Růžena Chrasteková: Poručíme ... všem. Vládě, státním zástupcům, soudům...

Už při svém vzniku, premiéře na naší politické scéně, byť nikým a nikde nevolen, požadoval a sofistokovaně podněcoval, štval demonstranty, které si svolal na Václavák, k nerespektování výsledků řádných, demokratických a svobodných voleb. S jediným cílem - svržení vlády, prezidenta republiky. Z úst vůdců tohoto spolku se směrem k nevelkému ještě davu sela nesmiřitelná nenávist, vybuzoval se hněv ulice, konstruovaly se nesmyslné až stupidní důvody, proč nenávidět, proč svrhnout, proč nepřipustit rozhodování vlády. Té vlády, která vzešla z výsledků právě těch demokratických voleb. Od těch, kteří si neuvěřitelně pokrytecky začali říkat Milion chvilek pro demokracii.

Zřejmě jenom pro tu jejich, pokřivenou a smyšlenou, nově vytvořenou demokracii, ve které chtěli a chtějí ještě, jak je vidět, vládnout sami. Volby - nevolby.

Vulgarity, nadávky, lživá obvinění, protest proti tomu, co by prý mohl někdo udělat, až bude jmenován ministrem - ministryní a proto nesmí být jmenovaná. Absurdní, bizarní, stupidní. Ale vůdcem v hnědých rajtkách zfanatizovaný dav řičel nadšením, házel kýble rétorické špíny, lží, vylhaných obvinění na každého, koho vůdce jmenoval jako nepřítele. Jak jen se dejinné události opakují, točí v kruhu! Protože někteří vůdcové umí dobře opisovat, jsou vybaveni kazatelskou průpravou.

Poroučejí, vyžadují, chtějí...

Že je nikdo nevolil, že je to absolutně, totálně a totalitně nedomokratické, to je nazajímá, to pomíjí a o to silnějí řvou, řičí, chtějí dělat "bordel" (slovy nějakého vulgárního rappera Bangy), chtějí táhnout na Hrad, slovy synáčka alkoholika, co dřív byl hercem, další z "tribunů", pedagog (!) vyřvává na demonstraci k davu, ukazujíc směrem k vládě a k Hradu "neserme se s nima"...

Dnes chce tento spolek, mající za cíl zničení demokracie v této zemi, poroučet a určovat, kdo má stát před soudem, de facto nařizuje státním zástupcům, jak mají rozhodovat. Následoval by, jak je vidět, také jednoznačný a důrazný pokyn soudům, jak mají rozhodovat.

Případ, kauza Čapí hnízdo premiéra Babiše se, podle prohlášení tohoto spolku, zaslaném ČTK (sic!), MUSÍ dostat před soud, protože prý jenom tak se vyřeší KRIZE důvěry občanů ve stát.

Takže se zase vymyslela nějaká krize, aby se s ní dalo bojovat. Co na tom, že žádná krize prostě není, že pokud lze mluvit o nějaké krizi, tak o té jejich. Ta je zcela zřejmě už fatální, zoufalá, protože "poprava" premiéra na burácejícím náměstí se prostě nekoná, všechny ty udavačské pomluvy byly vyvráceny těmi, kterým se udávalo, bonzovalo (OLAF), státní zástupce ROZHODL premiéra neobvinit, rozhodl tak svobodně, nezávisle, poprvé (tudíž neměl co měnit!).

Kdo, kdy a proč má stát před soudem, by chtěl rozhodovat tento spolek (Krizi může podle spolku vyřešit to, že se kauza dostane před soud) nikým nevolených aktivistů, nerespektujících nejenom výsledky voleb, ale jak je vidět ani TOZHODNUTÍ nezávislého státního zástupce, na kterého vyvíjejí neuvěřitelný nátlak. A nutno dodat, že nejenom oni, tato parta mizerů, ale i další tací a podobní.

Ano, děsná, naprosto nepřijatelná (pro ně) krize, protože je nikdo naštěstí neposlouchá, nerespektuje jejich stupidní, greténské požadavky, silně a důrazně vyřvávané na náměstích a pláních. A zcela po právu, je totiž nikdo nevolil a zatím tady ještě demokracii máme, ještě se jim ji nepodařilo zbořit.

Prohlášení "Milion chvilek uvádí, že prohlubující se Babišovy problémy vytvořily velkou krizi důvěry občanů ve stát." je jenom směšným pokusem této party uměle vytvořit něco, co není. Ostatně, průzkumy veřejného mínění a preferencí jasně dokazují, že tito rádoby svrhávači vlády a prezidenta republiky se lživě a podvodně schovávají (své požadavky) za občany. Ale ti občané, to voličstvo, jasně dává najevo, že nemají pravdu. Ti, kteří jim přitakávají, jsou rozhodně v menšině, dokonce by se dalo říct, že je jich hrstka, marginální část toho občanstva, voličstva.

Tyto totalitní, až fašistické způsoby manipulace s veřejností, s občany, se tomuto spolku nenávistníků a rádoby svrhačů vlády a prezidenta prostě tady zavést nepodaří. Tento národ Čechů, Moravanů a Slezanů je hodně tvrdě poučen z minulosti, už si vytrpěl dost a každý další pokus o zavedení poroučení v nenávistném idelologickém hávu, každou další totalitu, zaváděnou samozvanými vůdci v hnědých rajtkách, už nikdy nepřipustí.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Růžena Chrasteková: Co by nás čekalo, kdyby vyhrála zlovolná z nouze koalice dnešní opozice Růžena Chrasteková: Když ústavní právník lže ve veřejnoprávní ČT Růžena Chrasteková: Brutálně sprostá Sommerová, toužící po diktatuře menšiny Růžena Chrasteková: Kolik komisí, rad atd, zřídí ještě ministryně Maláčová

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV