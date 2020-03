Rudolf Mládek: Žalujete předsudečnou nenávist?

reklama

Nic proti svobodnému názoru, ale i ten by měl mít nějaký reálný základ a vysvětlení, které by čtenář mohl pochopit, jakkoliv by s ním nesouhlasil. Ale Fendrych nic dále nerozvádí a tak můžeme jen hádat, proč píše to, co píše. A pokud to nemá racionální vysvětlení, pak paragraf „předsudečné nenávisti“ by se ti hodil jako vyšitý. Ale protože jej pokládám za naprosto nesmyslný, tak samozřejmě to není volání po tom, aby jej někdo aplikoval. Jde o instrument naprosto nevhodný do českého práva.

Podívejme se na ony údajné hrubé Babišovy chyby:

1. Odmítnutí podpory Frontexu Babišem (údajně bez dalšího)

Zdánlivá pravda, ale jenom zdánlivá. Babiš totiž s polským premiérem upřednostnil to, aby další (!) plánované peníze na Frontext se raději využily ve státech odkud migranti do Evropy přicházejí. Oba se ztotožnili s myšlenkou, že pomáhat se má tam, kde to může přinést lepší výsledky, než slabé hlídání hranic. A Frontex mimochodem za jeho dosavadní výsledky Babiš chválil. Důkaz zde: (2). Fendrych má své tvrzení hodně na vodě.

2. Odmítnutí dětských uprchlíků (opět údajně bez dalšího)

Takže začneme uvádět zprávy:

A) Iniciativa Češi pomáhají uvedla, že má seznam zhruba dvou stovek rodin, které by byly ochotny dětské uprchlíky z řeckých táborů přijmout. Ministr vnitra Jan Hamáček však přijetí dětských uprchlíků odmítl s tím, že řecká strana o nich Česku dosud neposkytla dostatek informací. Premiér Andrej Babiš řekl, že Česko se musí soustředit na to, aby pomáhalo českým dětem. (3)

B) Nezletilé uprchlíky z Řecka nechtějí už ani Němci. Bojí se „sacího“ efektu. Německo zatím z přeplněných řeckých uprchlických táborů nepřijme žádné nezletilé uprchlíky bez rodičů. Řekla to v pondělí podle agentury DPA mluvčí spolkové vlády Ulrike Demmerová s poukazem na potřebu nalezení evropského (!) řešení situace. (4)

C) „Řecko dopisem všechny ministry vnitra EU informovalo o situaci a pokusilo se vyvolat debatu o relokacích, nic nového. Nevidím smysl v tom přesouvat po EU 17leté bez nároku na azyl (!), když Atény na ochranu hranic a azylové řízení dostávají od Evropské Unie miliardy eur, jen Česká republika poskytla 270 expertů,“ napsal Hamáček pak na svůj Twitter. (5)

D) Poslanecká sněmovna v úterý odmítla jednání o možnosti přijetí čtyřiceti dětských uprchlíků z Řecka. „My jsme tady, proto abychom dělali maximum pro české občany a pro české děti. Samozřejmě mě to mrzí, ale Řecko dostalo miliardy, aby řešilo migraci. A moc se mu to nedaří. Rozumím, že se to politizuje. Ale my jsme solidární, dáváme peníze, ale tento přístup Evropy k Řecku, které to nezvládá, nepodporujeme,“ sdělil dnes Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci.

„Navíc je potřeba říct, o koho se jedná… Tady se vytvořil dojem , že jde o sirotky. Ale typický dětský uprchlík je zde -náctiletý chlapec z Afghánistánu nebo Pákistánu, který je pravděpodobně na cestě za svou širší rodinou,“ doplnil svého koaličního partnera Jan Hamáček (ČSSD) s tím, že relokovat sedmnáctileté Afghánce po Evropě je podle jeho názoru bezpečnostní riziko. (6)

Takže ponecháváme na čtenáři, aby si sám udělal obrázek, zda výrok „Babiš odmítl dětské uprchlíky“ je jen polopravdou, nebo celou pravdou, když prapor „odporu“ zjevně drží ministr Hamáček s podporou většiny v Poslanecké sněmovně a se zdůvodněním, že hlasující poslanci dávají přednost pomoci českým dětem při jiné formě pomoci Řecku, kterou ČR již dodává. Fendrych asi preferuje cizí děti. Nic proti jeho preferencím. Většina z nás ale hlasujeme za ty naše.

3. Babišovo spojení se Zemanem

Tady už musíme jen hádat a domýšlet, co tím Fendrych chtěl vůbec říci. Babiš vyhrál volby, prezident státu je pověřil sestavením vlády a tuto jeho vládu poté jmenoval. Ústavní postup, který žádné jiné řešení nemá. Myslí snad Fendrych na Marii Benešovou, ministryni spravedlnosti? Ta ale v Zemanově straně SPOZ nebyla a není, za ČSSD byla zvolena do Poslanecké sněmovny jako nezávislá a těžko se jakýkoliv ministr může vymlouvat na to, že prezidenta, který jej jmenoval do funkce nezná. To by se všichni smáli jako o Silvestra. Takže hádání by mohlo pokračovat. Ale když čteme, že prezident Miloš Zeman by se podle premiéra Andreje Babiše měl před druhým kolem voleb hlavy státu zbavit kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého, a že Zemanovi Babiš radí, aby udělal inventuru kauz z uplynulého mandátu a vysvětlil je veřejnosti, pak to na nějaké horké spojení moc nevypadá. (7). Hádat dál za Fendrycha nebudeme, konstatujeme, že ničím svůj výrok nedoložil.

4. Setrvávání ve visegrádské čtyřce

Visegrádská trojka vznikla 15.2.1991 (deset dní před zánikem Varšavské smlouvy) na setkání maďarského premiéra Józsefa Antalla, prezidenta Václava Havla a polského prezidenta Walesy. Společně země Visegrádu usilovaly o zánik RVHP a Varšavské smlouvy a o vstup do Evropské unie. Po rozdělení ČSFR se označení aliance změnilo ve Visegrádskou čtyřku (V4), jelikož členství se převedlo na oba nástupnické státy ČR a Slovensko. V rámci takzvaného Regionálního partnerství došlo k rozšíření spolupráce V4 s Rakouskem a Slovinskem. (8)

Mohl by Fendrych vůbec někomu logicky vysvětlit, proč by Babiš měl nesmyslně usilovat o to, aby Česká republika vystoupila z V4? Co by tím asi tak naše země získala? Nechápeme.

5. Útok na Hohlmeierovou (Poslankyně Evropského parlamentu)

Pouze tuto výhradu lze Fendrychovi přiznat, jako oprávněnou, protože jakýkoliv slovní útok na kohokoliv je ze strany ústavního činitele přinejmenším nevhodný, pokud se ovšemže nejedná o odsouzení zločinu či jiného podobného aktu.

Fendrychem uváděné hrubé chyby Babiše jsou, jak je výše prokázáno, hodně zkreslené, nepřesné a u V4 téměř absurdní. Takový až předsudečný komentář. Nejde zde o žádnou obhajobu Babiše, ten má svých nástrojů dostatek, ale jde o to, že by placení autoři měl mít úctu k nám čtenářům a neměli by z nás dělat hlupáky. Proto tento rozbor. A když Fendrych dále píše, že Babiš živí nenávist, pak ať se obrátí na orgány činné v trestním řízení, pokud má důkazy. Padni komu padni. V tom mu přeci nikdo nebrání.

