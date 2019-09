Růžena Chrasteková: Novodobé gestapo bude dohlížet na zvolené. Kdy dojde i na voliče?

Nějak se začínají šikovat, utvářet prachzvláštní dohližitelé nad těmi, kteří byli voliči zvoleni do čela státu, zvoleni řádně, svobodně a demokraticky. Pasují se do těchto rolí dohližitelů tak nějak sami, nikým a nikam nevoleni, prostě chtějí.

Novodobí dohližitelé nejsou v systému demokratických institucí, nemají mandát ani kompetence, ale oni si je prostě chtějí uzurpovat, přivlastnit, najmenovat se sami. Hlavně se jim nechce jakkoliv pracovat, ale ani studovat, vytvářet jakékoliv hodnoty.

Schovávají se za neuchopitelnou, vágní "občanskou společnost", což je jeich první a největší lež, manipulace a v samé podstatě podvod. Protože si osobují právo mluvit a jednat za všechny občany této země. Což je, samozřejmě, nesmysl a popírání základů demokratického systému, založeného na svobodných volbách.

Občanská společnost je přec ta společnost, která volí své zástupce z řad politiků, politických stran, do systémových demokratických institucí, do zastupitelských orgánů na všech stupních, od nejvyšších až po ty komunální. Občanská společnost tudíž nikdy nemůže být zastupována někým, kdo se sám ustanoví jako její mluvčí. Přesto se bizarní spolek Milion chvilek ... samozvaně do této role najmenoval.

A přesto chtějí dohlížet, sledovat, diktovat, určovat, kontrolovat, prostě být něco jako novodobé gestapo, zatím ještě bez pravomocí fyzických.

Chtějí sledovat prezidenta, premiéra, dokonce chtějí, což je nejstrašnější, působit na školách, kde by rádi vymývali dětem mozky svými zvrácenými názory. Ty děti se proti tomu nemohou, neumí bránit, na rozdíl od prezidenta a premiéra, kteří v tom lepším případě snahy toho nenávistného spolku, který by nejradší řídil tento stát, ignorují a budou ignorovat i nadále.

Parta samozvaných, nedostudovaných, ale o to agresivnějších a arogantnějších mladíků, kteří se začínají podobat a také se pasují do role vůdců, chce zcela otevřeně destruovat, rozbíjet demokratický systém v naší zemi.

Lze jenom doufat, že se jim to nepodaří a budou včas zastaveni těmi, kteří mají v popisu práce ochraňovat naši svobodu, demokratický systém, Ústavu a nejvyšší ústavní činitele.

Chtějí se profesionalizovat, jak se vyjadřili, nechtějí ovšem vstoupit do řádné soutěže politických stran a hnutí, kde by mohli být řádně voleni zvoleni. Proč asi? Zřejmě jsou si vědomi, že by neuspěli a tak se pohybují, zatím tak nějak poloprofesionálně, v nějaké cochcárně, vykřikují (podobně hystericky jak světoznámá už Greta), jak budou sledovat, dohlížet, bla bla bla.

Ve svém důsledku tak vyjadřují, dávají najevo i velké pohrdání občany této země, voliči, kteří si svobodně a demokraticky zvolili své zástupce do čela státu, zástupce které ale oni chtějí kontrolovat a určovat jim jak a co mají dělat.

Že jm nikdo nedal k tomu mandát, právo, je jim naprosto jedno.

Anebo mají od někoho pověření, úkol, zadání, takto jednat?

Od koho teda, když to nejsou občané, voliči v tomto státě?

Kdy nastane doba, kdy už hlas voliče bude bezvýznamný a nerozhodující, kdy bude ten volič bezvýznamný a ještě hůř, kontrolovaný, sledovaný?

Až se dostane tohle novodobé gestapo k moci násilím?

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Růžena Chrasteková: Tragikomická oběť svého povolání Růžena Chrasteková: Schwarzenberg se bojí o osud prolhané ČT ve službách TOP 09 Růžena Chrasteková: Petříček si jmenoval svého ideologického tajemníka Růžena Chrasteková: Klec nespadla, ale brady některým až pod vesty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV