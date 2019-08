Rudolf Mládek: V Plzni na průvodu LBGT protesty podobně jako v Polsku

Jeho výrok se zalíbil i pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi. Ten proto vyjádřil podporu krakovskému arcibiskupovi Jędraszewskému, který ve svém kázání komunitu LBGT označil za „duhový mor“. „Rodiny vychovávají a starají se o své potomky, kteří budou např. také budoucími daňovými poplatníky, bez nichž nebude budoucnosti národa, a Evropa se skutečně vylidní, jako tomu bylo při morových ranách v historii,“ vyjádřil se Duka na svém facebookovém profilu. (2) Další autor, Luboš Zálom, píše: LGBT hnutí je jen jedna podmnožina celé velké politické armády, jejímž cílem je zničení západní společnosti tak, jak ji známe. (3)

Pražský průvod údajné hrdosti příliš narušen nebyl, plzeňský udržela v mezích korektnosti připravená Policie ČR, ale snadno odhadneme, že duhové průvody podporu většinové společnosti nemají. Trefně to vyjádřil autor Jan Soldát, který napsal: „ Druhý rozměr této nevkusné akce je pak její komičnost, spočívající v samotných názvech. Prague pride, pochod hrdosti apod. „Za hrdost platí se samotou“, napsal kdysi Jan Neruda. Účastníci této taškařice vypadali všelijak, jen ne hrdě. Hrdost je přece ctnost, která se neobnažuje v ulicích, která na sebe nemusí dryáčnicky poukazovat, tím se naopak veškerá hrdost ztrácí. Vlastně nikdo nedokáže odsoudit Prague pride a její účastníky lépe, než tak činí oni sami. Svými vyjádřeními, svou sebedefinicí. (4)

Zdeněk Chytra k věci dodává: Společnost je rozmanitá, každý z nás je jiný, každý z nás se řadí do nějaké společenské skupiny. Tyto skupiny se něčím specifickým vyznačují. A proto jsou oddělené. To je to, co lidi dělá lidmi. Bohužel, dnes sledujeme represivní snahy o přeměnu společnosti rozmanité na společnost monogamní, což vede k sociálním prohlubním ve společnosti, k nenávisti, agresivitě a útlaku. Každý má právo na svojí identitu a integritu (pokud je v mezích zákona) a nikdo, ani politici, ani LGBT a Gender lobby a ani jejich mecenáši nemají právo toto komukoliv upírat.(5)

V celé Evropské unii jsme svědky vynucování si jakéhosi „jediného správného názoru“. Stejnou politiku uplatňuje Čína, která za „chybné názory“ posílá do převýchovných táborů. Blízkost pojetí tolerance, práva a svobody mezi Čínou a vedením Evropské unie na čele s Francií a Německem je až zarážející. Ekonomický vzestup Číny se už zastavuje a Evropská unie se ekonomicky i lidsky neskutečně propadá. Dva dělají totéž a výsledek se dostavuje.

V Poslanecké sněmovně leží návrh na to, aby členové LGBT mohli uzavírat manželství. Skupina LGBT se domnívá, že tím završí svůj boj za uznání „normálnosti“. Právně možná ano, společensky se o to povedou nepochybně dál diskuze a budou vyhrocenější a ostřejší.

Mor, který začal zaplavovat Evropu je násilně vynucovaná politická korektnost, což není nic jiného, než jiná forma totalitních praktik. Každá totalita slavila úspěch v určitém období. Může tomu tak být i v EU, která už dávno není svorníkem evropských národů a států. Ti rozumnější ve skupině LBGT by proto měli zvážit pokračování a formu svých průvodů, které spíše než sympatie přinášejí pomalu a jistě opak. Zítra by na ně protestující mohli čekat s nápisy: Morová rána na pochodu. A jen policejní pendreky by tomu zamezily. To ale žádnou přízeň nikdy u nikoho nevyvolá.

autor: PV