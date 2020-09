Růžena Chrasteková: Politika jako super džob pro chlapce i zralé ženy

Jak je hlavně v poslední době u nás vidět, být profesionálním politikem/političkou láká čím dál tím víc různé lidi, napříč věkovými kategoriemi a pohlavími, především ale takové, co už si nějakým způsobem k politice "čuchli" a zjistili, jaké je to báječná lehkost bytí, nechat se královsky živit státem, potažmo daňovými poplatníky. Chce to jenom kopec té asertivity.

Ono naučit se, osvojit si různé, především ale prázdné a jalové floskule, politické fráze, pokud se v té politice jenom trošku orientují a hlavně pohybují nějakou dobu, není žádné umění ani známka jakékoliv vzdělanosti, natož sebemenší moudrosti.

A tak se nám tady, s nevídanou v minulosti progresivitou, množí téměř geometrickou řadou jedinci, kteří se silou - mocí, bez jakýchkoliv zábran a skrupulí, namnoze za pomoci všech možných i nemožných, dokonce podpásových a unfér, podlých způsobů, derou do té státem honorované politiky. Protože ta lehkost bytí s platem několikanásobně větším, než je v našich končinách průměrný, navíc za pouhopouhé žvanění a plkání v podstatě o ničem.

Stačí jim povětšinou jeden program, jedno ANTIkdokoliv, plytký a až stupidní ve své neuchopitelnosti byť myšlenky, pofidérní BOJ, většinou za opřívlastkovanou a ještě pofidérnější demokracii. O které tyto mluvící hlavy, o její podstatě a smyslu, nemají ani páru a navíc jí, tu pravou a čistou demokracii, svými skutky, tím žvaněním a hlavně tím svým bytostním rvaním se o sesličky a teplá místečka v jakékoliv politické funkci, ale i funkcičce, přímo popírají a dehonestují, odmítají, neuznávají.

Ti bývalí politici a bývalé političky, co jim už seniorský věk nepřipomíná jenom list rodný, ale i uchované doklady, co vše za svůji politickou kariéru "pohnojili" tak, že tam, kde politicky řádili, už ani stéblo trávy nevyroste, aniž by nabyli moudrost stáří (protože kde nikdy nic nebylo, tam plody nelze očekávat), jenom násobí svoji vychytralost a snaží se ještě urvat, co jenom jde. A nestoudností oplývající vrchovatě, ještě žebrají u veřejnosti o podporu, dokonce finanční (viz Anna Šabatová veřejně "prosící" lidi o nějakou tu kačku na svoji předvolební kampaň do Senátu, hnus fialový). Následnici má v aktivistce, hokynářce, která zase prosí lidi o prachy na svůj urputný, zavilý boj proti premiérovi.

A protože příklady táhnou, mladí jsou učenliví ve všech směrech, v těch jak vydělat a nedělat prioritně, vtírají se do té politiky rovněž. Metody a technologii boje o teplé, víc jak dobře honorovaná místa v politice, mají v podstatě stejné, byť s inovativními prvky, o řády agresivnější a arogantní okázalost jim rozhodně není cizí. Pirátská udavačskí strana a její důstojnický sbor práskačů, v čele s kapitánem, který už rok před parlamentními volbami sebevědomě až drze, s divnou jistotou, prohlašuje, že tady chce vládnout (to se musely Petříkovi Fialů hrůzou z rivala až orosit brejličky, protože on přec chce vládnout a bude a bude a bude!!!), zřejmě motivuje další mladou krev, která touhou po moci až hnědne.

Fenomén aktivistického vůdce pouličných demonstrací, který se, dle vlastního tvrzení, nechal živit skoro tři roky demonstranty, nespokojenci, bojovníky za údajnou demokracii, takto zfanatizovanými odpůrci demokracie (protože neuznává-li někdo výsledky demokratických, svobodných voleb, je jasný odpůrce demokratického systému a demokracie jako takové, té čisté), se chystá přehoupnout do oficiální politiky. Ty tam jsou jeho slova a tvrzení, že do politiky nechce a bude vždy jenom v čele občanských, nepokojných a nespokojených aktivit. Inu, kdeže ty sněhy jsou...

Podařilo se mu hodit do kurníku demobloku pořádný granát, ale to je na delší úvahu.

Ještě by tak adept na politika mohl vysvětlit občanům, ale třeba i berňáku, jak je to s tím financováním spolku MCH, co obnáší a od koho je pumpován, ten jejich druhý, netransparentní účet, z kterého se sami vůdcové honorovali, prostě takové normální vyúčtování a pravda o tom, kdo je finančně podporoval, ve skutečnosti poňoukal k převratu a svržení vlády u nás.

Ono jít u nás do politiky s takovým umolousaným, podezřelým finančním flastrem, nehledě na okázalé a veřejně deklarované, bratrské spojenectví se sudeťáckými představiteli, je víc jak odvážné, je to doslova drzost a arogantní neomalenost. Generace pamětníků ještě nevymřela, byť si to ti adepti různí myslí a i, což je smutné, přejí.

Tak vzhůru do voleb, letos krajských a doplňovacích do Senátu, s otevřenou myslí a vnímáním se připravit na ty parlamentní, velmi důležité, za rok.

