Rudolf Mládek: „Ztratíme veškerou morální autoritu“

Kdo pamatuje kauzu Moniky Lewinské, proslulou kvůli svému milostnému vztahu s americkým prezidentem Billem Clintonem, ví, že ačkoliv Clinton zapíral a zapíral, nakonec kauza skončila žalobou (impeachmentem) na Billa Clintona. Republikánští senátoři ale překvapivě Clintona podpořili (tím ho uchránili před žalobou), protože „chromá kachna“, jak Clintonovi začali říkat, byla v Bílém domě ideální pro blížící se volby. V těch republikáni uspěli a prezidentem se stal republikán George W. Bush.

Někteří demokraté proto obvinění Tary Readové nepodceňují, byť jej Biden samozřejmě popírá. Jenomže se objevily nové důkazy, které podporují zveřejněné tvrzení Readové o sexuálním napadení. Readová se v době údajného útoku Bidena o tom svěřila různým lidem, včetně její matky, blízkého přítele a jejího bratra. Readová při rozhovoru s novináři z The Intercept prohlásila, že její matka dokonce volala do „Larry King Live“ na CNN a diskutovala s ním o nepříjemné zkušenosti své dcery veřejně.

Toto video prokazatelně existuje, neboť 11. srpna 1993 Larry King vysílal program s názvem: „Washington: Nejkrutější město na Zemi? " a ke konci tohoto programu představil volající ze San Luis Obispo v Kalifornii. Kongresové záznamy potvrzují, že Readová pracovala v Senátu v srpnu 1993 v kanceláři senátora Bidena, a je ověřeno, že její matka, Jeanette v tomto čase žila v San Luis Obispo v Kalifornii. Novináři z The Intercept všechny údaje prověřili a potvrdili.

Během hovoru matka Readové požádala Larryho Kinga o radu, co by měla její dcera udělat, po útoku, kterému byla vystavena, ale jméno Bidena neuvedla. (viz)

Televize CNN, která vysílání z 11. srpna 1993 produkovala, a která se netají nepřátelstvím k současnému prezidentu Donaldu Trumpovi, tento pořad ze svého archívu stáhla. Dost zbytečně a hloupě, protože, co je jednou na internetu, to nezmizí, jak dokazuje J. L. Hamilton na svém twitteru, který vysílání stáhl a zveřejnil. Obdobně jako CNN postupoval gigant Google, který také ze svých stránek inkriminovaný záznam ze dne 11. srpna 1993 odstranil a stejně jako CNN na žádné dotazy nereaguje. Že obě instituce tím jenom nahrávají spekulacím jim asi nikdo nevysvětlí. Že televizní záznam Trumpův volební tým už dávno má, je jasné i žáku základní školy. Ostatně další občané jej na twitter znovu umísťují (viz).

Demokraté proto začínají panikařit. Bývalý a vlivný poradce Hillary Clintonové, Peter Daou dokonce vyzval Bidena, aby svou kandidaturu stáhl. (viz) Peter Daou v minulosti radil oběma bývalým ministrům zahraničí, tedy Hillary Clintonové a Johnu Kerrymu, a v Demokratické straně se proto vyzná. Podle jeho vyjádření si demokraté nemohou dovolit ignorovat obvinění bývalé stážistky Readové poté, co se další důkazy objevují a shromažďují. “Důvěryhodná obvinění ze znásilnění jsou diskvalifikační pro jakéhokoliv kandidáta“ tvrdí Doe a dodává, že si demokraté nemohou dovolit luxus nemít žádné morální standardy.

Možná i z tohoto důvodu poražený demokratický protikandidát, Bernie Sanders, to komentoval se slovy, že kampaň sice končí, ovšem boj pokračuje a ve svém ústupovém boji chce získat co největší počet delegátů srpnového demokratického sjezdu. (viz) A ten klidně může provést něco nepředvídaného, co by Sanderse vrátilo do hry.

Je veřejným tajemstvím, že Hillary Clintonová vehementně tlačila, aby se ve své době Sanderse zbavila. Nepochybně k témuž pomáhala Joe Bidenovi. Kdo předem vyloučí, že Sanders jim oběma úder nevrátí? Kauza Readové je totiž 17 let stará a objevila se náhle a dnes. Pro Bidena v nejhorší čas.

Nic pěkného, ale praktiky vytahovat „staré nálezy“ v sexuální oblasti podpořili právě demokraté, a to v době, kdy prezident Trump navrhl do funkce předsedy Nejvyššího soudu USA (obdoba našeho Ústavního soudu) soudce Bretta Michaela Kavanaugha. Psycholožka Christine Blasey Fordová poté pro Washington Post uvedla, že ji Kavanaugh před 36 lety přimáčkl na postel a pokusil se ji svléknout, když byli oba teenageři. Fordová uvedla, že k incidentu došlo v roce 1982, když jí bylo 15 a Kavanaughovi 17 let. (viz)

Demokraté se zjevně neprokazatelné kauzy (tvrzení proti tvrzení) zcela zbytečně chopili a dnes stojí před daleko horším problémem. Jeho důkazní břemeno naopak začíná být neúprosné. Americká média na téma nové „sexuální“ aféry nejprve mlčela, ale nyní věnují pozornost obvinění, které Tara Readová vznesla. Je známou věcí, že Demokraté jsou stále silně rozděleni na několik táborů a odhalení Bidena může v demokratické straně vyvolat nové pnutí a debaty o vhodnosti jeho kandidatury. (viz) Kauzu z působení svého syna na Ukrajině Joe Biden ustál, protože to Američany v zásadě nezajímalo, ale kauza Readové by mohla gradovat a Biden by mohl být poražen dřív, než nějaké volby vůbec začnou. Demokraté budou mít těžké léto.

Rudolf Mládek

