Růžena Chrasteková: Kdekdo se bojí. Kdečeho

Proč ale vrtí tímhle psem, proč se bojí, že se málo bojíme? Není to náhodou proto, abychom přestali vnímat opravdové nebezpečí, které nám hrozí v širším slova smyslu z globálních problémů světa, potažmo Evropy? Té Evropy, která je ohrožena, řád a systém které je ohrožen podivnou, nepřirozeně obrovskou imigrační vlnou, až tsunami, z Afriky a Asie. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Josef-Klima-ma-strach-Skoncime-jako-v-Rusku-A-ten-Kellner-Slova-o-volicich-Zemana-a-Babise-601644?fbclid=IwAR0AvNOQ10rmVyEqh_DAUaQA2gYFbE9o2bnqAc_Xeb9P7vR8Hx1XEKxaw7g

Domů ale, i když, jak se říká, všechno se vším souvisí.

Strach je silné slovo, emoce, o které naši moudří předkové říkávali (korektně upraveno) - kdo se bojí, nesmí ze síně ani v nutnosti.

Obavy bychom měli mít z toho, že se v naší společnosti doslova usalašila lež jako běžný komunikační prostředek, i ve veřejnoprávních médiích, a ti lháři začínají vyhrožovat, každému, kdo na ty jejich lži upozorní. I soudy už. https://www.parlamentnilisty.cz/…/My-v-CT-ze-lzeme-Fridrich…

Ano, paní Noro Frydrichová, lžete až se hory zelenají, ve svých zpravodajských pořadech. Anebo snad byl premiér Babiš už "bývalým premiérem", jak jste veřejnost ve své jedné reportáži před nedávnem informovali? Bylo těm studentům v Plzni před besedou s premiérem vyhrožováno, že budou potrestáni, budou-li mít nevhodné dotazy? Nejmarkantnější lži za poslední období, takové přímé, ukázkové. Různé manipulativní podsouvání, úmyslně nepřesné, zkreslené informace, i o historii, o tom by se dala zpracovat hodně obsáhlá dizertační práce. Žalujte mně, jestli toto není pravda.

Novým strašákem, kterého předhodili někteří novináři - presstituti veřejnosti, se stal miliardář Kellner, který kupuje NOVU a prý chce ovládat skrzevá tuto tv stanici politiku. A který, ta hrůza, má dobré vztahy s naším panem prezidentem, což je škandalózní, hrozné, nepřípustné, špatné, ...

Ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (co to je, kdo je ustanovil, zvolil?) Josef Šlerka (?) si myslí, že se bude muset na ty média víc dohlížet a víc je regulovat, byť to zastírá prázdným „Jsem odpůrce státních regulací ...". No, když pak v té jedné větě a jedním dechem řekně "... myslím si, že by neměl přijít impulz ze strany státu, ale ze strany novinářů,“ je jasné, že si chtějí novináři vytvořit nějaký ten svůj Ústřední výbor, který bude rozhodovat, kdo co a jak smí a nesmí. Kdo je hodný a kdo zlý. Chtějí pravomoce. A peníze, beztak že. Od státu, který jim ale do ničeho nesmí kecat. Chtějí regulovat i mediální trh. Anebo snad likvidovat jim nepohodlné, úspěšnější? https://www.parlamentnilisty.cz/…/Strazce-nezavislosti-zurn…

No a nakonec, naši drazí Piráti, krásně a trefně charakterizovaní zde https://www.parlamentnilisty.cz/…/Vladimir-Ustyanovic-Pirat….

To, jak řádí v Praze, doslova jak loupeživá banda, se už začíná zajídat i jejich voličům z Prahy. Oni ale začínají řádit i v rámci státu, celé země. Oni jsou neuvěřitelně oprsklí a začíná to být nebezpečné. https://www.parlamentnilisty.cz/…/Kde-jste-to-vzal-Proste-s…

Z titulu svých nabytých funkcí v Parlamentu se dostanou tito loupežníci i k daleko citlivějším a důležitějším dokumentům. Jejich bezuzdná arogance a drzost, kdy nerespektují a nedodržují žádná pravidla, normy a zákony, machrují jak nevyzrálí smradi na diskotéce, to je to nebezpečí. Oni nic neuznávají, dokonce ani svá vlastní pravidla a jejich odredovaný kapitán věru nemá pravdu, když říká, že nejsou stranou kreténů a navíc že Hřib je dobrý primátor. Jsou takovou stranou a Hřib je neuvěřitelný mameluk a lempl, který k výkonu své funkce potřebuje deset poradců, a i tak je mu to nic platné. https://www.parlamentnilisty.cz/…/Sef-Piratu-Bartos-promluv…"

Naše společnost se nemusí vůbec bát vnějších nepřátel z jakékoliv světové strany.

Obavy by ale měla mít z presstitutů, kteří by tady nejradši zavedli mediokracii bez hranic, ale také z Pirátů, kteří svými šílenostmi, pramenícími z podstaty svých nevyzrálých, pokřivených a amorálních osobností, se stávají doslova bezpečnostním rizikem, ohrožujícím demokracii a zavedený systém státní stability.