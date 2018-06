Rudolf Mládek: Zpráva ministerstva vnitra

V případě žaloby bude na soudu, zda přizná, že MV má pravdu a prokáže se, že program SPD obsahuje tak vyhraněné ideologické postoje, že vybočují z ústavních a zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance a útočí proti základním demokratickým ústavním principům. Zvláště to poslední ustanovení je pro prokazování pikantní. Migrační invaze a vynucování si umístění ekonomických migrantů s jejich doživotním zabezpečením na území České republiky, jak prosazuje vedení EU, nepochybně je útokem proti demokratickým ústavním principům. To je také důvod, proč SPD proti této politice vystupuje. Žádná okupace v jakékoliv podobě nemá legitimní demokratickou oporu. Zdá se, že tento fakt autorům zprávy MV poněkud uniká, soudu nepochybně neunikne.

Seriózní média

Zpráva MV kritizuje „kvazi“ mediální projekty za vytváření informačního chaosu a pocitu nedůvěry v demokratické instituce a v seriózní média. (sic!)

Seriózní média? Kdo to prosím je? Která to jsou? Kdo určil kdo je a kdo není tzv. „seriózním“ médiem? Jakou tabulku k takovému tvrzení MV přikládá, podle jakých kritérií a dosaženého poznání byla vytvořena? Jistěže nic takového MV nepředkládá a jde jen o neprokázané, svévolné hodnocení a tvrzení. Velká část rozhodujících médií jsou v soukromých rukou a podnikatelských skupin, které si vzájemně konkurují. Jsou média vlastněná, například předsedou vlády Babišem, podnikatelem Bakalou, podnikatelem Křetínským či vlastníkem televize Barrandov Soukupem, podle MV seriózní či nikoliv? Je Česká televize, která je za své zpravodajství trvale pod kritikou odborníků i laické veřejnosti, oním, podle MV, míněným tzv. „seriózním médiem“? Autoři zprávy se pustili na velmi tenký až neviditelný led. Jejich zpráva, jak se zdá, vykazuje účelové politické hodnocení. K takovému cíli ale nikdo autory z MV nezmocnil.

Soros

Autoři zprávy MV dále píší: „Často bylo skloňováno jméno George Sorose. Personifikaci amerického finančníka do pozice hlavního podporovatele tuzemských ,vlastizrádců´ se podařilo kvazi – mediálním webům úspěšně včlenit do rétoriky extremistických uskupení. Dlouhou dobu tuzemští extremisté ve valné většině Sorosovy aktivity v Evropě vůbec nezmiňovali a lze se domnívat, že o jejich existenci ani nevěděli.“ Už samo tvrzení, co údajní extrémisté vědí či nevědí je troufalé, spekulativní a nemá žádnou oporu v ničem. To, že někdo o něčem zrovna nehovoří, neznamená, že o věci samé nic neví. George Sorose už v devadesátých letech velmi správně vypoklonkoval z Prahy tehdejší premiér Klaus, tato informace je veřejná. Jak hodnotí tohoto „podnikatele“ Velká Británie po Sorosově útoku na britskou libru jsme si také mohli přečíst všichni a psát o Maďarsku, jak tam je jejich původní krajan hodnocen, je evidentně zbytečné. Ostatně maďarský premiér Orbán následoval Václava Klause st. a „podnikatele“ Sorose z Maďarska rychle vypakoval.

Zdá se, že zprávu MV ČR psali jeho úředníci pod pečlivou cenzurou úředníků z EU. Jinak by nemohla být tak zavádějící, nepřesná, svévolná a jako hodnotící v podstatně bezcenná. Za takovouto práci si úředníci MV svůj plat rozhodně nezaslouží.

