Rudolf Mládek: Zděšení v přímém přenosu

Takže všichni hádači z rukou to vědí předem, jenom Kellner sám k tomu nic nedodává. A není to z jeho strany překvapení. Poprvé obchod je připraven, ale nikoliv schválen a podruhé Kellner na zajíce s bubnem nechodí. Proč by to dělal.

Bacil kellnerus mediacus, jak jej vidí jeho nepřátelé, ale nesměřuje k tomu, aby někoho nakazil, omráčil, či jinam zdecimoval. Kellner je podnikatel a chce vydělávat. Zatím byl více než úspěšný. Televize mu mohou přinést další profity, tak proč je nekoupit. Navíc u televize Nova stačí jen dělat férové a objektivní zpravodajství a sledovanost se dostaví i bez reklamy.

Že by Novu a další televize používal Kellner k vymývání mozků? Tak takovou chybu od něj moc nečekejme. Ale že nezůstanou jeho televize politicky sterilní se očekávat dá. Novodobí marxisté a revolucionáři halící se do ekologických a multikulturních hávů jsou pro Kellnerovo podnikání stejně tak nebezpeční, jako byli vůči podnikatelům zuřiví Leninovi bolševici a nebo pochopové Klementa Gottwalda.

Je zřejmé, že lži a až fanatické výlevy, které čteme z řady „progresivních liberálních“ stránek dostanou konkurenci v podobě léku nazvaného zdravý rozum a fakta. A platí to i pro některé televizní pořady. To nepochybně lze od Kellnera očekávat, protože to je na českém trhu nedostatkové zboží a tak bude o něj zájem. Tedy alespoň se to dá trochu předpokládat. Co vše tvůrčí tým Kellnera dále vytvoří a přinese se necháme už jenom překvapit.

Evropská unie je v nemalé části zjevně nemocná. Naše národní ochrana je žádoucí a to vyžaduje prostředky a jejich užití. S návratem objektivního televizního zpravodajství by se mohlo stát, že malé Česko bude daleko větší, než by počet obyvatel a síla jeho ekonomiky reálně představovala. Protože pokud cílem Kellnera nebude jenom ten zisk, ale i něco více, pak by se Česko mohlo stát politickým hráčem, který byl ještě včera v říši naivních snů. Jako se to povedlo Maďarsku a Polsku. Proto pomyslný bacil kellnerus mediacus vyvolává u jedněch takové zděšení a u druhých naopak nadšení.

