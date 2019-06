Růžena Chrasteková: Důkazy? Naco, stačí, že si to myslíme. Naše lži a nenávist zvítězí

Andrej Babiš, náš úřadující premiér, jehož hnutí ANO vyhrálo o flotilu parníků před tou jeho straničkou volby, je evidentně jeho (a nejenom jeho, i ostatních poražených dlouhé řadě) nepřítel číslo jedna. A nepřítel musí být zničen!

Říká se, že v lásce a ve válce je dovoleno vše. Říkají si to hlavně ti bez jakýchkoliv zásad, bez elementární lidské slušnosti, bez zábran, bez špetky empatie a bez i jen náznaku jakékoliv kultivovanosti. A tohle je válka.

Válka poražených a neúspěšných proti vítězi. Bojuje se vskutku všemi prostředky a způsoby. Bojuje se nečestně, zákeřně, podle, s urputnou nenávistí. S nenávistí umocněnou úspěchy toho vítěze v jeho následném vládnutí.

Poraženi, vědomi si toho, že rovným, čestným a férovým bojem ničeho ze svých zvrácených mocenských snů dosáhnout nemohou a ani tak bojovat v podstatě nechtějí, neumí to, volí způsoby a metody podpásové, ve slušné společnosti odsouzeníhodné, jedním slovem hnusné.

Nemáme důkazy, no a co, tak si je vyrobíme metodou "máme za to, myslíme si, určitě by, co kdyby, asi, je možné, že by, ...". Zhmotníme své špinavé, podrazácké smyšlenky do formy úderného bonzu, udáme vítěze - nepřítele vrchnosti v Bruseli, zavaříme mu to, z toho se nevykecá, to už neokecá!

Sprostořeký kamarád ze z nouze stvořené koalice se nerozpakuje oznámit vítězi před kamerami tv, vědom si toho že na imunitní půdě parlamentu ON může vše, kdeže už se jim ho podařilo dostat (https://www.parlamentnilisty.cz/…/Jsi-v-pi-naklonil-se-ovin…). Pomine-li se vskutku "kultivovaný" projev a stav aktéra, slušně nekomentovatelný, je nutno upozornit, že opak je pravdou a nic, opravdu nic není jistější, než to, že se Kalousek mýlí.

To, že tito darebáci mizerní, političtí gauneři, sami léta vysosávající státní kasu, odkloňovači, tuneláři a prachsprostí zloději, odstaveni vítězem od plného erárního měšce, svými podlostmi a udavačstvím smyšlených provinění premiéra sami hanebným způsobem poškozují stát, tuto naší krásnou zemi, dělají jí ostudu, kazí pověst, je víc jak zřejmé, je to pravda. Ve snaze potopit a zlikvidovat premiéra, shodit úspěšnou vládu, aby mohli, byť prohráli, vládnout a zase si přikrádat sami, jak byli zvyklí, škodí neuvěřitelným způsobem nám všem, občanům, obyvatelům státu.

Premiér ČR, Andrej Babiš, byť také není bez přešlapů ve svém vládnutí, se v očích těchto zlovolníků, udavačů a nenávistníků nejvíc provinil a proviňuje dále hlavně tím, že je odstavil od koryt, kde si léta tak blahobytně mlaskali, že si dokonce teď dovoluje navrhovat rozkrytí všech jejich minulých prasáren a zlodějen.

Ten jejich strach z tohoto musí být opravdu, ale opravdu úděsný. Až takový, že jim stojí za námahu a aktivitu zorganizovat a všemožně podporovat protivládní demonstrace, motivované navenek tím co kdyby, jestli, myslíme si, že ...

