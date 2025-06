Křik v ČT: „Nemůžete být ministryně.“ Schillerová a Decroix v sobě

V první hodině Otázek Václava Moravce ve studiu České televize byli hosty budoucí ministryně spravedlnosti z ODS Eva Decroix, místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová, místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová a senátor STAN Ondřej Lochman. Moravec se hned zeptal, zda vlastně nejde o „politickou sebevraždu“ nadějné poslankyně.

„Já si nemyslím, že je to sebevražedná mise,“ spustila Decroix s tím, že bude záležet na tom, jak se své nové role chopí.

„Připouštíte si, že by prezident republiky mohl vaši nominaci odmítnout?“ ptal se Moravec.

Jedním dechem dodala, že jak ona sama, tak celá ODS se zatím staví k Blažkově aféře čelem a řeší ji. „Já svoji nominaci vnímám tak, že jsem nadále připravena stavět se k této situaci čelem. Jsem si vědoma rizik a jsem si vědoma důležitosti té mise,“ podotkla s tím, že kauzu si nadrobila ODS a je na ODS, aby si ji také vyřešila. Jejím cílem je, aby si lidé neříkali „všichni ti politici si tam kují nějaké pikle“.

Je proto připravena zadat audit v celé věci. „Jsem připravena na ministerstvo přivést koordinátora, důvěryhodnou osobu, která bude jakousi zárukou, že ODS nemá potřebu cokoli zametat. … Moje představa je ideálně bývalý soudce,“ dala příklad Decroix s tím, že musí jít o silnou osobnost, na kterou budou ochotní kývnout i koaliční partneři. „Jestli má někdo dnes eminentní zájem na tom, aby byla celá věc vysvětlena a aby nezůstal ani jediný stín pochybnosti, tak je to ODS,“ zdůraznila Decroix.

Schillerová okamžitě nabídla jiný pohled.

„Máme tady největší skandál od roku 1989. Sahá do nejvyšších pater politiky. A tím, že se Pavel Blažek stal jeho obětním beránkem, to nekončí,“ zdůraznila šéfka opozičního poslaneckého klubu hnutí ANO. „Pavel Blažek je v tom namočen až po uši, beze sporu. … Dneska se mezi lidmi nemluví o ničem jiném, než o tomto obrovském skandálu. A já tady nebudu řešit nějakého soudce,“ pokračovala.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš na tiskové konferenci poznamenal, že stávající ODS by měla být zakázána, protože od dob Václava Klause každá vláda této strany končí skandálem.

Když dostala prostor Richterová, rozčilovala se ve studiu, že skandál posiluje ANO, případně opoziční subjekty, jako je Stačilo! a SPD. Richterová by ráda vládla s proevropskými stranami, ale zcela zásadní problém vidí v tom, že kupříkladu ministr financí Zbyněk Stanjura nejméně od konce ledna o všem věděl. Z toho titulu by podle Richterové měl Stanjura odejít. „On o tom věděl a neinformoval policii. Kdyby byla informována policie, mohlo to vypadat jinak,“ pravila pirátská poslankyně.

Lochman před kamerami prohlásil, že STAN v tuto chvíli nebude potápět vládu. „My bychom nemohli v té vládě zůstat, kdyby ministr Blažek nerezignoval. Takže já jsem rád, že rezignoval,“ podotkl senátor. STAN a ODS si prý musí situaci vyjasnit a říct, že bude vše důkladně vysvětleno.

„Tímto svým popisem jste dokázala, že vy byste neměla být ministryně, protože vy už v tom máte jasno,“ rozzlobila se na to konto Schillerová. Podle ní je jasné, že by Zbyněk Stanjura měl skončit na pozici ministra financí. „Když ty bitcoiny šly z té peněženky a dostaly se nejen přes úřad zastupování státu ve věcech majetkových, tak ten oslovený směnárník si splnil svou zákonnou povinnost a oznámil to FAÚ. Ale oznámilo to ministerstvo. Takže mně chcete říct, že stát tu povinnost neměl, … že nemusí oznamovat takovéto věci a musí si povinnost plnit jakýsi směnárník?“ rozčilovala se Schillerová s tím, že stát fakticky legalizoval peníze pocházející původně z trestné činnosti.

Poslankyně ANO v této souvislosti také zdůraznila, že soudní znalec, který byl zapojen do bitcoinové kauzy, je od dubna poradce ministr financí Zbyňka Stanjury. Za 2 tisíce korun na hodinu bez DPH. Toto podle Schillerové dokládá, že Stanjura má opravdu problém.

Zvlášť, když se podle Schillerové, ale i podle Decroix ukazuje, že o celé kauze mohlo vědět i hnutí STAN. Jak Decroix, tak Schillerová ve studiu u Václava Moravce potvrdily, že viděly e-mail, který ukazuje, že STAN o bitcoinové kauze řadu týdnů věděl. Podle Decroix je však otázkou, kdo měl jakou pravomoc v této kauze jednat.

Decroix se ve studiu rozčílila, že v kauze je zatím známo příliš málo informací a opozice jen spekuluje. „Až budeme mít celkový popis věcí, které se staly, budeme mít kompletní popis toho, kdo o čem lhal,“ rozkřikla se v jednu chvíli Decroix.

Moravec pravděpodobnou budoucí ministryni, ale i opoziční političku Alenu Schillerovou krotil.

„Ona pořád opakuje to samé,“ kroutila Schillerová hlavou nad Decroix. Ta se okamžitě bránila, že kauzu vysvětlí s pomocí dostupných faktů, nikoli na základě nějakých fabulací.

Schillerová kontrovala, že vládní poslanci mohli odpovídat už na mimořádné schůzi Sněmovny, ale tuto diskusi raději tzv. natvrdo ukončili. Podle Schillerové měla být zodpovězena např. otázka, proč byl znalec jen u některých kroků, zatímco u jiných přítomen nebyl. Proč bylo Jiřikovskému umožněno opustit republiku. „Jediný člověk, který mohl svědčit proti Blažkovi a proti Stanjurovi, je dneska pryč,“ rozčilovala se Schillerová.

Olga Richterová v závěru pořadu ještě jednou prohlásila, že se kontrolují i relativně malé bitcoinové částky a z tohoto úhlu pohledu se jeví zcela absurdní, že stát nechal protéct bitcoiny za miliardu, aniž by se tím zabýval.

Podle senátora Lochmana se budou muset změnit vnitřní pravidla tak, aby se nic podobného neopakovalo.

Decroix zdůraznila, že by tato kauza neměla poškodit celý bitcoinový trh, ale faktem podle ní je, že na straně státu je co zlepšovat.

