „produkovala“ jedna z nejbohatších hereček, jejíž manželé ani vteřinu se svými miliony a miliardami dolarů do socialismu nikdy nepatřili. Zdá se, že dnes se Fondová v USA konečně svého vysněného nástupu socialismu dočkala. Cenzura a vyhazovy z práce za názor byly vždy neodmyslitelnou součástí socialistické „lidové“ politiky.

Fondová si mohla před desítkami let svobodně říkat jakékoliv hlouposti, Carano dnes nesmí mít kritický názor (byť mnozí jej mohou vnímat jako varování). Novodobá cenzura se šíří světem jako mor. Sociální sítě vymazávají kde koho, včetně amerického prezidenta, jiné sociální portály jsou přímo zrušeny (případ Parler). Vše v duchu „objektivity a pravdy“ (té jediné-jejich) a v duchu politické korektnosti. Drtivá většina této vynucované „korektnosti“ je ale jen lež, pokrytectví a snaha udržet neudržitelné. Nacisté pálili knihy i lidi, bolševici likvidovali odpůrce v pracovních táborech a novodobí cenzoři by z národních států nejraději udělali nové gulagy s wifinou v mobilu. Ulajkovaná společnost přihrbených se jim jeví jako dokonalý svět.

Nacisté za války hrozili tomu, kdo poslouchal vysílání z Londýna, smrtí. Evropská unie by asi nejraději zavedla totéž za poslouchání Moskvy, jenomže vakcína Sputnik V už otevírá dveře i tam, kde by to nikdo nečekal, například do takového Rakouska. Evropská komise opět předvedla, že vyjma cenzury a pronásledování se na nic jiného nezmůže. Proto si musíme stále připomínat, že lidé, co tam sedí, se do křesel komisařů neposadili sami. Vyslali je tam jejich země. Evropská komise je jen odrazem ubohosti a mizérie národních vlád členských zemí EU. Zajištění očkovacích vakcín pro Evropu má proto tak ubohý a stále stejný výsledek. Nejsou.

Blíží se české volby a snad se poslanci a senátoři dohodnou na nějakém volebním modelu. Předseda Ústavního soudu, Pavel Rychetský, byl již za kolektivní výsledek rozhodování Ústavního soudu potrestán a nebude mu přidělen jakýsi řád.

Stejná politika je praktikována v Americe, kde republikána, ex prezidenta Trumpa, vláčeli v dalším marném kole soudů, aby jej odvolali z funkce, kterou už ani nezastává.

Ztráta svobody v celém demokratickém světě postupuje od Washingtonu přes Berlín do Prahy. To je nepopiratelným faktem. Proto každé ohnutí hřbetu, každé mávnutí ruky, každá lhostejnost pomáhá těm, kdo hodlají demokracii poslat do historie a zapomenutí. S penězi globalistů to mají tito o to jednodušší. Pohled na morálně zdevastované USA a zdevastovanou EU rozhodně není optimistický. A jak se ukazuje, ještě dlouho, a to hodně dlouho to nebude pěkný pohled.

Rudolf Mládek

