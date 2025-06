Šichtařová: Všichni už vědí, ale režim se drží zuby nehty

Blíží se obávané emisní povolenky pro domácnosti. Projeví se na cenách plynu, uhlí, benzinu a nafty. Jak uvádějí Novinky.cz, první květnové obchody s povolenkami naznačují, že zdražení, které nás čeká už v roce 2027 nebo 2028, bude u plynu až o polovinu dnešní ceny. Odhady EU byly mimo a povolenky se místo 45 eur za tunu pohybují kolem 70 až 80 eur. Co s tím mají dělat obyčejní lidé, kterým zdraží vytápění a doprava?

Běžní lidé s tím nenadělají vůbec nic, protože jsou zde rukojmí politiků, kteří to spískali. Babišova vláda s tím opatrně začala, ale tehdy ještě zdaleka nebylo jasné, kam až vše dojde. Hlavní dílo zkázy ale dokonala Fialova vláda, která dokonce způsobila, že takzvaný balíček Fit for 55 byl přijat ještě v horší variantě, než jak se s ní původně počítalo. A nyní kvůli této Fialově vládě máme povinnost emisní povolenky a emisní clo zavést. Nezavést je znamená otevřenou rebelii a vypovězení poslušnosti EU. Lidé nemají šanci s tím něco udělat, s tím mohou něco udělat jen politici vzešlí z voleb, pokud budou „mít kule“ na to takto otevřeně proti EU rebelovat a povolenky odmítnout. Odmítnout je prostě musíme, jinak je to ekonomická sebevražda, to říkám s plným vědomím toho, o čem mluvím.

Kdo za to má nést zodpovědnost?

Samozřejmě Fialova vláda, která má přijetí Fit for 55 na svědomí.

Poradce premiéra Fialy Štěpán Křeček varoval, že ceny povolenek nemají strop. Může se stát, že zažijeme ceny energií podobné tomu, co bylo při energetické krizi?

Správně říkáte, že Štěpán Křeček je poradce premiéra Fialy, a premiér Fiala byl tím, kdo Fit for 55 neboli emisní povolenky přijal. Takže vláda „varuje sama před sebou“. Teď už pan Křeček varuje s křížkem po funuse, to měl říkat premiérovi, než to způsobil. A k vaší otázce – ano, může se stát přesně to, co se stalo při energetické krizi. Já před Green Dealem varuju už roky, ale skoro nikdo neposlouchal, když byl čas s tím něco dělat. Teď už s tím snadno nic dělat nejde, a teprve teď se začínají lidi zajímat. Jakýkoliv odpor je už nyní otevřenou rebelií proti základům EU. A tento odpor bude následován odvetou ze strany Bruselu. Přesto nám nic jiného nezbývá.

Kauza bitcoinů bobtná. Ministr Blažek odstoupil a vyhnul se vysvětlování před Sněmovnou, i když je jejím členem. Co na jeho chování říkáte?

Piráti v kauze útočí i na ministra financí Stanjuru. Viní ho, že o všem věděl, a chtějí, aby také odstoupil. S Fialovou ODS nehlasovala ve čtvrtek ani TOP 09, ani STAN. Obě strany chtěly vyslýchat Blažka. Co z toho má vyvodit Petr Fiala?

Největším pudem sebezáchovy by pro Petra Fialu bylo už to zabalit. Zvláště když volby jsou za dveřmi. Ale vládní koalice to zabalit nechce. Proč asi? Co ještě všechno vyleze na světlo? Kolik dalších stop ještě musí zamést? A nemůže se pokusit cinknout volby? Už jen to, že si vládní koalice prosadila korespondenční volbu, je velmi varovné. Víte, co mi to připomíná? Poslední dny předtím, než Joe Biden vzdal svou kandidaturu. Všichni už věděli, že něco je náramně prohnilého, že ta osoba, která vypadá jako prezident, je ve skutečnosti jen prázdnou nemocnou skořápkou, která skoro neví o světě, ale agónie přesto trvala. U nás už taky hodně lidí ví, že něco je náramně špatně, ale režim se drží zuby nehty.

Námitky z Francie nebyly vyslyšeny, vláda zareagovala hbitým podpisem smlouvy s KHNP na dostavbu Dukovan. Lze aspoň za toto vládu pochválit?

Ten hbitý podpis smlouvy s Korejci na dostavbu Dukovan byl jednou z velmi mála věcí, které si vláda může přičíst jako plusový bod. Bohužel podobně plusových věcí je pohříchu málo.

